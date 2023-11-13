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Tai nghe True Wireless

TAT1108BL/97

4.3

| (3) Đánh giá | 100% khuyên dùng sản phẩm này

Có sẵn

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Xanh dương
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Âm thanh rõ ràng

Nghe giai điệu và âm thanh cuộc gọi rõ ràng. Tai nghe True Wireless sử dụng bộ kích âm thanh 6 mm để có âm thanh phong phú và âm trầm mạnh mẽ cũng như micrô AI cho âm thanh cuộc gọi rõ ràng. Với khả năng chống nước và mồ hôi đạt chuẩn IPX4 và hộp sạc bỏ túi cho thời gian phát nhạc tới 15 giờ.

Xem tất cả lợi ích

Âm thanh rõ ràng

  • Chất lượng cuộc gọi rõ ràng

  • Driver 6 mm cho âm bass mạnh mẽ

  • Thiết kế công thái học để đeo thoải mái

  • Chống tia nước và mồ hôi chuẩn IPX4

Đừng lo lắng. Thời gian phát nhạc lên tới 15 giờ với hộp sạc

Cho dù ngày của bạn kéo dài bao lâu thì những chiếc tai nghe này vẫn đồng hành cùng bạn. Bạn có thời gian phát nhạc 5 giờ và sau khi được sạc bằng hộp sạc tiện dụng bỏ túi thì bạn sẽ có thêm 10 giờ nghe nhạc.

Màng loa 6 mm tùy chỉnh cho âm thanh tuyệt vời và âm trầm mạnh mẽ

Thưởng thức âm thanh đúng như cách chúng vốn được tạo ra. Tai nghe này sử dụng màng loa dynamic 6 mm được thiết kế tùy chỉnh để mang đến cho bạn trải nghiệm nghe chân thực. Công suất lớn của màng loa giúp tăng cường độ sống động và âm trầm, để bạn không bao giờ bỏ lỡ bất kỳ nhịp điệu nào.

Micrô AI cho chất lượng cuộc gọi rõ ràng

Đừng để âm thanh từ thế giới xung quanh làm gián đoạn trải nghiệm nghe của bạn. Tai nghe này được trang bị micrô AI sử dụng thuật toán AI tiên tiến để lọc bỏ tiếng ồn bạn không muốn nghe và đảm bảo chất lượng cuộc gọi rõ nét. Luôn nghe rõ giọng nhau trong mọi cuộc gọi.

Thông số kỹ thuật

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Đánh giá

Các bài đánh giá này chịu sự quản lý của Bazaarvoice và tuân theo Chính sách xác thực của Bazaarvoice. Chính sách này được hỗ trợ bởi công nghệ chống gian lận và phân tích con người. Có thể tìm thấy thông tin chi tiết tại
Ý kiến của khách hàng dưới dạng đánh giá sản phẩm và xếp hạng sao rất hữu ích đối với tất cả khách hàng. Những đánh giá này giúp bạn tìm hiểu thêm về sản phẩm và hỗ trợ bạn đưa ra quyết định mua hàng. Bất kỳ khách hàng nào đã mua sản phẩm trực tuyến hoặc tại cửa hàng đều có thể gửi đánh giá

4.3

trên 5

3

Đánh giá

100%

khuyên dùng sản phẩm này

4
2
1

13/11/2023

Singapore

Singapore

Excellent

Very nice, easy to handle, and very usefull fetures I recomend

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho TAT1108BK True Wireless Headphones

Ngày Sử Dụng 2023-10-13

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho TAT1108BK True Wireless Headphones

Ngày Sử Dụng 2023-10-13

24/09/2023

Singapore

Singapore

Good buy

Excellent noise cancelling and good sound with good price

Ưu điểm

Excellent noise cancelling good price

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho TAT1108BK True Wireless Headphones

Ngày Sử Dụng 2022-08-24

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho TAT1108BK True Wireless Headphones

Ngày Sử Dụng 2022-08-24

06/02/2025

Philippines

Philippines

I cannot lower the minimum volume can u help? Sleep

Ưu điểm

Good sound and fitting for sleeping

Khuyết điểm

I cannot lower the minimum volume i have tinittus so i need to sleep with earplugs with sound to cancel out the noise .i tried everything to lower the minimum volume my other earplugs have a lower minimum volume so i can sleep without to much volume

Đánh giá này được thực hiện cho TAT1108BK True Wireless Headphones

Ngày Sử Dụng 2025-01-06

Đánh giá này được thực hiện cho TAT1108BK True Wireless Headphones

Ngày Sử Dụng 2025-01-06

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  1. Thời lượng pin khi phát nhạc là giá trị tương đối và có thể thay đổi tùy theo điều kiện sử dụng.