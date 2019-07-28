Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
Ngừng sản xuất
TAKH402PK/00
Có sẵn
Tỏa sáng như một ngôi sao
Giúp trẻ em thỏa sức khuấy động với tai nghe nhét tai vui nhộn có thể phát sáng. Những tai nghe không dây bền chắc này giới hạn âm lượng ở mức 85 dB. Bảng đèn LED trong củ tai cho phép trẻ em thể hiện phong cách của riêng mình với đèn nhiều màu sắc.
Bộ kích âm thanh 32mm/kín phía sau
Đặt trên tai
Mếng đệm tai mềm
Từ những chuyến đi xa đến một tuần sử dụng thiết bị, trẻ sẽ yêu thích tai nghe không dây đặt trên tai này. Tai nghe có thể phát nhạc trong 20 giờ chỉ sau một lần sạc duy nhất: đủ để giải trí trong vài ngày trở lên.
Đặc biệt được thiết kế để bảo vệ tai trẻ em, tai nghe này sở hữu bộ kích âm thanh 32 mm được giới hạn ở cường độ âm thanh 85 dB. Bạn có thể yên tâm khi biết trẻ đang thích thú nghe nhạc, xem video và chơi game một cách an toàn.
Miếng đệm mềm ở củ tai và miếng đệm mềm ở vòng ôm đầu giúp trẻ luôn thấy thoải mái dù đang nghe nhạc hay đang xem kênh YouTube yêu thích.
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