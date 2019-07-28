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Ngừng sản xuất

Tai nghe không dây

TAKH402PK/00

Có sẵn

Hồng
Hồng
Xanh dương
Xanh dương

Tỏa sáng như một ngôi sao

Giúp trẻ em thỏa sức khuấy động với tai nghe nhét tai vui nhộn có thể phát sáng. Những tai nghe không dây bền chắc này giới hạn âm lượng ở mức 85 dB. Bảng đèn LED trong củ tai cho phép trẻ em thể hiện phong cách của riêng mình với đèn nhiều màu sắc.

Xem tất cả lợi ích

Tỏa sáng như một ngôi sao

  • Bộ kích âm thanh 32mm/kín phía sau

  • Đặt trên tai

  • Mếng đệm tai mềm

Thời gian phát 20 giờ. Không dây, không rối

Từ những chuyến đi xa đến một tuần sử dụng thiết bị, trẻ sẽ yêu thích tai nghe không dây đặt trên tai này. Tai nghe có thể phát nhạc trong 20 giờ chỉ sau một lần sạc duy nhất: đủ để giải trí trong vài ngày trở lên.

Bộ kích âm thanh 32 mm. Âm thanh rõ ràng

Đặc biệt được thiết kế để bảo vệ tai trẻ em, tai nghe này sở hữu bộ kích âm thanh 32 mm được giới hạn ở cường độ âm thanh 85 dB. Bạn có thể yên tâm khi biết trẻ đang thích thú nghe nhạc, xem video và chơi game một cách an toàn.

Miếng đệm tai và bộ phận ôm đầu thoải mái. Là lựa chọn hoàn hảo để bảo vệ tai trẻ em

Miếng đệm mềm ở củ tai và miếng đệm mềm ở vòng ôm đầu giúp trẻ luôn thấy thoải mái dù đang nghe nhạc hay đang xem kênh YouTube yêu thích.

Thông số kỹ thuật

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