Thời gian phát 20 giờ. Không dây, không rối

Từ những chuyến đi xa đến một tuần sử dụng thiết bị, trẻ sẽ yêu thích tai nghe không dây đặt trên tai này. Tai nghe có thể phát nhạc trong 20 giờ chỉ sau một lần sạc duy nhất: đủ để giải trí trong vài ngày trở lên.