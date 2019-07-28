Thể hiện phong cách của riêng bạn

Hãy thỏa sức sáng tạo với tai nghe đặt trên tai mà trẻ em có thể tự trang trí. Những tai nghe này giới hạn âm lượng ở mức 85 dB và đủ bền chắc để cho vào cặp sách. Trẻ em có thể trang trí tai nghe bằng nhãn dán hoặc tác phẩm nghệ thuật của riêng mình!