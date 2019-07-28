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Ngừng sản xuất

Tai nghe có micrô

TAKH301BL/00

Có sẵn

Hồng
Hồng
Xanh dương
Xanh dương

Thể hiện phong cách của riêng bạn

Hãy thỏa sức sáng tạo với tai nghe đặt trên tai mà trẻ em có thể tự trang trí. Những tai nghe này giới hạn âm lượng ở mức 85 dB và đủ bền chắc để cho vào cặp sách. Trẻ em có thể trang trí tai nghe bằng nhãn dán hoặc tác phẩm nghệ thuật của riêng mình!

Xem tất cả lợi ích

Thể hiện phong cách của riêng bạn

  • Bộ kích âm thanh 32mm/kín phía sau

  • Đặt trên tai

  • Mếng đệm tai mềm

Cáp dài 1,2 m lý tưởng khi sử dụng ngoài trời

Chiều dài cáp lý tưởng để giúp bạn tự do đặt thiết bị âm thanh của mình tại nơi bạn muốn.

Bộ kích âm thanh 32 mm. Âm thanh rõ ràng

Đặc biệt được thiết kế để bảo vệ tai trẻ em, tai nghe này sở hữu bộ kích âm thanh 32 mm được giới hạn ở cường độ âm thanh 85 dB. Bạn có thể yên tâm khi biết trẻ đang thích thú nghe nhạc, xem video và chơi game một cách an toàn.

Củ tai có thể tùy chỉnh được. Sử dụng nhãn dán hoặc tác phẩm nghệ thuật của riêng mình

Trẻ có thể tùy chỉnh tai nghe bằng nhãn dán, hoặc thậm chí là bằng tác phẩm nghệ thuật mới của mình. Vỏ bọc ngoài cùng trong suốt của củ tai mở ra để bạn có thể đặt hình vẽ vào bên trong. Có ba nhãn dán và thẻ đồ họa đi kèm với tai nghe.

Thông số kỹ thuật

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