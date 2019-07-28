Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
Ngừng sản xuất
TAKH301BL/00
Có sẵn
Thể hiện phong cách của riêng bạn
Hãy thỏa sức sáng tạo với tai nghe đặt trên tai mà trẻ em có thể tự trang trí. Những tai nghe này giới hạn âm lượng ở mức 85 dB và đủ bền chắc để cho vào cặp sách. Trẻ em có thể trang trí tai nghe bằng nhãn dán hoặc tác phẩm nghệ thuật của riêng mình!
Bộ kích âm thanh 32mm/kín phía sau
Đặt trên tai
Mếng đệm tai mềm
Chiều dài cáp lý tưởng để giúp bạn tự do đặt thiết bị âm thanh của mình tại nơi bạn muốn.
Đặc biệt được thiết kế để bảo vệ tai trẻ em, tai nghe này sở hữu bộ kích âm thanh 32 mm được giới hạn ở cường độ âm thanh 85 dB. Bạn có thể yên tâm khi biết trẻ đang thích thú nghe nhạc, xem video và chơi game một cách an toàn.
Trẻ có thể tùy chỉnh tai nghe bằng nhãn dán, hoặc thậm chí là bằng tác phẩm nghệ thuật mới của mình. Vỏ bọc ngoài cùng trong suốt của củ tai mở ra để bạn có thể đặt hình vẽ vào bên trong. Có ba nhãn dán và thẻ đồ họa đi kèm với tai nghe.
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