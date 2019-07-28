Đi thôi!

Hãy để trẻ em nghe nhìn hoặc giải trí với tai nghe đặt trên tai để tránh làm tổn thương tai của các em. Những tai nghe đầy màu sắc này rất thoải mái và chỉ giới hạn âm lượng ở mức 85 dB. Trẻ em có thể tha hồ giải trí trên màn hình thiết bị hoặc tận hưởng những giai điệu yêu thích của mình một cách an toàn.