Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
Ngừng sản xuất
TAKH101BL/00
Có sẵn
Đi thôi!
Hãy để trẻ em nghe nhìn hoặc giải trí với tai nghe đặt trên tai để tránh làm tổn thương tai của các em. Những tai nghe đầy màu sắc này rất thoải mái và chỉ giới hạn âm lượng ở mức 85 dB. Trẻ em có thể tha hồ giải trí trên màn hình thiết bị hoặc tận hưởng những giai điệu yêu thích của mình một cách an toàn.
Bộ kích âm thanh 32mm/kín phía sau
Đặt trên tai
Mếng đệm tai mềm
Chiều dài cáp lý tưởng để giúp bạn tự do đặt thiết bị âm thanh của mình tại nơi bạn muốn.
Đặc biệt được thiết kế để bảo vệ tai trẻ em, tai nghe này sở hữu bộ kích âm thanh 32 mm được giới hạn ở cường độ âm thanh 85 dB. Bạn có thể yên tâm khi biết trẻ đang thích thú nghe nhạc, xem video và chơi game một cách an toàn.
Tai nghe có dây đặt trên tai dành cho trẻ em này có thể gấp ngược vào trong thành cuộn gọn gàng. Là lựa chọn hoàn hảo khi bạn muốn cất nhanh vào túi áo khoác hoặc túi xách.
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