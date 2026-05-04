Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
TAH6000WT/97
Đắm chìm trong sự thoải mái
Luôn tập trung với tai nghe chụp tai khử tiếng ồn thích ứng được thiết kế để sử dụng thoải mái trong nhiều năm. Bạn có thể kết nối không dây để đắm chìm trong âm thanh ấm áp, tự nhiên khi di chuyển hoặc gắn cáp và đắm chìm trong âm thanh độ phân giải cao.
Dynamic Bass mang đến âm thanh tự nhiên
Thiết kế chụp tai thoải mái
Khử tiếng ồn thích ứng
Thời gian phát lên đến 80 giờ
Driver 40 mm được tinh chỉnh đặc biệt cùng công nghệ Dynamic Bass kết hợp mang đến âm thanh tuyệt vời với âm trầm đầy đặn, mạnh mẽ ngay cả ở âm lượng thấp. Để tận hưởng âm thanh độ phân giải cao, bạn có thể nghe bằng dây cáp âm thanh 3,5 mm (đi kèm) hoặc qua cổng USB-C.
Khử tiếng ồn thích ứng nhanh chóng phản ứng với môi trường xung quanh để triệt tiêu tiếng ồn bên ngoài, bao gồm cả tiếng gió, trong thời gian thực. Nếu bạn muốn nghe những gì đang diễn ra xung quanh, Chế độ khuếch đại âm thanh xung quanh sẽ cho phép âm thanh bên ngoài lọt vào. Chế độ khuếch đại nhanh âm thanh xung quanh giúp tăng cường giọng nói, vì vậy bạn có thể trò chuyện mà không cần tháo tai nghe.
Chụp tai bằng da PU mềm mại cùng quai đeo đầu mềm, có thể điều chỉnh mang lại cảm giác đeo siêu thoải mái. Để có độ kín âm và sự thoải mái tối ưu, bạn có thể thay đệm tai bằng mút hoạt tính nếu chúng bị mòn theo thời gian. Bạn cũng có thể thay pin lithium-ion sạc lại được của tai nghe khi pin hết tuổi thọ.
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