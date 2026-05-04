Vừa vặn thoải mái và các bộ phận có thể thay thế để sử dụng trong nhiều năm

Chụp tai bằng da PU mềm mại cùng quai đeo đầu mềm, có thể điều chỉnh mang lại cảm giác đeo siêu thoải mái. Để có độ kín âm và sự thoải mái tối ưu, bạn có thể thay đệm tai bằng mút hoạt tính nếu chúng bị mòn theo thời gian. Bạn cũng có thể thay pin lithium-ion sạc lại được của tai nghe khi pin hết tuổi thọ.