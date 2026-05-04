Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
TAH6000BK/97
Đắm chìm trong sự thoải mái
Luôn tập trung với tai nghe chụp tai chống ồn thích ứng, được thiết kế để mang lại cảm giác thoải mái trong nhiều năm sử dụng. Sử dụng không dây để đắm chìm trong âm thanh ấm áp, tự nhiên khi di chuyển. Hoặc kết nối cáp và đắm chìm trong Hi-Res Audio khi nghe có dây.
Âm thanh tự nhiên. Âm trầm sống động
Kiểu chụp tai thoải mái
Chống ồn thích ứng
Thời gian phát lên đến 80 giờ
Củ loa 40 mm được tinh chỉnh riêng kết hợp với Âm trầm động để mang đến cho bạn âm thanh tuyệt vời cùng âm trầm đầy đặn, phong phú ngay cả ở âm lượng thấp. Để thưởng thức âm thanh độ phân giải cao, bạn có thể nghe có dây qua cáp âm thanh 3.5 mm (đi kèm) hoặc qua USB-C.
Khử tiếng ồn thích ứng nhanh chóng phản ứng với môi trường xung quanh để triệt tiêu tiếng ồn bên ngoài, bao gồm cả tiếng gió, trong thời gian thực. Nếu bạn muốn nghe những gì đang diễn ra xung quanh, Chế độ khuếch đại âm thanh xung quanh sẽ cho phép âm thanh bên ngoài lọt vào. Chế độ khuếch đại nhanh âm thanh xung quanh giúp tăng cường giọng nói, vì vậy bạn có thể trò chuyện mà không cần tháo tai nghe.
Chụp tai bằng da PU mềm mại cùng quai đeo đầu mềm, có thể điều chỉnh mang lại cảm giác đeo siêu thoải mái. Để có độ kín âm và sự thoải mái tối ưu, bạn có thể thay đệm tai bằng mút hoạt tính nếu chúng bị mòn theo thời gian. Bạn cũng có thể thay pin lithium-ion sạc lại được của tai nghe khi pin hết tuổi thọ.
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