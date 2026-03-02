Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
TAH4000LB/97
Âm thanh tuyệt vời, thiết kế đeo thoải mái
Tai nghe chụp tai được thiết kế để sử dụng thoải mái để bạn tiếp tục thưởng thức âm nhạc trong nhiều năm. Bạn sẽ có được âm thanh sống động với âm trầm sâu lắng và thời gian sử dụng lên đến 70 giờ giữa các lần sạc. Khi cần, bạn có thể thay thế đệm tai và pin.
Dynamic Bass mang đến âm thanh tự nhiên
Thiết kế đeo thoải mái
Các bộ phận có thể thay thế
Thời gian phát lên đến 70 giờ
Driver 32 mm được tùy chỉnh và Dynamic Bass kết hợp mang đến cho bạn âm thanh tuyệt vời với âm trầm đầy đặn, phong phú ngay cả ở âm lượng thấp. Nếu bạn đang xem phim hoặc chơi game, bạn có thể bật chế độ độ trễ thấp trong ứng dụng đi kèm của chúng tôi.
Củ tai bằng da PU mềm mại và quai đeo đầu điều chỉnh được mang lại cảm giác cực kỳ thoải mái. Để có độ kín âm tốt nhất và sự thoải mái tối ưu, bạn có thể thay thế miếng đệm tai bằng mút hoạt tính nếu miếng đệm tai bị mòn theo thời gian. Bạn cũng có thể thay thế pin sạc lithium-ion của tai nghe khi pin hết tuổi thọ.
Khả năng tương thích với các thiết bị Bluetooth® 6.0 mới nhất cho phép bạn phát nhạc trực tuyến mà không bị gián đoạn âm thanh khó chịu. Bạn có thể kết nối với hai thiết bị cùng một lúc. Android Fast Pair và Microsoft Swift Pair cũng được hỗ trợ.
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