Âm thanh tuyệt vời, thiết kế đeo thoải mái

Tai nghe chụp tai được thiết kế để sử dụng thoải mái để bạn tiếp tục thưởng thức âm nhạc trong nhiều năm. Bạn sẽ có được âm thanh sống động với âm trầm sâu lắng và thời gian sử dụng lên đến 70 giờ giữa các lần sạc. Khi cần, bạn có thể thay thế đệm tai và pin.