Âm bass mạnh mẽ. Âm thanh rõ ràng cho mọi nội dung đa phương tiện

Cuộc sống năng động của bạn sẽ ra sao nếu thiếu đi những bản nhạc yêu thích? Với bộ kích âm thanh 10 mm công suất cao, chiếc tai nghe này sẽ mang đến cho bạn những âm bass dày và mạnh mẽ cùng thiết kế tai nghe vừa vặn, cho phép nghe nhạc thoải mái trong nhiều giờ.