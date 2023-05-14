Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
Ngừng sản xuất
TAE5008WT/00
Tiếp đến là âm bass.
Tận hưởng âm bass mạnh mẽ trong từng giai điệu. Tai nghe nhét tai mang lại cảm giác vừa vặn thoải mái cùng với điều khiển trên dây tai nghe giúp dễ dàng điều khiển danh sách phát, quả thực là bộ đôi hoàn hảo cho những lần bạn phải trả lời điện thoại khi đang lắng nghe bản nhạc yêu thích!
Âm bass mạnh mẽ
Trọng lượng nhẹ, nhét vừa vặn trong tai
Bộ phận điều khiển từ xa 3 nút
Đầu nối USB-C
Cuộc sống năng động của bạn sẽ ra sao nếu thiếu đi những bản nhạc yêu thích? Với bộ kích âm thanh 10 mm công suất cao, chiếc tai nghe này sẽ mang đến cho bạn những âm bass dày và mạnh mẽ cùng thiết kế tai nghe vừa vặn, cho phép nghe nhạc thoải mái trong nhiều giờ.
Các tai nghe này có bộ chuyển đổi kỹ thuật số sang analog (DAC) tích hợp giúp nâng cao chất lượng nội dung bạn nghe. Tận hưởng từng giây của những giai điệu bạn yêu thích, để có được trải nghiệm nghe đúng cách nhất.
Ống dẫn âm hình ovan và mút tai nghe bằng cao su với 3 kích cỡ có thể thay đổi cho nhau tạo thành lớp cách âm hoàn hảo mà bạn có thể đeo hàng giờ liền. Tận hưởng sự thoải mái khi nghe cả ngày.
Đánh giá
Thời lượng pin khi phát nhạc là giá trị tương đối và có thể thay đổi tùy theo điều kiện sử dụng.