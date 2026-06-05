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Máy lọc không khí Series 800 Bộ lọc HEPA NanoProtect & Carbon hoạt tính

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Máy lọc không khí Series 800Bộ lọc HEPA NanoProtect & Carbon hoạt tính

FY0293/30

Máy lọc không khí Series 800 Bộ lọc HEPA NanoProtect & Carbon hoạt tính

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Hướng dẫn và tài liệu

Bộ lọc thay thế chính hãng cho máy lọc không khí của bạn: HEPA NanoProtect 3 trong 1, Than hoạt tính và bộ tiền lọc giúp bảo vệ chống lại chất ô nhiễm, phấn hoa, bụi, chất gây dị ứng từ thú cưng và vi-rút.

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  • 5 June 2026

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