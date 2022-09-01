Sản phẩmHỗ trợ

Đăng ký ngay để nhận những ưu đãi độc quyền dành riêng cho thành viên.

Bảo hành toàn cầu 2 NĂM

Tất cả các dòng

  • Bộ lọc chính hãng cho máy lọc không khí Series 800
  • Bộ lọc chính hãng cho máy lọc không khí Series 800
  • Bộ lọc chính hãng cho máy lọc không khí Series 800
  • Bộ lọc chính hãng cho máy lọc không khí Series 800
  • Bộ lọc chính hãng cho máy lọc không khí Series 800
  • Bộ lọc chính hãng cho máy lọc không khí Series 800
  • Bộ lọc chính hãng cho máy lọc không khí Series 800
  • Bộ lọc chính hãng cho máy lọc không khí Series 800
  • Bộ lọc chính hãng cho máy lọc không khí Series 800
  • Bộ lọc chính hãng cho máy lọc không khí Series 800
  • Bộ lọc chính hãng cho máy lọc không khí Series 800
  • Bộ lọc chính hãng cho máy lọc không khí Series 800

Máy lọc không khí Series 800Bộ lọc HEPA NanoProtect & Carbon hoạt tính

FY0293/30

5

| (1) Đánh giá | 100% khuyên dùng sản phẩm này

Bộ lọc chính hãng cho máy lọc không khí Series 800

Bộ lọc thay thế chính hãng cho máy lọc không khí của bạn: HEPA NanoProtect 3 trong 1, Than hoạt tính và bộ tiền lọc giúp bảo vệ chống lại chất ô nhiễm, phấn hoa, bụi, chất gây dị ứng từ thú cưng và vi-rút.

Xem tất cả lợi ích
Sản phẩm tương thích
Series 800i

Series 800i
Máy lọc không khí nhỏ gọn

AC0850/20

Hiệu quả lọc sạch 99,9% hạt nano (1)

Bộ lọc chính hãng cho máy lọc không khí Series 800

  • Tương thích với Series 800

  • Bao gồm: 1 bộ lọc

  • Tuổi thọ 1 năm

  • Bộ lọc Philips chính hãng

Tương thích với Series 800

Tương thích với Series 800

Bộ lọc thay thế cho máy lọc không khí Philips Series 800: AC0830, AC0850. Bạn có thể tìm thấy số hiệu mẫu máy lọc không khí ở mặt đáy của thiết bị.

Bộ lọc có tuổi thọ lên đến 1 năm

Bộ lọc có tuổi thọ lên đến 1 năm

Các bộ lọc mang lại hiệu suất lọc tối ưu lên đến 1 năm (2), giảm thiểu phiền phức và chi phí. Thường xuyên thay thế bộ tiền lọc để có hiệu suất lọc tối ưu.

Bộ lọc Philips chính hãng cho hiệu suất tốt nhất

Bộ lọc Philips chính hãng cho hiệu suất tốt nhất

Bộ lọc Philips chính hãng được thiết kế để vừa vặn với thiết bị của bạn. Luôn sử dụng bộ lọc Philips để đạt hiệu suất tối ưu.

Thông số kỹ thuật

Tìm hỗ trợ cho sản phẩm này

Tìm Câu hỏi thường gặp, sách hướng dẫn sử dụng, thông tin an toàn và mẹo

Đánh giá

Các bài đánh giá này chịu sự quản lý của Bazaarvoice và tuân theo Chính sách xác thực của Bazaarvoice. Chính sách này được hỗ trợ bởi công nghệ chống gian lận và phân tích con người. Có thể tìm thấy thông tin chi tiết tại
Ý kiến của khách hàng dưới dạng đánh giá sản phẩm và xếp hạng sao rất hữu ích đối với tất cả khách hàng. Những đánh giá này giúp bạn tìm hiểu thêm về sản phẩm và hỗ trợ bạn đưa ra quyết định mua hàng. Bất kỳ khách hàng nào đã mua sản phẩm trực tuyến hoặc tại cửa hàng đều có thể gửi đánh giá

5.0

trên 5

1

Đánh giá

100%

khuyên dùng sản phẩm này

4
3
2
1

01/09/2022

日本

日本

コンパクトながら十分な清浄性能

喫煙すると素早く反応して、隣室の非喫煙者がせき込まなくなった。 数分で室内のＰ.M2.5の数値も下がり、枕元に置かなければ十分な静音性かと。外出先でモニタリング出来るのも良い。 加湿除湿機能のないシンプルな清浄機が欲しかったので、大変満足です。

Ưu điểm

清浄性能

Khuyết điểm

今のところない

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho フィリップス純正　交換用フィルター FY0293/30 3-in-1一体型フィルター

Date of Use 2022-08-01

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho フィリップス純正　交換用フィルター FY0293/30 3-in-1一体型フィルター

Date of Use 2022-08-01

Đăng ký nhận bản tin từ Philips để nhận các ưu đãi độc quyền

  • Ưu đãi độc quyền cho thành viên
  • Mua sắm sớm với các chương trình ưu đãi
  • Cập nhật sản phẩm mới và mẹo sống khỏe

Tôi muốn nhận thông tin tiếp thị về các sản phẩm, dịch vụ, sự kiện và chương trình khuyến mãi của Philips dựa trên sở thích và hành vi của tôi. Tôi có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào.

  • Ưu đãi độc quyền cho thành viên
  • Mua sắm sớm với các chương trình ưu đãi
  • Cập nhật sản phẩm mới và mẹo sống khỏe
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

  1. (1) Từ không khí đi qua bộ lọc, được thử nghiệm theo tiêu chuẩn DIN71460 với hạt hí dung NaCl 0,003um và 0,3um, Viện iUTA

  2. (2) Giá trị trung bình được tính toán. Tuổi thọ của bộ lọc phụ thuộc vào chất lượng không khí và cách sử dụng.