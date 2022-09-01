Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
Bộ lọc chính hãng cho máy lọc không khí Series 800
Bộ lọc thay thế chính hãng cho máy lọc không khí của bạn: HEPA NanoProtect 3 trong 1, Than hoạt tính và bộ tiền lọc giúp bảo vệ chống lại chất ô nhiễm, phấn hoa, bụi, chất gây dị ứng từ thú cưng và vi-rút.
Tương thích với Series 800
Bao gồm: 1 bộ lọc
Tuổi thọ 1 năm
Bộ lọc Philips chính hãng
Bộ lọc thay thế cho máy lọc không khí Philips Series 800: AC0830, AC0850. Bạn có thể tìm thấy số hiệu mẫu máy lọc không khí ở mặt đáy của thiết bị.
Các bộ lọc mang lại hiệu suất lọc tối ưu lên đến 1 năm (2), giảm thiểu phiền phức và chi phí. Thường xuyên thay thế bộ tiền lọc để có hiệu suất lọc tối ưu.
Bộ lọc Philips chính hãng được thiết kế để vừa vặn với thiết bị của bạn. Luôn sử dụng bộ lọc Philips để đạt hiệu suất tối ưu.
5.0
trên 5
1
Đánh giá
100%
khuyên dùng sản phẩm này
おさきまっくら
01/09/2022
日本
コンパクトながら十分な清浄性能
喫煙すると素早く反応して、隣室の非喫煙者がせき込まなくなった。 数分で室内のＰ.M2.5の数値も下がり、枕元に置かなければ十分な静音性かと。外出先でモニタリング出来るのも良い。 加湿除湿機能のないシンプルな清浄機が欲しかったので、大変満足です。
Ưu điểm
清浄性能
Khuyết điểm
今のところない
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho フィリップス純正 交換用フィルター FY0293/30 3-in-1一体型フィルター
Date of Use 2022-08-01
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho フィリップス純正 交換用フィルター FY0293/30 3-in-1一体型フィルター
Date of Use 2022-08-01
(1) Từ không khí đi qua bộ lọc, được thử nghiệm theo tiêu chuẩn DIN71460 với hạt hí dung NaCl 0,003um và 0,3um, Viện iUTA
(2) Giá trị trung bình được tính toán. Tuổi thọ của bộ lọc phụ thuộc vào chất lượng không khí và cách sử dụng.