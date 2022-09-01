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  • Làm sạch không khí trong vòng chưa đầy 16 phút (1) Làm sạch không khí trong vòng chưa đầy 16 phút (1) Làm sạch không khí trong vòng chưa đầy 16 phút (1)

    Series 800i Máy lọc không khí nhỏ gọn

    AC0850/20

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    Làm sạch không khí trong vòng chưa đầy 16 phút (1)

    Chỉ với một nút nhấn, máy lọc không khí sẽ lọc vi rút, chất gây dị ứng hoặc chất ô nhiễm vô hình trong nhà bạn, để giữ cho ngôi nhà của bạn luôn sạch sẽ và an toàn. Máy lọc không khí làm sạch nhanh chóng và hiệu quả, nhờ tốc độ phân phối không khí sạch (CADR) là 190 m³/giờ.

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    Series 800i Máy lọc không khí nhỏ gọn

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    Làm sạch không khí trong vòng chưa đầy 16 phút (1)

    Loại bỏ 99% vi rút, chất gây dị ứng và chất ô nhiễm (2,3,6)

    • Hiệu suất vượt trội
    • Hoạt động liền mạch
    • Điều khiển dễ dàng
    • Được kết nối với ứng dụng Air+
    Hiệu suất cao phù hợp cho các phòng có diện tích lên đến 49 ㎡

    Hiệu suất cao phù hợp cho các phòng có diện tích lên đến 49 ㎡

    Lưu thông luồng không khí hiệu suất cao bao phủ hiệu quả các phòng có diện tích lên đến 49 ㎡ và phân phối không khí sạch đến mọi ngóc ngách trong phòng, giúp tăng hiệu suất lên Tốc độ phân phối không khí sạch (CADR) 190/giờ. Máy có thể làm sạch không khí trên diện tích 20 ㎡ trong vòng chưa đầy 16 phút. (1)

    Lọc 99,5% các hạt nhỏ cỡ 0,003 micron

    Lọc 99,5% các hạt nhỏ cỡ 0,003 micron

    Lọc 3 lớp với NanoProtect HEPA, bộ lọc than hoạt tính và bộ tiền lọc chặn được 99,5% các hạt siêu mịn nhỏ đến kích thước 0,003 micron (3), để bạn tránh bị phơi nhiễm bụi mịn PM2.5, vi khuẩn (7), phấn hoa, bụi, lông thú cưng, khí và các chất ô nhiễm khác. Hệ thống lọc đạt chứng nhận của Trung tâm của Quỹ Nghiên cứu Dị ứng Châu Âu.

    Loại bỏ tới 99,9% vi-rút và hạt khí dung có trong không khí

    Loại bỏ tới 99,9% vi-rút và hạt khí dung có trong không khí

    Loại bỏ hạt khí dung có thể chứa vi-rút hô hấp. Được thử nghiệm độc lập bởi airmid healthgroup để loại bỏ tới 99,9% vi-rút và hạt khí dung có trong không khí (2). Cũng được thử nghiệm đối với vi-rút corona (4).

    Cảm biến thông minh để làm sạch không khí thông minh

    Cảm biến thông minh để làm sạch không khí thông minh

    Quét không khí 1000 lần một giây để phát hiện các hạt siêu mịn. Báo cáo chất lượng không khí trong thời gian thực và chọn tốc độ phù hợp cho ngôi nhà của bạn một cách thông minh (ở chế độ tự động).

    Được kiểm tra kỹ lưỡng về chất lượng mà bạn có thể tin tưởng

    Được kiểm tra kỹ lưỡng về chất lượng mà bạn có thể tin tưởng

    Máy lọc của Philips trải qua 170 cuộc kiểm tra bắt buộc và nghiêm ngặt trước khi xuất xưởng. Máy lọc được trải qua các bài kiểm tra tuổi thọ và độ bền nghiêm ngặt, để hoạt động liên tục 24/7.

    Vận hành cực êm ở chế độ Ngủ

    Vận hành cực êm ở chế độ Ngủ

    Khi ở chế độ Ngủ, máy lọc sẽ giảm tiếng ồn đến mức tối đa để bạn có một giấc ngủ ngon trong bầu không khí trong sạch.

    Mức tiêu thụ năng lượng thấp

    Mức tiêu thụ năng lượng thấp

    Nhờ thiết kế tiết kiệm năng lượng, máy lọc không khí chạy ở công suất tối đa 20 W, tương đương với một bóng đèn tiêu chuẩn.

    Màn hình hiển thị chất lượng không khí

    Màn hình hiển thị chất lượng không khí

    Xem nhanh chất lượng không khí trong nhà của bạn theo thời gian thực. Màn hình hiển thị mức độ chất gây dị ứng và PM2.5, kèm theo vòng tròn màu trực quan

    Chỉ báo bộ lọc thông minh

    Chỉ báo bộ lọc thông minh

    Máy lọc không khí tính toán chính xác tuổi thọ của bộ lọc dựa trên mức độ ô nhiễm và thời gian hoạt động và thông báo cho bạn khi nào cần thay thế bộ lọc, để dễ dàng bảo trì.

    Ứng dụng Philips Air+: giải pháp không khí sạch, thông minh của bạn

    Ứng dụng Philips Air+: giải pháp không khí sạch, thông minh của bạn

    Ứng dụng Air+ cung cấp trải nghiệm thông minh đảm bảo bạn hít thở không khí sạch và lành mạnh. Ứng dụng theo dõi tất cả các chất ô nhiễm trong nhà và ngoài trời và tự động điều chỉnh hiệu suất thiết bị của bạn, vì vậy bạn không cần phải tự điều chỉnh. Dù ở nhà hay ở ngoài, Air+ giúp bạn kiểm soát không khí tại nhà bằng giọng nói của bạn thông qua Amazon Alexa hoặc Google Home.

    Bộ lọc thay thế mới

    Bộ lọc thay thế mới

    Bộ lọc thay thế tương thích cho thiết bị này là FY0910. Bộ lọc mới này thay thế cho sản phẩm thế hệ trước FY0293 và mang lại hiệu suất tốt hơn.

    Thông số kỹ thuật

    • Tiết kiệm năng lượng

      Tiêu thụ điện tối đa
      20  W
      Mức tiêu thụ điện ở chế độ chờ
      <= 5  W
      Điện áp
      220-240  V

    • Bảo trì

      Bộ lọc thay thế
      Bộ lọc HEPA+AC FY0910 – 12 tháng
      Dịch vụ
      Bảo hành 2 năm toàn cầu

    • Khả năng kết nối

      Ứng dụng, kết nối qua Wi-Fi
      Air+
      Khả năng tương thích với điện thoại thông minh
      iPhone và thiết bị Android
      Điều khiển bằng giọng nói
      Alexa, Google Home (7)

    • Khối lượng và kích thước

      Trọng lượng
      2,4  kg
      Màu
      Trắng

    • Hiệu suất

      Lớp lọc
      HEPA, Than hoạt tính, Bộ tiền lọc
      Khả năng lọc các hạt nhỏ
      99,97% các hạt kích thước 0,003 micron
      Lọc chất gây dị ứng
      99,99%
      Lọc vi-rút và hạt khí dung
      99,9%
      Diện tích phòng (NRCC)
      49 ㎡
      Cảm biến chất lượng không khí
      Bụi mịn PM2.5

    • Khả năng sử dụng

      Mức âm thanh tối thiểu (chế độ Ngủ)
      19  dB
      Mức âm thanh tối đa (chế độ Turbo)
      49  dB
      Chế độ tự động
      Chiều dài dây
      1,6  m
      Chế độ Ngủ
      Cài đặt tốc độ điều chỉnh bằng tay
      3 (Ngủ, Tốc độ 1, Tăng cường)
      Phản hồi chất lượng không khí
      Vòng tròn màu
      Ánh sáng xung quanh tự động
      Không

    Badge-D2C

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    • (1)Từ không khí đi qua bộ lọc, đây là thời gian trên lý thuyết cho bước làm sạch một lần được tính bằng cách chia CADR của không khí là 190㎥/giờ cho diện tích phòng là 49 ㎥ (giả sử phòng có diện tích sàn là 20 ㎡ và chiều cao là 2,4 m).
    • (2)Được thử nghiệm bởi Airmid Healthgroup Ltd. trong phòng 28,5m³ với vi-rút cúm A(H1N1) trong không khí; mức giảm được đo ở chế độ Tăng cường sau 10–20 phút. Máy lọc không khí không chỉ bảo vệ chống lại COVID-19 mà còn có thể hỗ trợ bảo vệ toàn diện (US EPA).
    • (3)Từ không khí đi qua bộ lọc, được thử nghiệm với hạt khí dung NaCl bởi iUTA theo tiêu chuẩn DIN71460-1.
    • (4)Thử nghiệm giảm tỷ lệ vi khuẩn tại phòng thí nghiệm bên ngoài, trong buồng thử nghiệm bị ô nhiễm bởi các hạt khí dung có vi-rút corona gia cầm (IBV), với bộ lọc Philips HEPA NanoProtect.
    • (5)Tuổi thọ khuyến nghị cho thiết bị dựa trên tính toán lý thuyết về các giá trị khu vực trung bình hằng năm của các hạt không khí có hại ở ngoài trời và việc sử dụng máy lọc không khí hằng ngày trong 16 giờ ở chế độ tự động.
    • (6)Được thử nghiệm trên vật liệu lọc cho hiệu suất thông qua bằng 1 với lưu lượng khí 5,33cm/giây, tại phòng thí nghiệm bên thứ ba./Từ không khí đi qua bộ lọc, được thử nghiệm theo tiêu chuẩn JISB 9908-2011
    • (7)Tính khả dụng của Alexa và Google Home tùy thuộc vào vị trí của bạn.
    • (8)Độ ồn trung bình, dựa trên GB/T4214.1-2017 (IEC 60704-1 - 2020, MOD). Mức âm thanh có thể thay đổi do các điều kiện trong phòng của bạn và vị trí của thiết bị.
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