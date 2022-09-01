AC0850/20
Làm sạch không khí trong vòng chưa đầy 16 phút (1)
Chỉ với một nút nhấn, máy lọc không khí sẽ lọc vi rút, chất gây dị ứng hoặc chất ô nhiễm vô hình trong nhà bạn, để giữ cho ngôi nhà của bạn luôn sạch sẽ và an toàn. Máy lọc không khí làm sạch nhanh chóng và hiệu quả, nhờ tốc độ phân phối không khí sạch (CADR) là 190 m³/giờ.Xem tất cả lợi ích
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Lưu thông luồng không khí hiệu suất cao bao phủ hiệu quả các phòng có diện tích lên đến 49 ㎡ và phân phối không khí sạch đến mọi ngóc ngách trong phòng, giúp tăng hiệu suất lên Tốc độ phân phối không khí sạch (CADR) 190/giờ. Máy có thể làm sạch không khí trên diện tích 20 ㎡ trong vòng chưa đầy 16 phút. (1)
Lọc 3 lớp với NanoProtect HEPA, bộ lọc than hoạt tính và bộ tiền lọc chặn được 99,5% các hạt siêu mịn nhỏ đến kích thước 0,003 micron (3), để bạn tránh bị phơi nhiễm bụi mịn PM2.5, vi khuẩn (7), phấn hoa, bụi, lông thú cưng, khí và các chất ô nhiễm khác. Hệ thống lọc đạt chứng nhận của Trung tâm của Quỹ Nghiên cứu Dị ứng Châu Âu.
Loại bỏ hạt khí dung có thể chứa vi-rút hô hấp. Được thử nghiệm độc lập bởi airmid healthgroup để loại bỏ tới 99,9% vi-rút và hạt khí dung có trong không khí (2). Cũng được thử nghiệm đối với vi-rút corona (4).
Quét không khí 1000 lần một giây để phát hiện các hạt siêu mịn. Báo cáo chất lượng không khí trong thời gian thực và chọn tốc độ phù hợp cho ngôi nhà của bạn một cách thông minh (ở chế độ tự động).
Máy lọc của Philips trải qua 170 cuộc kiểm tra bắt buộc và nghiêm ngặt trước khi xuất xưởng. Máy lọc được trải qua các bài kiểm tra tuổi thọ và độ bền nghiêm ngặt, để hoạt động liên tục 24/7.
Khi ở chế độ Ngủ, máy lọc sẽ giảm tiếng ồn đến mức tối đa để bạn có một giấc ngủ ngon trong bầu không khí trong sạch.
Nhờ thiết kế tiết kiệm năng lượng, máy lọc không khí chạy ở công suất tối đa 20 W, tương đương với một bóng đèn tiêu chuẩn.
Xem nhanh chất lượng không khí trong nhà của bạn theo thời gian thực. Màn hình hiển thị mức độ chất gây dị ứng và PM2.5, kèm theo vòng tròn màu trực quan
Máy lọc không khí tính toán chính xác tuổi thọ của bộ lọc dựa trên mức độ ô nhiễm và thời gian hoạt động và thông báo cho bạn khi nào cần thay thế bộ lọc, để dễ dàng bảo trì.
Ứng dụng Air+ cung cấp trải nghiệm thông minh đảm bảo bạn hít thở không khí sạch và lành mạnh. Ứng dụng theo dõi tất cả các chất ô nhiễm trong nhà và ngoài trời và tự động điều chỉnh hiệu suất thiết bị của bạn, vì vậy bạn không cần phải tự điều chỉnh. Dù ở nhà hay ở ngoài, Air+ giúp bạn kiểm soát không khí tại nhà bằng giọng nói của bạn thông qua Amazon Alexa hoặc Google Home.
Bộ lọc thay thế tương thích cho thiết bị này là FY0910. Bộ lọc mới này thay thế cho sản phẩm thế hệ trước FY0293 và mang lại hiệu suất tốt hơn.
Tiết kiệm năng lượng
Bảo trì
Khả năng kết nối
Khối lượng và kích thước
Hiệu suất
Khả năng sử dụng
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