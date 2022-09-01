Ứng dụng Philips Air+: giải pháp không khí sạch, thông minh của bạn

Ứng dụng Air+ cung cấp trải nghiệm thông minh đảm bảo bạn hít thở không khí sạch và lành mạnh. Ứng dụng theo dõi tất cả các chất ô nhiễm trong nhà và ngoài trời và tự động điều chỉnh hiệu suất thiết bị của bạn, vì vậy bạn không cần phải tự điều chỉnh. Dù ở nhà hay ở ngoài, Air+ giúp bạn kiểm soát không khí tại nhà bằng giọng nói của bạn thông qua Amazon Alexa hoặc Google Home.