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Máy lọc không khí, Máy làm ẩm không khí

Bộ lọc và Phụ kiện (10)

1–10 trên 10 kết quả
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Bộ lọc và Phụ kiện

  • Philips Bộ lọc thay thế chính hãng
  • Philips Bộ lọc thay thế chính hãng
  • Philips Bộ lọc thay thế chính hãng

Philips Bộ lọc thay thế chính hãng
Tích hợp 3 trong 1

FYM860/30
  • Tuổi thọ 12 tháng
  • Lọc 99,97% ở mức 0,003 um
  • Bộ tiền lọc, HEPA, Than hoạt tính
  • Lọc khí và mùi hôi
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Ngừng sản xuất

  • Philips Bộ lọc thay thế chính hãng
  • Philips Bộ lọc thay thế chính hãng

Philips Bộ lọc thay thế chính hãng
Bộ lọc Nano Protect Series 2

FY0194/30
  • Tuổi thọ lên tới 12 tháng
  • Bộ lọc 99,5% hạt bụi nhỏ 0,003μm
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  • Philips Máy lọc không khí Series 800
  • Philips Máy lọc không khí Series 800
  • Philips Máy lọc không khí Series 800
  • Philips Máy lọc không khí Series 800
  • Philips Máy lọc không khí Series 800
  • Philips Máy lọc không khí Series 800

Philips Máy lọc không khí Series 800
Bộ lọc HEPA NanoProtect & Carbon hoạt tính

FY0293/30
  • Tương thích với Series 800
  • Bao gồm: 1 bộ lọc
  • Tuổi thọ 1 năm
  • Bộ lọc Philips chính hãng
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Ngừng sản xuất

  • Philips Series 1000
  • Philips Series 1000

Philips Series 1000
Bộ lọc Nano Protect

FY1413/30
  • Giảm TVOC*
  • Giảm mùi hôi
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Ngừng sản xuất

  • Philips Bộ lọc thay thế chính hãng
  • Philips Bộ lọc thay thế chính hãng

Philips Bộ lọc thay thế chính hãng
Bộ lọc Nano Protect Series 3

FY1410/30
  • Tuổi thọ lên tới 24 tháng
  • Bộ lọc 99,97% hạt bụi nhỏ 0,003μm
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  • Philips Máy lọc không khí Dòng 1000
  • Philips Máy lọc không khí Dòng 1000
  • Philips Máy lọc không khí Dòng 1000
  • Philips Máy lọc không khí Dòng 1000
  • Philips Máy lọc không khí Dòng 1000

Philips Máy lọc không khí Dòng 1000
Bộ lọc HEPA NanoProtect & than hoạt tính

FY1700/30
  • Tương thích với Series 1000
  • Bao gồm: 1 bộ lọc
  • Tuổi thọ 1 năm
  • Bộ lọc Philips chính hãng
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  • Philips Bộ lọc thay thế chính hãng
  • Philips Bộ lọc thay thế chính hãng
  • Philips Bộ lọc thay thế chính hãng

Philips Bộ lọc thay thế chính hãng
Tích hợp 3 trong 1

FY2180/30
  • Tuổi thọ lên tới 36 tháng
  • HEPA+Than hoạt tính+Bộ tiền lọc
  • Lọc 99,97% @ 0,003μm
  • Lọc khí độc và mùi hôi
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  • Philips PureProtect Pet Series 3000
  • Philips PureProtect Pet Series 3000
  • Philips PureProtect Pet Series 3000
  • Philips PureProtect Pet Series 3000
  • Philips PureProtect Pet Series 3000
  • Philips PureProtect Pet Series 3000

Philips PureProtect Pet Series 3000
Bộ lọc HEPA NanoProtect

FY3110/00
  • Tương thích với Series 3000
  • Bao gồm: 1 bộ lọc
  • Tuổi thọ lên đến 1 năm
  • Bộ lọc Philips chính hãng
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  • Philips Máy lọc không khí Series 600
  • Philips Máy lọc không khí Series 600
  • Philips Máy lọc không khí Series 600
  • Philips Máy lọc không khí Series 600
  • Philips Máy lọc không khí Series 600
  • Philips Máy lọc không khí Series 600

Philips Máy lọc không khí Series 600
Bộ lọc HEPA NanoProtect

FY0611/30
  • Tương thích với Series 600
  • Bao gồm: 1 bộ lọc
  • Tuổi thọ 1 năm
  • Bộ lọc Philips chính hãng
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  • Philips Máy lọc không khí Dòng 3000i
  • Philips Máy lọc không khí Dòng 3000i
  • Philips Máy lọc không khí Dòng 3000i
  • Philips Máy lọc không khí Dòng 3000i
  • Philips Máy lọc không khí Dòng 3000i

Philips Máy lọc không khí Dòng 3000i
Bộ lọc HEPA NanoProtect & than hoạt tính

FY3430/30
  • Tương thích với Series 3000i
  • Bao gồm: 1 bộ lọc
  • Tuổi thọ 3 năm
  • Bộ lọc Philips chính hãng
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