Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
Ngừng sản xuất
TAT3215PP/00
Có sẵn
Âm thanh của bạn. Phong cách của bạn.
Bất cứ nơi đâu. Bất cứ khi nào. Tai nghe không dây đích thực chống bắn nước và chống mồ hôi cùng hộp sạc mang đến cho bạn trải nghiệm âm thanh tuyệt vời với thời gian phát nhạc lên tới 24 giờ. Nếu cuộc gọi của bạn kéo dài, bạn có thể sử dụng một mút tai nghe trong khi sạc mút còn lại.
Bộ kích âm thanh 6mm/kín phía sau
Bluetooth®
Tía
Những tai nghe không dây đích thực này sở hữu khả năng chống các tia nước từ mọi hướng đạt chuẩn IPX4. Tai nghe có thể chịu được mồ hôi và bạn cũng không cần phải bận tâm khi gặp trời mưa.
Hãy bắt đầu hành trình với một thiết bị có thể sạc nhiều lần và nhỏ nhắn đến mức đựng vừa trong túi của bạn. Bạn có thể phát nhạc tới 6 giờ chỉ với một lần sạc và thêm 18 giờ với hộp sạc đầy. Chỉ cần sạc nhanh 15 phút trong hộp sạc cũng đủ để bạn nghe nhạc trong 1 giờ. Thời gian để làm đầy hộp sạc qua cổng USB-C là 2 giờ.
Bạn cần nói chuyện qua điện thoại trong khi tai nghe sắp hết pin? Bạn có thể tăng thêm thời lượng trò chuyện bằng cách sử dụng một mút tai nghe trong khi sạc mút còn lại. Micrô sẽ được tự động chỉ định cho tai nghe đang sử dụng và bạn có thể đổi bên khi cần.
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