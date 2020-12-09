Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
Ngừng sản xuất
TAT2235BK/00
Có sẵn
Luôn sẵn sàng sử dụng
Còn gì hữu dụng hơn tai nghe không dây đích thực với hộp sạc vừa vặn túi quần jeans ôm của bạn? Tai nghe nhét tai chống bắn nước và chống mồ hôi mang đến cho bạn trải nghiệm âm thanh tuyệt vời với thời gian phát nhạc lên tới 12 giờ.
Bộ kích âm 6mm/kín phía sau
Bluetooth®
Hộp sạc nhỏ cho sự thuận tiện tối đa và những tai nghe không dây đích thực này cũng có khả năng chống các tia nước từ mọi hướng. Tai nghe có thể chịu được mồ hôi và bạn cũng không cần phải bận tâm khi gặp trời mưa.
Hãy bắt đầu hành trình với một thiết bị có thể sạc nhiều lần và nhỏ nhắn đến mức đựng vừa trong túi của bạn. Bạn có thể phát nhạc tới 4 giờ chỉ với một lần sạc và thêm 8 giờ với hộp sạc đầy. Chỉ cần sạc nhanh 15 phút trong hộp sạc cũng đủ để bạn nghe nhạc trong 1 giờ. Thời gian để làm đầy hộp sạc qua cổng USB-C là 2 giờ.
Bộ kích âm neodim 6 mm cho chất lượng âm thanh tuyệt hảo. Bạn cũng có thể thoải mái tận hưởng những giai điệu nhờ thiết kế gọn nhẹ. Đệm mút tai nghe mềm, có thể thay đổi cho nhau giúp bạn lựa chọn được kích cỡ phù hợp, thoải mái.
5.0
trên 5
1
Đánh giá
100%
khuyên dùng sản phẩm này
kai-e lele
09/12/2020
Malaysia
great music time
small compact and fit easy tips , and color so nice ... my daughters love it . it comes with indicator show battery life. also comes with type-c cable
Ưu điểm
really good bass and can swift calls
Khuyết điểm
cable could be more longer,
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho 2000 series TAT2235BL In-ear true wireless headphones
Ngày Sử Dụng 2020-08-09
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho 2000 series TAT2235BL In-ear true wireless headphones
Ngày Sử Dụng 2020-08-09