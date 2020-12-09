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Ngừng sản xuất

2000 seriesTai nghe nhét tai True Wireless

TAT2235BK/00

5

| (1) Đánh giá | 100% khuyên dùng sản phẩm này

Có sẵn

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Luôn sẵn sàng sử dụng

Còn gì hữu dụng hơn tai nghe không dây đích thực với hộp sạc vừa vặn túi quần jeans ôm của bạn? Tai nghe nhét tai chống bắn nước và chống mồ hôi mang đến cho bạn trải nghiệm âm thanh tuyệt vời với thời gian phát nhạc lên tới 12 giờ.

Xem tất cả lợi ích

Luôn sẵn sàng sử dụng

  • Bộ kích âm 6mm/kín phía sau

  • Bluetooth®

Chống tia nước bắn và mồ hôi đạt chuẩn IPX4

Hộp sạc nhỏ cho sự thuận tiện tối đa và những tai nghe không dây đích thực này cũng có khả năng chống các tia nước từ mọi hướng. Tai nghe có thể chịu được mồ hôi và bạn cũng không cần phải bận tâm khi gặp trời mưa.

Hộp sạc siêu nhỏ với thời gian phát nhạc lên tới 12 giờ

Hãy bắt đầu hành trình với một thiết bị có thể sạc nhiều lần và nhỏ nhắn đến mức đựng vừa trong túi của bạn. Bạn có thể phát nhạc tới 4 giờ chỉ với một lần sạc và thêm 8 giờ với hộp sạc đầy. Chỉ cần sạc nhanh 15 phút trong hộp sạc cũng đủ để bạn nghe nhạc trong 1 giờ. Thời gian để làm đầy hộp sạc qua cổng USB-C là 2 giờ.

Đặt vừa khít, thoải mái

Bộ kích âm neodim 6 mm cho chất lượng âm thanh tuyệt hảo. Bạn cũng có thể thoải mái tận hưởng những giai điệu nhờ thiết kế gọn nhẹ. Đệm mút tai nghe mềm, có thể thay đổi cho nhau giúp bạn lựa chọn được kích cỡ phù hợp, thoải mái.

Thông số kỹ thuật

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Đánh giá

Các bài đánh giá này chịu sự quản lý của Bazaarvoice và tuân theo Chính sách xác thực của Bazaarvoice. Chính sách này được hỗ trợ bởi công nghệ chống gian lận và phân tích con người. Có thể tìm thấy thông tin chi tiết tại
Ý kiến của khách hàng dưới dạng đánh giá sản phẩm và xếp hạng sao rất hữu ích đối với tất cả khách hàng. Những đánh giá này giúp bạn tìm hiểu thêm về sản phẩm và hỗ trợ bạn đưa ra quyết định mua hàng. Bất kỳ khách hàng nào đã mua sản phẩm trực tuyến hoặc tại cửa hàng đều có thể gửi đánh giá

5.0

trên 5

1

Đánh giá

100%

khuyên dùng sản phẩm này

4
3
2
1

09/12/2020

Malaysia

Malaysia

great music time

small compact and fit easy tips , and color so nice ... my daughters love it . it comes with indicator show battery life. also comes with type-c cable

Ưu điểm

really good bass and can swift calls

Khuyết điểm

cable could be more longer,

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho 2000 series TAT2235BL In-ear true wireless headphones

Ngày Sử Dụng 2020-08-09

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho 2000 series TAT2235BL In-ear true wireless headphones

Ngày Sử Dụng 2020-08-09

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