Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
TAT2100WT/97
Có sẵn
Nghe cả ngày, đeo thoải mái
Hãy tận hưởng trọn vẹn mỗi ngày với tai nghe true wireless mang lại cảm giác nhẹ nhàng hơn, vừa vặn hơn và âm thanh tuyệt vời. Bạn có thời gian phát nhạc lên đến 36 giờ cùng hộp sạc nhỏ gọn bỏ túi, và các đệm tai có bề mặt vân giúp tai nghe luôn nằm chắc chắn, thoải mái khi đeo.
Tai nghe nhỏ gọn. Vừa vặn thoải mái
Âm thanh tự nhiên. Bass mạnh mẽ
Công nghệ 4 micrô
Hộp sạc nhỏ gọn bỏ túi
Đầu mút tai nghe SecureFit có vân tạo cảm giác đeo nhẹ nhàng và thoải mái hơn, đồng thời tạo độ kín tốt để mang lại âm thanh hay hơn nữa. Các tính năng như Dynamic Bass cho phép bạn tận hưởng trọn vẹn sức mạnh của những giai điệu yêu thích ngay cả khi nghe ở âm lượng nhỏ.
Khả năng tương thích với các thiết bị Bluetooth® 6.0 mới nhất cho phép bạn phát trực tuyến mà không gặp tình trạng âm thanh bị gián đoạn khó chịu, đồng thời bạn có thể kết nối với hai thiết bị cùng lúc. Thiết bị cũng hỗ trợ Google Fast Pair và Microsoft Swift Pair.
Tai nghe này sở hữu hệ thống bốn mic, trong đó hai mic kết hợp với thuật toán giảm tiếng ồn AI để mang đến cho bạn những cuộc gọi siêu rõ nét. Ngay cả khi bạn đang ở một quán cà phê đông đúc, giọng nói của bạn vẫn được truyền tải rõ ràng và người đang trò chuyện với bạn sẽ không bị phân tâm bởi những gì diễn ra xung quanh.
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