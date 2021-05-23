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  • Luôn sẵn sàng sử dụng Luôn sẵn sàng sử dụng Luôn sẵn sàng sử dụng

    Tai nghe nhét tai True Wireless

    TAT1215BK/10

    Luôn sẵn sàng sử dụng

    Còn gì hữu dụng hơn tai nghe không dây đích thực với hộp sạc vừa vặn túi quần jeans ôm của bạn? Tai nghe nhét tai chống tia nước bắn và chống mồ hôi mang đến cho bạn trải nghiệm âm thanh tuyệt vời với thời gian phát nhạc lên tới 18 giờ.

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    Tai nghe nhét tai True Wireless

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    Luôn sẵn sàng sử dụng

    • Bộ kích âm 6mm/kín phía sau
    • Bluetooth®

    Micrô tích hợp với chức năng khử tiếng vọng để cho ra âm thanh rõ ràng

    Không còn tiếng vọng khó chịu khi bạn đang nói chuyện qua điện thoại nữa. Với chức năng khử tiếng vọng âm thanh của chúng tôi, bạn luôn có thể nghe được rõ ràng và không gián đoạn.

    Chống tia nước bắn và mồ hôi đạt chuẩn IPX4

    Hộp sạc nhỏ cho sự thuận tiện tối đa và những tai nghe không dây đích thực này cũng có khả năng chống các tia nước từ mọi hướng. Tai nghe có thể chịu được mồ hôi và bạn cũng không cần phải bận tâm khi gặp trời mưa.

    Đặt vừa khít, thoải mái

    Bộ kích âm neodim 6 mm cho chất lượng âm thanh tuyệt hảo. Bạn cũng có thể thoải mái tận hưởng những giai điệu nhờ thiết kế gọn nhẹ. Đệm mút tai nghe mềm, có thể thay đổi cho nhau giúp bạn lựa chọn được kích cỡ phù hợp, thoải mái.

    Kết nối thông minh. Tự động tìm thiết bị Bluetooth

    Tai nghe sẵn sàng ghép nối ngay lập tức sau khi bạn lấy tai nghe ra khỏi hộp sạc. Sau khi ghép nối xong, tai nghe sẽ tự động lưu lại thông tin về thiết bị cuối cùng đã ghép nối với tai nghe.

    Nút bấm trên mút tai nghe giúp điều khiển nhạc và cuộc gọi

    Bạn có thể dễ dàng điều khiển quá trình nghe nhạc nhờ nút bấm ở mỗi bên tai nghe. Bỏ qua hoặc tạm dừng bản nhạc, nhận hoặc từ chối cuộc gọi và nhiều hơn nữa. Micrô tích hợp được trang bị tính năng khử tiếng vọng cho phép bạn nghe rõ âm thanh khi nói chuyện qua điện thoại.

    Hộp sạc nhỏ với thời gian phát nhạc lên tới 18 giờ

    Bạn có thể phát nhạc lên tới 6 giờ chỉ với một lần sạc và thêm 12 giờ với hộp sạc đầy.

    Khởi động chức năng trợ lý giọng nói trên điện thoại một cách dễ dàng

    Khởi động chức năng hỗ trợ bằng giọng nói mà không cần chạm đến điện thoại của bạn. Hãy nói với Siri hoặc Google Assistant để yêu cầu phát nhạc, gọi điện thoại hoặc gửi tin nhắn cho bạn bè, kiểm tra thông tin thời tiết, v.v.

    Thông số kỹ thuật

    • Âm thanh

      Dải tần số
      20 - 20.000 Hz
      Đường kính loa
      6mm
      Trở kháng
      16 Ohm
      Công suất vào tối đa
      3 mW
      Độ nhạy
      98 dB (1k Hz)
      Loại driver
      Động

    • Khả năng kết nối

      Phiên bản Bluetooth
      5.1
      Không dây
      Cấu hình Bluetooth
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      Khoảng cách tối đa
      lên tới 10  m
      Codec được hỗ trợ
      SBC
      Loại truyền dẫn không dây
      Bluetooth

    • Hộp các tông ngoài

      Chiều dài
      36.3  cm
      Số lượng hộp đóng gói tiêu dùng
      18
      Chiều rộng
      25  cm
      Tổng trọng lượng
      1.95  kg
      Chiều cao
      16.8  cm
      GTIN
      1 48 95229 12294 6
      Trọng lượng
      0.954  kg
      Trọng lượng bì
      0.996  kg

    • Tiện lợi

      Chống thấm nước
      IPX4
      Chế độ âm thanh mono cho TWS
      Loại điều khiển
      Nút

    • Công suất

      Có thể sạc lại
      Số lượng pin
      3 cái
      Thời gian phát nhạc
      6+12  giờ
      Thời gian sạc
      2  giờ
      Loại pin (Hộp sạc)
      Lithium Polymer (built-in)
      Loại pin (Tai nghe nhét tai)
      Lithium Polymer (built-in)
      Dung lượng pin (Hộp sạc)
      320  mAh
      Dung lượng pin (Tai nghe nhét tai)
      55  mAh
      Tuổi thọ pin
      50 hr

    • Kích thước hộp đóng gói

      Chiều cao
      14  cm
      Dạng đóng gói
      Thùng các tông
      Dạng đặt giá để
      Treo
      Chiều rộng
      8.5  cm
      Chiều sâu
      3.8  cm
      Số lượng sản phẩm bao gồm
      1
      EAN
      48 95229 12294 9
      Tổng trọng lượng
      0.088  kg
      Trọng lượng
      0.053  kg
      Trọng lượng bì
      0.035  kg

    • Kích thước sản phẩm

      Chiều cao (có chân đế)
      3.33  cm
      Chiều rộng (có chân đế)
      6.5  cm
      Chiều sâu (có chân đế)
      3.6  cm
      Trọng lượng (có chân đế)
      0.043  kg

    • Phụ kiện

      Hướng dẫn khởi động nhanh
      Mút tai nghe
      2 kích thước (S/M)
      Hộp sạc
      Cáp sạc
      Cáp Micro USB, 200 mm

    • Thiết kế

      Màu sắc
      Đen
      Vật liệu ghép tai
      Silicon
      Vừa vặn với tai
      Nhét tai
      Loại nhét trong tai
      Mút tai nghe bằng silicon

    Badge-D2C

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