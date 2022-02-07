Tai nghe True Wireless thiết kế tiện lợi, đi kèm với một hộp sạc siêu nhỏ có thể nhét vào túi của bạn để thuận tiện mang theo mọi lúc mọi nơi. Tai nghe mang đến chất lượng âm thanh đáng tin cậy, khả năng chống tia nước bắn và mồ hôi đạt chuẩn IPX4 và thời gian phát nhạc lên tới 18 giờ.
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Bạn sẽ cảm thấy thoải mái thực sự với 3 cỡ mút tai bằng silicon mềm và có thể thay đổi. Những chiếc tai nghe nhét tai này nằm vững trong ống tai của bạn, tạo ra lớp bịt kín hoàn hảo giảm thiểu tạp âm bên ngoài.
Hộp sạc USB-C siêu nhỏ
Hộp sạc cung cấp nguồn năng lượng dồi dào trong kích cỡ siêu nhỏ. Sau khi sạc đầy, tai nghe có thể phát nhạc trong 6 giờ và hộp sạc đầy sẽ kéo dài thêm 12 giờ. Để tăng tốc nhanh chóng, bạn có thể sạc nhanh 15 phút để có thêm 1 giờ nghe nhạc.
Chống tia nước và mồ hôi chuẩn IPX4
Đạt chuẩn IPX4 và bộ kích âm thanh 6 mm công suất cao cung cấp chất lượng âm thanh tuyệt vời bất kể thời tiết. Tai nghe có khả năng chống tia nước và không ngại mưa nhỏ hoặc mồ hôi, để bạn không phải lo lắng nếu tai nghe ướt nước.
Các nút điều khiển tích hợp. Dễ dàng ghép nối
Các nút điều khiển tích hợp trên tai nghe cho phép bạn tạm dừng phát nhạc, nhận cuộc gọi và khởi động chức năng trợ lý giọng nói trên điện thoại của bạn bằng cách nhấn nút. Sau khi được ghép nối, tai nghe sẽ kết nối lại với điện thoại của bạn ngay sau khi bạn lấy chúng ra khỏi hộp sạc.
Nghe điện thoại bằng một bên tai nghe ở chế độ âm thanh mono
Bạn nghe điện thoại nhiều? Bạn có thể tăng gấp đôi thời gian đàm thoại bằng cách sử dụng một bên tai nghe trong khi sạc bên còn lại. Micrô sẽ được tự động chỉ định cho bên tai nghe đang sử dụng và bạn chỉ cần đổi bên khi tai nghe hiện tại gần hết pin.