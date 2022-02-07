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  • Tiện lợi, dễ mang đi Tiện lợi, dễ mang đi Tiện lợi, dễ mang đi

    Tai nghe True Wireless

    TAT1207BL/00

    Tiện lợi, dễ mang đi

    Tai nghe True Wireless thiết kế tiện lợi, đi kèm với một hộp sạc siêu nhỏ có thể nhét vào túi của bạn để thuận tiện mang theo mọi lúc mọi nơi. Tai nghe mang đến chất lượng âm thanh đáng tin cậy, khả năng chống tia nước bắn và mồ hôi đạt chuẩn IPX4 và thời gian phát nhạc lên tới 18 giờ.

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    Có sẵn:

    Không may, sản phẩm này không còn hàng nữa

    Tai nghe True Wireless

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    Tiện lợi, dễ mang đi

    • Tai nghe nhét tai vừa vặn thoải mái
    • Hộp sạc siêu nhỏ
    • Chống tia nước và mồ hôi chuẩn IPX4
    • Thời gian phát nhạc lên tới 18 giờ

    Nhét tai vừa khít, thoải mái

    Bạn sẽ cảm thấy thoải mái thực sự với 3 cỡ mút tai bằng silicon mềm và có thể thay đổi. Những chiếc tai nghe nhét tai này nằm vững trong ống tai của bạn, tạo ra lớp bịt kín hoàn hảo giảm thiểu tạp âm bên ngoài.

    Hộp sạc USB-C siêu nhỏ

    Hộp sạc cung cấp nguồn năng lượng dồi dào trong kích cỡ siêu nhỏ. Sau khi sạc đầy, tai nghe có thể phát nhạc trong 6 giờ và hộp sạc đầy sẽ kéo dài thêm 12 giờ. Để tăng tốc nhanh chóng, bạn có thể sạc nhanh 15 phút để có thêm 1 giờ nghe nhạc.

    Chống tia nước và mồ hôi chuẩn IPX4

    Đạt chuẩn IPX4 và bộ kích âm thanh 6 mm công suất cao cung cấp chất lượng âm thanh tuyệt vời bất kể thời tiết. Tai nghe có khả năng chống tia nước và không ngại mưa nhỏ hoặc mồ hôi, để bạn không phải lo lắng nếu tai nghe ướt nước.

    Các nút điều khiển tích hợp. Dễ dàng ghép nối

    Các nút điều khiển tích hợp trên tai nghe cho phép bạn tạm dừng phát nhạc, nhận cuộc gọi và khởi động chức năng trợ lý giọng nói trên điện thoại của bạn bằng cách nhấn nút. Sau khi được ghép nối, tai nghe sẽ kết nối lại với điện thoại của bạn ngay sau khi bạn lấy chúng ra khỏi hộp sạc.

    Nghe điện thoại bằng một bên tai nghe ở chế độ âm thanh mono

    Bạn nghe điện thoại nhiều? Bạn có thể tăng gấp đôi thời gian đàm thoại bằng cách sử dụng một bên tai nghe trong khi sạc bên còn lại. Micrô sẽ được tự động chỉ định cho bên tai nghe đang sử dụng và bạn chỉ cần đổi bên khi tai nghe hiện tại gần hết pin.

    Thông số kỹ thuật

    • Âm thanh

      Dải tần số
      20 - 20.000 Hz
      Đường kính loa
      6 mm
      Trở kháng
      16 Ohm
      Công suất vào tối đa
      3 mW
      Độ nhạy
      97 dB (1k Hz)
      Loại driver
      Động

    • Khả năng kết nối

      Phiên bản Bluetooth
      5.2
      Không dây
      Cấu hình Bluetooth
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      Khoảng cách tối đa
      Lên đến 10  m
      Codec được hỗ trợ
      SBC
      Loại truyền dẫn không dây
      Bluetooth

    • Hộp các tông ngoài

      Chiều dài
      22.2  cm
      Số lượng hộp đóng gói tiêu dùng
      24
      Chiều rộng
      22.2  cm
      Tổng trọng lượng
      3.03  kg
      Chiều cao
      35.5  cm
      GTIN
      1 48 95229 12622 7
      Trọng lượng
      1.392  kg
      Trọng lượng bì
      1.638  kg

    • Tiện lợi

      Chống thấm nước
      IPX4
      Chế độ âm thanh mono cho TWS
      Loại điều khiển
      Nút

    • Hộp các tông trong

      Chiều dài
      10.3  cm
      Số lượng hộp đóng gói tiêu dùng
      3
      Chiều rộng
      10.2  cm
      Chiều cao
      16.5  cm
      Trọng lượng
      0.174  kg
      Tổng trọng lượng
      0.332  kg
      Trọng lượng bì
      0.158  kg
      GTIN
      2 48 95229 12622 4

    • Công suất

      Có thể sạc lại
      Số lượng pin
      3 cái
      Thời gian phát nhạc
      6 + 12  giờ
      Thời gian nói chuyện
      6 giờ
      Thời gian sạc
      2  giờ
      Thời gian sạc nhanh
      15 mins for 1 hr
      Loại pin (Hộp sạc)
      Lithium Polymer (built-in)
      Loại pin (Tai nghe nhét tai)
      Lithium Polymer (built-in)
      Trọng lượng pin (Tổng cộng)
      7.8  g
      Dung lượng pin (Hộp sạc)
      280  mAh
      Dung lượng pin (Tai nghe nhét tai)
      40  mAh

    • Kích thước hộp đóng gói

      Chiều cao
      17.5  cm
      Dạng đóng gói
      Hộp
      Dạng đặt giá để
      Treo
      Chiều rộng
      9.5  cm
      Chiều sâu
      3  cm
      Số lượng sản phẩm bao gồm
      1
      EAN
      48 95229 12622 0
      Tổng trọng lượng
      0.094  kg
      Trọng lượng
      0.058  kg
      Trọng lượng bì
      0.036  kg

    • Phụ kiện

      Hướng dẫn khởi động nhanh
      Mút tai nghe
      3 cặp (S/M/L)
      Hộp sạc
      Cáp sạc
      Cáp USB-C, 200 mm

    • Thiết kế

      Màu sắc
      Xanh dương
      Vật liệu ghép tai
      Silicon
      Vừa vặn với tai
      Nhét tai
      Loại nhét trong tai
      Mút tai nghe bằng silicon

    • Viễn thông

      Micrô để gọi
      1 mic

    • Kích thước

      Kích thước hộp sạc (RxSxC)
      5.79 x 3.61 x 2.57  cm
      Kích thước tai nghe nhét tai (RxSxC)
      2.41 x 2.16 x 2.05  cm
      Tổng trọng lượng
      0.034  kg

    • UPC

      UPC
      8 40063 20239 9

    • Trợ lý giọng nói

      Tương thích với trợ lý giọng nói
      Kích hoạt trợ lý giọng nói
      Thủ công
      Hỗ trợ trợ lý giọng nói

    Badge-D2C

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