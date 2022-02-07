Các nút điều khiển tích hợp. Dễ dàng ghép nối

Các nút điều khiển tích hợp trên tai nghe cho phép bạn tạm dừng phát nhạc, nhận cuộc gọi và khởi động chức năng trợ lý giọng nói trên điện thoại của bạn bằng cách nhấn nút. Sau khi được ghép nối, tai nghe sẽ kết nối lại với điện thoại của bạn ngay sau khi bạn lấy chúng ra khỏi hộp sạc.