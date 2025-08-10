Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
TAT1138WT/97
Có sẵn
Âm thanh rõ ràng
Âm thanh phát ra rõ ràng. Tai nghe True Wireless sử dụng trình điều khiển 13 mm để mang lại âm thanh trong trẻo, âm trầm mạnh mẽ và micrô AI cho âm thanh cuộc gọi rõ ràng. Với khả năng chống nước và mồ hôi đạt chuẩn IPX4 và hộp sạc bỏ túi cho thời gian phát nhạc tới 15 giờ.
Chất lượng cuộc gọi rõ ràng
Driver 13 mm cho âm bass mạnh mẽ
Thiết kế công thái học để đeo thoải mái
Chống tia nước và mồ hôi chuẩn IPX4
Thưởng thức âm thanh đúng như cách chúng vốn có. Tai nghe này sử dụng màng loa dynamic 13 mm được thiết kế tùy chỉnh để mang đến cho bạn trải nghiệm nghe tuyệt vời. Công suất lớn của màng loa giúp tăng cường độ động và âm trầm, để bạn không bao giờ bỏ lỡ bất kỳ nhịp điệu nào.
Cho dù ngày của bạn kéo dài bao lâu thì những chiếc tai nghe này vẫn đồng hành cùng bạn. Bạn có thời gian phát nhạc 5 giờ và sau khi được sạc bằng hộp sạc tiện dụng bỏ túi thì bạn sẽ có thêm 10 giờ nghe nhạc.
Đừng để âm thanh từ thế giới xung quanh làm gián đoạn trải nghiệm nghe của bạn. Tai nghe này được trang bị micrô AI sử dụng thuật toán AI tiên tiến để lọc bỏ tiếng ồn bạn không muốn nghe và đảm bảo chất lượng cuộc gọi rõ nét. Luôn nghe rõ giọng nhau trong mọi cuộc gọi.
1.0
trên 5
2
Đánh giá
AVSTRT123
10/08/2025
Philippines
Short lifespan
Waste of money. Bought it less than a month ago, now it's broken.
Đánh giá này được thực hiện cho TAT1138BK True Wireless Headphones
Ngày Sử Dụng 2025-07-10
Đánh giá này được thực hiện cho TAT1138BK True Wireless Headphones
Ngày Sử Dụng 2025-07-10
Ladybird2
29/04/2024
Singapore
Can't enjoy listening to music
Batery is terible. It drain really fast i can only play few songs,
Đánh giá này được thực hiện cho TAT1138WT True Wireless Headphones
Ngày Sử Dụng 2023-03-29
Đánh giá này được thực hiện cho TAT1138WT True Wireless Headphones
Ngày Sử Dụng 2023-03-29