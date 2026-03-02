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Tai nghe chụp tai

TAH4000BK/97

Có sẵn

Hồng
Hồng
Trắng
Trắng
Xanh dương nhạt
Xanh dương nhạt
Đen
Đen

Âm thanh tuyệt vời, thiết kế đeo thoải mái

Tai nghe chụp tai được thiết kế để sử dụng thoải mái để bạn tiếp tục thưởng thức âm nhạc trong nhiều năm. Bạn sẽ có được âm thanh sống động với âm trầm sâu lắng và thời gian sử dụng lên đến 70 giờ giữa các lần sạc. Khi cần, bạn có thể thay thế đệm tai và pin.

Xem tất cả lợi ích

Âm thanh tuyệt vời, thiết kế đeo thoải mái

  • Dynamic Bass mang đến âm thanh tự nhiên

  • Thiết kế đeo thoải mái

  • Các bộ phận có thể thay thế

  • Thời gian phát lên đến 70 giờ

Âm thanh tuyệt vời ngay cả ở âm lượng thấp với Dynamic Bass

Âm thanh tuyệt vời ngay cả ở âm lượng thấp với Dynamic Bass

Driver 32 mm được tùy chỉnh và Dynamic Bass kết hợp mang đến cho bạn âm thanh tuyệt vời với âm trầm đầy đặn, phong phú ngay cả ở âm lượng thấp. Nếu bạn đang xem phim hoặc chơi game, bạn có thể bật chế độ độ trễ thấp trong ứng dụng đi kèm của chúng tôi.

Vừa vặn thoải mái và các bộ phận có thể thay thế để sử dụng trong nhiều năm

Vừa vặn thoải mái và các bộ phận có thể thay thế để sử dụng trong nhiều năm

Chụp tai bằng da PU mềm mại cùng quai đeo đầu mềm, có thể điều chỉnh mang lại cảm giác đeo siêu thoải mái. Để có độ kín âm và sự thoải mái tối ưu, bạn có thể thay đệm tai bằng mút hoạt tính nếu chúng bị mòn theo thời gian. Bạn cũng có thể thay pin lithium-ion sạc lại được của tai nghe khi pin hết tuổi thọ.

Kết nối Bluetooth® đa điểm ổn định và ghép nối dễ dàng

Kết nối Bluetooth® đa điểm ổn định và ghép nối dễ dàng

Khả năng tương thích với các thiết bị Bluetooth® 6.0 mới nhất cho phép bạn phát trực tuyến mà không gặp tình trạng âm thanh bị gián đoạn khó chịu, đồng thời có thể kết nối với hai thiết bị cùng lúc. Sản phẩm cũng hỗ trợ Android Fast Pair và Microsoft Swift Pair.

Thông số kỹ thuật

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