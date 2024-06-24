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  • Âm trầm động
  • Âm trầm động
  • Âm trầm động

Tai nghe nhét trong tai nối dây

TAE2146WT/97

Có sẵn

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Âm trầm động

Driver 10 mm công suất cao cho âm trầm sống động và âm thanh rõ ràng. Tích hợp micrô trên dây và nút nhận cuộc gọi tiện lợi.

Xem tất cả lợi ích

Nghe nhạc và nói chuyện

Âm trầm động

  • Đầu cắm USB-C

  • Driver 10mm

  • Nhét tai kín phía sau

Micrô và nút gọi tích hợp

Với micrô và nút gọi tích hợp, bạn có thể sử dụng tai nghe Philips này để nghe nhạc cũng như thực hiện cuộc gọi từ điện thoại di động. Tận hưởng các cuộc gọi rảnh tay, đồng thời dễ dàng nhận và kết thúc cuộc gọi ngay trên tai nghe.

Vòng đệm hoàn hảo nằm bên trong tai chặn âm nhiễu bên ngoài

Bộ kích âm thanh loa siêu nhỏ của chiếc tai nghe Philips này nằm vừa vặn thoải mái bên trong tai và nhờ có khả năng nằm vừa vặn gọn gàng đặc biệt này, âm thanh nhiễu bên ngoài sẽ bị chặn lại, giúp mang lại trải nghiệm nghe nhạc với cường độ cao.

Cáp dài 1,2 m lý tưởng khi sử dụng ngoài trời

Chiều dài cáp lý tưởng để giúp bạn tự do đặt thiết bị âm thanh của mình tại nơi bạn muốn.

Thông số kỹ thuật

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