Vòng đệm hoàn hảo nằm bên trong tai chặn âm nhiễu bên ngoài

Bộ kích âm thanh loa siêu nhỏ của chiếc tai nghe Philips này nằm vừa vặn thoải mái bên trong tai và nhờ có khả năng nằm vừa vặn gọn gàng đặc biệt này, âm thanh nhiễu bên ngoài sẽ bị chặn lại, giúp mang lại trải nghiệm nghe nhạc với cường độ cao.