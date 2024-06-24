Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
TAE2146WT/97
Âm trầm động
Driver 10 mm công suất cao cho âm trầm sống động và âm thanh rõ ràng. Tích hợp micrô trên dây và nút nhận cuộc gọi tiện lợi.
Đầu cắm USB-C
Driver 10mm
Nhét tai kín phía sau
Với micrô và nút gọi tích hợp, bạn có thể sử dụng tai nghe Philips này để nghe nhạc cũng như thực hiện cuộc gọi từ điện thoại di động. Tận hưởng các cuộc gọi rảnh tay, đồng thời dễ dàng nhận và kết thúc cuộc gọi ngay trên tai nghe.
Bộ kích âm thanh loa siêu nhỏ của chiếc tai nghe Philips này nằm vừa vặn thoải mái bên trong tai và nhờ có khả năng nằm vừa vặn gọn gàng đặc biệt này, âm thanh nhiễu bên ngoài sẽ bị chặn lại, giúp mang lại trải nghiệm nghe nhạc với cường độ cao.
Chiều dài cáp lý tưởng để giúp bạn tự do đặt thiết bị âm thanh của mình tại nơi bạn muốn.
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