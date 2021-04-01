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  • Lấy cảm hứng từ bé, hiệu quả cho mẹ Lấy cảm hứng từ bé, hiệu quả cho mẹ Lấy cảm hứng từ bé, hiệu quả cho mẹ

    Philips Avent Máy hút sữa điện đôi

    SCF393/11

    Lấy cảm hứng từ bé, hiệu quả cho mẹ

    Bước vào kỷ nguyên mới của việc hút sữa bằng sự cân bằng hoàn hảo giữa lực hút và kích thích núm vú được lấy cảm hứng từ cách bú sữa tự nhiên của trẻ. Máy hút sữa điện đôi Philips Avent duy trì dòng sữa ở mức tối ưu và nhẹ nhàng thích ứng với kích thước và hình dạng núm vú của bạn

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    Giá bán lẻ đề xuất: 7.045.000 đ

    Philips Avent Máy hút sữa điện đôi

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    Lấy cảm hứng từ bé, hiệu quả cho mẹ

    Công nghệ chuyển động tự nhiên giúp sữa chảy nhanh hơn*

    • 2 bình sữa
    • Sử dụng có nối dây
    Công nghệ chuyển động tự nhiên giúp sữa chảy nhanh*

    Công nghệ chuyển động tự nhiên giúp sữa chảy nhanh*

    Hút sữa nhiều hơn trong thời gian ngắn hơn* với miếng đệm giúp kích thích vú mẹ tiết ra sữa giống như cách bé bú. Miếng đệm điều chỉnh liền mạch từ chế độ kích thích sang chế độ hút sữa và chỉ áp dụng lực hút và mức độ kích thích núm vú phù hợp để có dòng sữa tối đa. Dựa trên các kết quả thời gian bắt đầu chảy sữa (thời gian đến Phản xạ tiết sữa - MER).*

    Miếng đệm bằng silicon mềm, co giãn, một kích cỡ duy nhất

    Miếng đệm bằng silicon mềm, co giãn, một kích cỡ duy nhất

    Một kích cỡ duy nhất phù hợp với mọi kích thước và hình dạng núm vú. Núm vú của mỗi người mẹ có kích thước và hình dạng khác nhau, miếng đệm bằng silicon sẽ nhẹ nhàng uốn dẻo và điều chỉnh để vừa với núm vú của bạn. Miếng đệm phù hợp với 99,98% kích thước núm vú* (lên đến 30mm).

    Hút sữa mà không cần phải nghiêng người về phía trước

    Hút sữa mà không cần phải nghiêng người về phía trước

    Máy hút sữa được thiết kế để bạn ngồi thư giãn, không cần phải nghiêng người về phía trước, tư thế hút sữa thoải mái đã được chứng minh lâm sàng*. Dựa trên kết quả thử nghiệm lâm sàng sản phẩm với 20 người tham gia (2019); 90% người tham gia thấy tư thế hút sữa thoải mái với máy hút sữa bằng điện, 1 bình sữa; 95% người tham gia thấy tư thế hút sữa thoải mái với máy hút sữa bằng điện, hai bình sữa.

    Chọn núm vú có tốc độ chảy phù hợp với bé

    Chọn núm vú có tốc độ chảy phù hợp với bé

    Mỗi em bé có nhu cầu bú sữa khác nhau và bú theo tốc độ khiến bé thoải mái nhất. Chúng tôi đã thiết kế một loạt các tốc độ chảy để bạn có thể tìm được tốc độ chảy phù hợp với bé và tùy chỉnh theo bình sữa của bạn. Tất cả Núm vú phản ứng tự nhiên đều được làm bằng silicon mềm.

    Tùy chỉnh cài đặt với 8 mức kích thích và 16 mức hút

    Tùy chỉnh cài đặt với 8 mức kích thích và 16 mức hút

    Tinh chỉnh mỗi lần hút sữa theo nhu cầu của bạn với một loạt các cài đặt kích thích và hút sữa khác nhau. Máy hút sữa của chúng tôi cung cấp 8 mức kích thích và 16 mức hút sữa cho trải nghiệm phù hợp với bản thân hơn.

    Ít bộ phận và lắp đặt trực quan

    Ít bộ phận và lắp đặt trực quan

    Hệ thống hút sữa khép kín của chúng tôi có nghĩa là sữa sẽ không ở trong ống dẫn nên ít phải làm sạch hơn. Ít bộ phận hơn cũng có thể dễ dàng kết hợp lại với nhau hơn.

    Chức năng bộ nhớ

    Chức năng bộ nhớ

    Máy hút sữa tự động ghi nhớ cài đặt cuối cùng của bạn, vì vậy tất cả những gì bạn cần làm là ngồi xuống và nhấn nút bắt đầu.

    Túi nhỏ và bao đựng máy hút sữa

    Túi nhỏ và bao đựng máy hút sữa

    Bạn có thể sử dụng túi nhỏ và bao đựng cách nhiệt được thiết kế riêng để đóng gói vật dụng gọn gàng và mang theo máy hút sữa khi đi ra ngoài.

    Động cơ chạy êm để hút sữa một cách kín đáo ở bất cứ nơi đâu (sử dụng có nối dây)

    Động cơ chạy êm để hút sữa một cách kín đáo ở bất cứ nơi đâu (sử dụng có nối dây)

    Hút sữa vào bất cứ khi nào và ở bất cứ nơi đâu bạn muốn nhờ động cơ chạy êm với thiết kế mỏng. Chỉ sử dụng có nối dây.

    Chức năng tạm dừng / phát

    Chức năng tạm dừng / phát

    Nếu bạn cần điều chỉnh cài đặt hoặc nghỉ ngơi, bạn có thể nhấn nút bắt đầu / tạm dừng bất cứ lúc nào.

    Thông số kỹ thuật

    • Công suất

      Điện áp nguồn điện
      100 - 240  V

    • Chất liệu

      Bình sữa
      • BPA free*
      • Polypropylene
      Núm ty
      • BPA free*
      • Silicone
      Máy hút sữa
      Không chứa BPA* (chỉ các bộ phận tiếp xúc với sữa)

    • Dụng cụ đi kèm

      Túi chứa
      1  cái
      Miếng lót thấm sữa dùng một lần
      2  cái
      Bộ dụng cụ hút sữa
      2  cái
      Bao đựng cách nhiệt
      1  cái
      Bộ phận động cơ (Chỉ sử dụng có nối dây)
      1  cái
      Đĩa đệm kín
      2  cái
      Bộ chuyển đổi Micro-USB (sử dụng có nối dây)
      1  cái
      Núm ti tốc độ chảy chậm
      2 pcs
      4 Oz / 125ml Bottle
      2 pcs

    • Dễ sử dụng

      Sử dụng máy hút sữa
      • Easy cleaning & assembly
      • memory function
      • quiet motor
      • travel bag & pouch

    • Chức năng

      Không cần nghiêng người về phía trước
      Sit in a comfortable position
      Cài đặt
      • 16 expression levels
      • 8 stimulation levels
      Miếng đệm mềm và co giãn
      Kích thích nhẹ nhàng

    Badge-D2C

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    • Dựa trên các kết quả thời gian bắt đầu chảy sữa (thời gian đến Phản xạ tiết sữa - MER) từ thử nghiệm lâm sàng với 20 người tham gia (Hà Lan, năm 2019) so với các kết quả thời gian đến Phản xạ tiết sữa của công nghệ hút trước đó khác của Philips từ nghiên cứu Tính khả thi với 9 người tham gia (Hà Lan, năm 2018)
    • 1) Mangel và cộng sự. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 2019, (109 người tham gia, Israel); (2) Ziemer và cộng sự. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation.
    • Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, 1993, (20 người Âu da trắng tham gia, Hoa Kỳ); (3) Ramsay và cộng sự. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005, (28 người tham gia, Úc).
    • Dựa trên kết quả bảng câu hỏi cho 1k đệm từ thử nghiệm lâm sàng với 20 người tham gia (Hà Lan, năm 2019)
    • Dụng cụ hút sữa này không chứa BPA: Chỉ liên đới với bình sữa và các bộ phận khác tiếp xúc với sữa mẹ. Tuân theo quy định EU, 10/2011

    Nhà phân phối chính thức: Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Sản xuất Hương Thủy -  MST: 0304898593
    Website Công ty: www.huongthuy.com.vn

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