SCF393/11
Lấy cảm hứng từ bé, hiệu quả cho mẹ
Bước vào kỷ nguyên mới của việc hút sữa bằng sự cân bằng hoàn hảo giữa lực hút và kích thích núm vú được lấy cảm hứng từ cách bú sữa tự nhiên của trẻ. Máy hút sữa điện đôi Philips Avent duy trì dòng sữa ở mức tối ưu và nhẹ nhàng thích ứng với kích thước và hình dạng núm vú của bạnXem tất cả lợi ích
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Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Hút sữa nhiều hơn trong thời gian ngắn hơn* với miếng đệm giúp kích thích vú mẹ tiết ra sữa giống như cách bé bú. Miếng đệm điều chỉnh liền mạch từ chế độ kích thích sang chế độ hút sữa và chỉ áp dụng lực hút và mức độ kích thích núm vú phù hợp để có dòng sữa tối đa. Dựa trên các kết quả thời gian bắt đầu chảy sữa (thời gian đến Phản xạ tiết sữa - MER).*
Một kích cỡ duy nhất phù hợp với mọi kích thước và hình dạng núm vú. Núm vú của mỗi người mẹ có kích thước và hình dạng khác nhau, miếng đệm bằng silicon sẽ nhẹ nhàng uốn dẻo và điều chỉnh để vừa với núm vú của bạn. Miếng đệm phù hợp với 99,98% kích thước núm vú* (lên đến 30mm).
Máy hút sữa được thiết kế để bạn ngồi thư giãn, không cần phải nghiêng người về phía trước, tư thế hút sữa thoải mái đã được chứng minh lâm sàng*. Dựa trên kết quả thử nghiệm lâm sàng sản phẩm với 20 người tham gia (2019); 90% người tham gia thấy tư thế hút sữa thoải mái với máy hút sữa bằng điện, 1 bình sữa; 95% người tham gia thấy tư thế hút sữa thoải mái với máy hút sữa bằng điện, hai bình sữa.
Mỗi em bé có nhu cầu bú sữa khác nhau và bú theo tốc độ khiến bé thoải mái nhất. Chúng tôi đã thiết kế một loạt các tốc độ chảy để bạn có thể tìm được tốc độ chảy phù hợp với bé và tùy chỉnh theo bình sữa của bạn. Tất cả Núm vú phản ứng tự nhiên đều được làm bằng silicon mềm.
Tinh chỉnh mỗi lần hút sữa theo nhu cầu của bạn với một loạt các cài đặt kích thích và hút sữa khác nhau. Máy hút sữa của chúng tôi cung cấp 8 mức kích thích và 16 mức hút sữa cho trải nghiệm phù hợp với bản thân hơn.
Hệ thống hút sữa khép kín của chúng tôi có nghĩa là sữa sẽ không ở trong ống dẫn nên ít phải làm sạch hơn. Ít bộ phận hơn cũng có thể dễ dàng kết hợp lại với nhau hơn.
Máy hút sữa tự động ghi nhớ cài đặt cuối cùng của bạn, vì vậy tất cả những gì bạn cần làm là ngồi xuống và nhấn nút bắt đầu.
Bạn có thể sử dụng túi nhỏ và bao đựng cách nhiệt được thiết kế riêng để đóng gói vật dụng gọn gàng và mang theo máy hút sữa khi đi ra ngoài.
Hút sữa vào bất cứ khi nào và ở bất cứ nơi đâu bạn muốn nhờ động cơ chạy êm với thiết kế mỏng. Chỉ sử dụng có nối dây.
Nếu bạn cần điều chỉnh cài đặt hoặc nghỉ ngơi, bạn có thể nhấn nút bắt đầu / tạm dừng bất cứ lúc nào.
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Dễ sử dụng
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