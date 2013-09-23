SCF603/25
Bảo quản tối ưu chất lượng sữa mẹ
Túi trữ sữa mẹ Philips Avent giữ gìn những giọt sữa mẹ bổ dưỡng quý giá cho bé. Bạn có thể bảo quản sữa trong tủ lạnh hoặc ngăn đông lạnh và sữa được khử trùng sẵn để cho bé bú ngay lập tức.Xem tất cả lợi ích
Không may, sản phẩm này không còn hàng nữa
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Hai lớp kéo ngăn chảy rỉ, bảo quản sữa an toàn
Lớp kéo niêm phong cho biết túi được khử trùng sẵn, không hề bị chạm vào trước khi sử dụng, đảm bảo vệ sinh
Các đường nối hai bên được gia cố chắc chắn và chất liệu túi hai lớp đảm bảo an toàn tối đa cho dòng sữa mẹ khi bảo quản trong tủ lạnh hoặc ngăn đông lạnh
Miệng túi rộng rãi và bền chắc đảm bảo cho sữa vào và rót ra dễ dàng
Túi trữ sữa mẹ được thiết kế bền chắc, có khả năng tự giữ thăng bằng và miệng túi mở rộng đảm bảo cho sữa vào và rót ra dễ dàng
Túi đứng thẳng, dễ dàng lưu trữ trong tủ lạnh hoặc ngăn đông lạnh
Túi này được làm từ vật liệu không chứa BPA
Dung tích
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Thiết kế
Đặc điểm
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Chất liệu
Dụng cụ đi kèm
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