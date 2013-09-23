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  • Bảo quản tối ưu chất lượng sữa mẹ Bảo quản tối ưu chất lượng sữa mẹ Bảo quản tối ưu chất lượng sữa mẹ

    Philips Avent Túi trữ sữa 25pcs -180ml

    SCF603/25

    Bảo quản tối ưu chất lượng sữa mẹ

    Túi trữ sữa mẹ Philips Avent giữ gìn những giọt sữa mẹ bổ dưỡng quý giá cho bé. Bạn có thể bảo quản sữa trong tủ lạnh hoặc ngăn đông lạnh và sữa được khử trùng sẵn để cho bé bú ngay lập tức.

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    Không may, sản phẩm này không còn hàng nữa

    Giá bán lẻ đề xuất: 305.000 đ

    Philips Avent Túi trữ sữa 25pcs -180ml

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    Bảo quản tối ưu chất lượng sữa mẹ

    Túi trữ sữa mẹ dung tích 180 ml/6 oz

    • Lưu trữ sữa
    • Khử trùng sẵn
    • 25 túi
    Hai lớp kéo an toàn ngăn chảy rỉ

    Hai lớp kéo an toàn ngăn chảy rỉ

    Hai lớp kéo ngăn chảy rỉ, bảo quản sữa an toàn

    Túi được khử trùng sẵn có lớp kéo niêm phong

    Túi được khử trùng sẵn có lớp kéo niêm phong

    Lớp kéo niêm phong cho biết túi được khử trùng sẵn, không hề bị chạm vào trước khi sử dụng, đảm bảo vệ sinh

    Dùng an toàn trong ngăn đông lạnh nhờ đường nối được gia cố chắc chắn và túi hai lớp

    Dùng an toàn trong ngăn đông lạnh nhờ đường nối được gia cố chắc chắn và túi hai lớp

    Các đường nối hai bên được gia cố chắc chắn và chất liệu túi hai lớp đảm bảo an toàn tối đa cho dòng sữa mẹ khi bảo quản trong tủ lạnh hoặc ngăn đông lạnh

    Miệng túi rộng rãi giúp cho sữa vào và rót ra dễ dàng

    Miệng túi rộng rãi giúp cho sữa vào và rót ra dễ dàng

    Miệng túi rộng rãi và bền chắc đảm bảo cho sữa vào và rót ra dễ dàng

    Túi bền chắc, có thiết kế tự giữ thăng bằng

    Túi bền chắc, có thiết kế tự giữ thăng bằng

    Túi trữ sữa mẹ được thiết kế bền chắc, có khả năng tự giữ thăng bằng và miệng túi mở rộng đảm bảo cho sữa vào và rót ra dễ dàng

    Túi đứng thẳng, dễ dàng lưu trữ

    Túi đứng thẳng, dễ dàng lưu trữ

    Túi đứng thẳng, dễ dàng lưu trữ trong tủ lạnh hoặc ngăn đông lạnh

    Túi này được làm từ vật liệu không chứa BPA

    Túi này được làm từ vật liệu không chứa BPA

    Túi này được làm từ vật liệu không chứa BPA

    Thông số kỹ thuật

    • Dung tích

      Túi
      6 oz/180 ml

    • Kích thước

      Chiều cao
      25.6  cm
      Chiều rộng
      9.9  cm

    • Thiết kế

      Dễ sử dụng
      Miệng túi rộng rãi, bền chắc
      An toàn
      Lớp kéo niêm phong
      Bền chắc
      Túi tự thăng bằng
      Bảo vệ tối ưu
      Đường nối được gia cố chắc chắn

    • Đặc điểm

      Ngăn chảy rỉ
      Hai lớp kéo an toàn
      Chất liệu
      Túi hai lớp bền lâu
      Khử trùng sẵn

    • Xuất xứ

      Trung Quốc

    • Chất liệu

      Không chứa BPA*
      PET/PE

    • Dụng cụ đi kèm

      Túi
      25  cái

    Badge-D2C

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    Nhà phân phối chính thức: Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Sản xuất Hương Thủy -  MST: 0304898593
    Website Công ty: www.huongthuy.com.vn

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