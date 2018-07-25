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Ngừng sản xuất

Philips AventMiếng lót thấm sữa

SCF254/24

Cảm giác thoải mái và tự tin

Miếng lót thấm sữa dùng một lần của Philips Avent với thiết kế tổ ong thoáng khí, chống rỉ sữa, siêu mỏng và thấm hút cực tốt, đem lại cho mẹ cảm giác khô ráo và thoải mái suốt ngày dài.

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thương hiệu được các bà mẹ trên toàn thế giới khuyên dùng1

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Cảm giác thoải mái và tự tin

  • Miếng lót thấm sữa dùng một lần

Lớp trên cùng dạng tổ ong

Lớp trên cùng dạng tổ ong

Lớp trên cùng mềm mịn, dạng tổ ong tạo cảm giác thoải mái cho làn da.

Cấu trúc ba lớp lõi bằng chất liệu siêu thấm hút

Cấu trúc ba lớp lõi bằng chất liệu siêu thấm hút

Lớp lõi sẽ hút hết hơi ẩm và giữ cho làn da của mẹ luôn khô ráo cả ngày lẫn đêm.

Lớp bên ngoài thoáng khí và chống rỉ sữa

Lớp bên ngoài có tác dụng thấm hút sữa bị rỉ ra, mang lại sự khô ráo và thông thoáng cho làn da của mẹ.

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

  1. Dựa trên khảo sát mức độ hài lòng trực tuyến được thực hiện trên toàn cầu với 10.109 người dùng các thương hiệu và sản phẩm chăm sóc mẹ & bé vào năm 2023. 