Cảm giác thoải mái và tự tin

Miếng lót thấm sữa dùng một lần của Philips Avent với thiết kế tổ ong thoáng khí, chống rỉ sữa, siêu mỏng và thấm hút cực tốt, đem lại cho mẹ cảm giác khô ráo và thoải mái suốt ngày dài.