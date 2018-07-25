Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
Ngừng sản xuất
SCF254/24
Cảm giác thoải mái và tự tin
Miếng lót thấm sữa dùng một lần của Philips Avent với thiết kế tổ ong thoáng khí, chống rỉ sữa, siêu mỏng và thấm hút cực tốt, đem lại cho mẹ cảm giác khô ráo và thoải mái suốt ngày dài.
Miếng lót thấm sữa dùng một lần
Lớp trên cùng mềm mịn, dạng tổ ong tạo cảm giác thoải mái cho làn da.
Lớp lõi sẽ hút hết hơi ẩm và giữ cho làn da của mẹ luôn khô ráo cả ngày lẫn đêm.
Lớp bên ngoài có tác dụng thấm hút sữa bị rỉ ra, mang lại sự khô ráo và thông thoáng cho làn da của mẹ.
Đánh giá
Dựa trên khảo sát mức độ hài lòng trực tuyến được thực hiện trên toàn cầu với 10.109 người dùng các thương hiệu và sản phẩm chăm sóc mẹ & bé vào năm 2023.