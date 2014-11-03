SCF900/01
Nhanh chóng và thoải mái
Dụng cụ hút sữa bằng tay dòng cổ chuẩn SCF900/00 của Philips Avent đảm bảo trải nghiệm hút sữa nhanh chóng và thoải mái, phù hợp với nhu cầu của cả bạn và bé
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Tay cầm được thiết kế tiện dụng để tốn ít công sức và vắt sữa dễ dàng
Sức hút được thiết kế một cách tối ưu nhằm đảm bảo sử dụng thoải mái và hiệu quả
Núm vú bằng silicon có gân mềm Philips Avent giúp bé ngậm bắt đầu ty dễ dàng. Nhờ vậy, bé sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi uống sữa từ núm vú.
Miếng đệm mềm bằng silicon hình cánh hoa của dụng cụ hút sữa Philips Avent gắn sát vào bầu ngực và xoa bóp nhẹ nhàng vùng xung quanh núm vú để kích thích sữa xuống nhanh
Với nắp đậy bảo quản, bạn có thể bảo quản sữa mẹ trực tiếp trong tủ lạnh để giữ cho sữa luôn tươi ngon. Sau khi vắt, cho bé bú sữa bằng cách dùng núm vú cổ chuẩn
Dụng cụ hút chân không hút nhẹ nhàng mô phỏng hành động bú của trẻ
Kích thước bình cổ chuẩn
Xuất xứ
Dụng cụ đi kèm
Các giai đoạn phát triển
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