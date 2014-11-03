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  • Nhanh chóng và thoải mái Nhanh chóng và thoải mái Nhanh chóng và thoải mái

    Philips Avent Dụng cụ hút sữa bằng tay

    SCF900/01

    Overall rating / 5
    • Đánh giá

    Nhanh chóng và thoải mái

    Dụng cụ hút sữa bằng tay dòng cổ chuẩn SCF900/00 của Philips Avent đảm bảo trải nghiệm hút sữa nhanh chóng và thoải mái, phù hợp với nhu cầu của cả bạn và bé

    Giá bán lẻ đề xuất: 990.000 đ

    Philips Avent Dụng cụ hút sữa bằng tay

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    Nhanh chóng và thoải mái

    Trải nghiệm hút sữa nhanh chóng và thoải mái

    Tay cầm được thiết kế tiện dụng

    Tay cầm được thiết kế tiện dụng

    Tay cầm được thiết kế tiện dụng để tốn ít công sức và vắt sữa dễ dàng

    Sức hút được thiết kế tối ưu

    Sức hút được thiết kế tối ưu

    Sức hút được thiết kế một cách tối ưu nhằm đảm bảo sử dụng thoải mái và hiệu quả

    Núm vú bằng silicon có gân mềm giúp bé ngậm bắt dễ dàng

    Núm vú bằng silicon có gân mềm giúp bé ngậm bắt dễ dàng

    Núm vú bằng silicon có gân mềm Philips Avent giúp bé ngậm bắt đầu ty dễ dàng. Nhờ vậy, bé sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi uống sữa từ núm vú.

    Miếng đệm mềm bằng silicon hình cánh hoa

    Miếng đệm mềm bằng silicon hình cánh hoa

    Miếng đệm mềm bằng silicon hình cánh hoa của dụng cụ hút sữa Philips Avent gắn sát vào bầu ngực và xoa bóp nhẹ nhàng vùng xung quanh núm vú để kích thích sữa xuống nhanh

    Vắt sữa, bảo quản và cho bé bú dễ dàng

    Với nắp đậy bảo quản, bạn có thể bảo quản sữa mẹ trực tiếp trong tủ lạnh để giữ cho sữa luôn tươi ngon. Sau khi vắt, cho bé bú sữa bằng cách dùng núm vú cổ chuẩn

    Dụng cụ hút chân không hút nhẹ nhàng

    Dụng cụ hút chân không hút nhẹ nhàng mô phỏng hành động bú của trẻ

    Thông số kỹ thuật

    • Kích thước bình cổ chuẩn

      Bình cổ chuẩn

    • Xuất xứ

      Trung Quốc

    • Dụng cụ đi kèm

      Chân giữ bình/nắp phễu
      1  cái
      Núm vú mềm tốc độ chảy trẻ sơ sinh
      1  cái
      Đĩa đệm kín để bảo quản sữa
      1  cái
      Dụng cụ hút sữa bằng tay
      1  cái
      Nắp vòm và vòng vặn
      1  cái
      Bình trữ sữa (120ml/4oz)
      1  cái

    • Các giai đoạn phát triển

      Giai đoạn
      0 - 6 tháng

    Badge-D2C

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