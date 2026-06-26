HX8583/12
Trải nghiệm khả năng làm sạch ở một đẳng cấp mới
Trải nghiệm công nghệ Sonicare thế hệ mới với bàn chải đánh răng điện DiamondClean 8500, mang đến hướng dẫn được cá nhân hóa theo thời gian thực. Loại bỏ mảng bám nhiều hơn gấp 20 lần* và giúp nướu khỏe mạnh hơn đến 15 lần** nhờ khả năng làm sạch nhẹ nhàng nhưng hiệu quả.Xem tất cả lợi ích
Có sẵn:
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Cảm nhận khả năng làm sạch vượt trội với đầu bàn chải A3 All-in-One. Loại bỏ mảng bám nhiều hơn gấp 20 lần, giúp nướu khỏe mạnh hơn đến 15 lần sau sáu tuần và loại bỏ vết ố nhiều hơn 100% trong chưa đầy hai ngày so với bàn chải đánh răng thông thường. Tận hưởng trải nghiệm làm sạch nhẹ nhàng nhưng hiệu quả cho răng và nướu với 62.000 chuyển động của lông bàn chải mỗi phút.
Tính năng phản hồi thông minh về lực chải giúp bạn chải răng với lực vừa đủ. Trong quá trình chải, vòng đèn cung cấp phản hồi tức thì về mức độ lực bạn đang sử dụng. Đèn phát sáng màu xanh lá cây khi bạn đang sử dụng lực phù hợp, nhấp nháy màu tím kèm rung nhẹ nếu bạn nhấn quá mạnh và dần chuyển sang màu tím khi bạn chưa tác động đủ lực. Nhờ đó, bạn đạt được hiệu quả làm sạch tốt nhất đồng thời bảo vệ răng và nướu. Khi kết thúc phiên chải, màn hình trên tay cầm hiển thị bản đồ khoang miệng, làm nổi bật những khu vực bạn có thể cần điều chỉnh lực chải trong tương lai.
Sau khi chải răng, chỉ cần nhìn nhanh vào màn hình trên tay cầm, bạn sẽ nhận được phản hồi sau khi chải. Bản đồ khoang miệng sẽ làm nổi bật những khu vực bạn cần giảm lực chải trong những lần sử dụng tiếp theo. Tính năng này cung cấp hướng dẫn chải răng được cá nhân hóa để mang đến sự chăm sóc tối ưu – tất cả đều nằm trong lòng bàn tay bạn.
Bàn chải điện này sử dụng công nghệ Sonicare thế hệ mới, mang đến khả năng chải răng đáng tin cậy và ổn định nhất của chúng tôi, cho hiệu quả vượt trội trong mỗi lần sử dụng. Động cơ tự động điều chỉnh công suất, giúp duy trì hiệu suất làm sạch ngay cả khi bạn tiếp cận những vùng khó làm sạch. Công nghệ Sonicare Fluid Action hỗ trợ chuyển động của lông bàn chải, giúp đưa dòng chất lỏng len sâu giữa các kẽ răng và dọc theo đường viền nướu để làm sạch hiệu quả hơn.
Dễ dàng vuốt để lựa chọn chế độ phù hợp, mức độ cường độ và nhận phản hồi tức thì trực tiếp trên màn hình màu tích hợp ở tay cầm. Lựa chọn các chế độ gồm: Clean (Làm sạch), Deep Clean (Làm sạch sâu), White (Làm trắng), Gum Health (Chăm sóc nướu), Sensitive (Nhạy cảm) và Max Care (Chăm sóc tối đa). Ngoài ra, bạn có thể chọn 3 mức cường độ chải khác nhau: cao, trung bình và thấp.
Ứng dụng Sonicare kết hợp cùng bàn chải Sonicare mang đến cảm giác như có một chuyên gia chăm sóc răng miệng cá nhân luôn đồng hành bên bạn. Ứng dụng cung cấp phản hồi và hướng dẫn theo thời gian thực thông qua bản đồ khoang miệng trực quan sinh động, đưa ra các mẹo giúp cải thiện kỹ thuật chải răng và theo dõi thói quen chăm sóc răng miệng hằng ngày. Theo dõi tiến trình của bạn trên bảng điều khiển được cá nhân hóa. Hãy cùng tận hưởng và ghi nhận những thành quả đạt được! Đây là người bạn đồng hành chăm sóc bản thân mỗi ngày, giúp bạn tự tin tỏa sáng với nụ cười rạng rỡ.
Sonicare DiamondClean mới được trang bị đế sạc bằng kính, lớp hoàn thiện cao cấp cùng thiết kế thẩm mỹ, giúp nâng tầm trải nghiệm chăm sóc răng miệng của bạn. Khi di chuyển, hộp đựng du lịch đồng thời đóng vai trò là bộ sạc, đảm bảo bàn chải luôn được sạc đầy dù bạn ở bất cứ đâu.
Bạn có biết đầu bàn chải sẽ giảm hiệu quả sau ba tháng sử dụng không? Các chuyên gia nha khoa khuyến nghị nên thay đầu bàn chải định kỳ. Vì vậy, bàn chải Philips Sonicare được trang bị tính năng nhắc thay đầu bàn chải. Tính năng này theo dõi tần suất cũng như lực chải của bạn, sau đó nhắc nhở thay đầu bàn chải khi đến thời điểm cần đổi mới.
Cường độ
Đặc điểm kỹ thuật
Thiết kế và hoàn thiện
Dịch vụ
Khả năng tương thích
Dễ sử dụng
Bộ phận đi kèm
Hiệu suất làm sạch
Chế độ
Công suất
Công nghệ Cảm biến thông minh
Sonicare app
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