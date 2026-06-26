Hướng dẫn bạn chải răng với lực phù hợp

Tính năng phản hồi thông minh về lực chải giúp bạn chải răng với lực vừa đủ. Trong quá trình chải, vòng đèn cung cấp phản hồi tức thì về mức độ lực bạn đang sử dụng. Đèn phát sáng màu xanh lá cây khi bạn đang sử dụng lực phù hợp, nhấp nháy màu tím kèm rung nhẹ nếu bạn nhấn quá mạnh và dần chuyển sang màu tím khi bạn chưa tác động đủ lực. Nhờ đó, bạn đạt được hiệu quả làm sạch tốt nhất đồng thời bảo vệ răng và nướu. Khi kết thúc phiên chải, màn hình trên tay cầm hiển thị bản đồ khoang miệng, làm nổi bật những khu vực bạn có thể cần điều chỉnh lực chải trong tương lai.