Bàn chải điện (4)
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- Loại bỏ mảng bám nhiều hơn 20 lần*
- Nướu khỏe mạnh hơn tới 15 lần**
- Công nghệ Sonicare thế hệ mới
- Phản hồi thông minh về lực chải
- 6 chế độ & 3 cường độ
-
- Loại bỏ mảng bám nhiều hơn 20 lần*
- Nướu khỏe mạnh hơn tới 15 lần**
- Công nghệ Sonicare thế hệ mới
- Phản hồi thông minh về lực chải
- 6 chế độ & 3 cường độ
-
- Loại bỏ mảng bám nhiều hơn 20 lần*
- Nướu khỏe mạnh hơn tới 15 lần**
- Công nghệ Sonicare thế hệ mới
- Phản hồi thông minh về lực chải
- 5 chế độ & 3 cường độ
-
- Loại bỏ mảng bám nhiều hơn 20 lần*
- Nướu khỏe mạnh hơn tới 15 lần**
- Công nghệ Sonicare thế hệ mới
- Phản hồi thông minh về lực chải
- 5 chế độ & 3 cường độ
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