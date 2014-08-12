DiamondClean Prestige 9900 DiamondClean Smart DiamondClean Smart 9700 DiamondClean Smart 9500 DiamondClean Smart 9300 DiamondClean 9000 Philips One của Sonicare Bàn chải đánh răng chạy pin Philips One One của Sonicare DiamondClean ExpertResults ExpertClean Dòng 2100 FlexCare Platinum Connected FlexCare Platinum FlexCare+ FlexCare ProtectiveClean ProtectiveClean 6100 ProtectiveClean 5100 ProtectiveClean 4700 ProtectiveClean 4500 ProtectiveClean 4300 ProtectiveClean 4100 Dòng 7000 Dòng 6000 Series 5000 Dòng 4000 Dòng 3000 Dòng 2000 Dòng 1000 Dòng 4200 Kiểm soát cao răng Sê-ri 2 Ngăn ngừa cao răng Sê-ri 2 Chăm sóc nướu Sê-ri 2 Chăm sóc nướu Sê-ri 3 Làm trắng răng Sê-ri 3 Chăm sóc nướu Sê-ri 5 HealthyWhite+ HealthyWhite DailyClean DailyClean 2300 DailyClean 2100 DailyClean 1100 SonicPro 60 SonicPro 50 SonicPro 30 SonicPro 20 SonicPro 10 SonicPro dành cho trẻ em Essence+ Essence CleanCare CleanCare+ CleanCare+/Elite+ Sonicare dành cho trẻ em EasyClean PowerUp Advance Xtreme SensiFlex SimpleSonic IntelliClean Hydroclean Elite Elite+ Trung tâm nha khoa Phụ kiện bàn chải đánh răng