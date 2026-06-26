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  • Trải nghiệm khả năng làm sạch ở một đẳng cấp mới Trải nghiệm khả năng làm sạch ở một đẳng cấp mới Trải nghiệm khả năng làm sạch ở một đẳng cấp mới

    Philips Sonicare DiamondClean 8000 Bàn chải đánh răng có thể sạc lại

    HX8182/11

    Overall rating / 5
    • Đánh giá

    Trải nghiệm khả năng làm sạch ở một đẳng cấp mới

    Trải nghiệm công nghệ Sonicare thế hệ mới với bàn chải đánh răng điện DiamondClean 8000, mang đến hướng dẫn được cá nhân hóa theo thời gian thực. Loại bỏ mảng bám nhiều hơn gấp 20 lần* và giúp nướu khỏe mạnh hơn đến 15 lần** nhờ khả năng làm sạch nhẹ nhàng nhưng hiệu quả.

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    Có sẵn:

    Philips Sonicare DiamondClean 8000 Bàn chải đánh răng có thể sạc lại

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    Trải nghiệm khả năng làm sạch ở một đẳng cấp mới

    với phản hồi thông minh về lực chải

    • Loại bỏ mảng bám nhiều hơn 20 lần*
    • Nướu khỏe mạnh hơn tới 15 lần**
    • Công nghệ Sonicare thế hệ mới
    • Phản hồi thông minh về lực chải
    • 5 chế độ & 3 cường độ
    Loại bỏ mảng bám nhiều hơn gấp 20 lần*, nhẹ nhàng với nướu

    Loại bỏ mảng bám nhiều hơn gấp 20 lần*, nhẹ nhàng với nướu

    Cảm nhận khả năng làm sạch vượt trội với đầu bàn chải A3 All-in-One. Loại bỏ mảng bám nhiều hơn gấp 20 lần, giúp nướu khỏe mạnh hơn đến 15 lần sau sáu tuần và loại bỏ vết ố nhiều hơn 100% trong chưa đầy hai ngày so với bàn chải đánh răng thông thường. Tận hưởng trải nghiệm làm sạch nhẹ nhàng nhưng hiệu quả cho răng và nướu với 62.000 chuyển động của lông bàn chải mỗi phút.

    Hướng dẫn bạn chải răng với lực phù hợp

    Hướng dẫn bạn chải răng với lực phù hợp

    Tính năng phản hồi thông minh về lực chải giúp bạn chải răng với lực vừa đủ. Trong quá trình chải, vòng đèn cung cấp phản hồi tức thì về mức độ lực bạn đang sử dụng. Đèn phát sáng màu xanh lá cây khi bạn đang sử dụng lực phù hợp, nhấp nháy màu tím kèm rung nhẹ nếu bạn nhấn quá mạnh và dần chuyển sang màu tím khi bạn chưa tác động đủ lực. Nhờ đó, bạn đạt được hiệu quả làm sạch tốt nhất đồng thời bảo vệ răng và nướu. Khi kết thúc phiên chải, màn hình trên tay cầm hiển thị bản đồ khoang miệng, làm nổi bật những khu vực bạn có thể cần điều chỉnh lực chải trong tương lai.

    Kiểm soát quá trình đánh răng

    Kiểm soát quá trình đánh răng

    Sau khi chải răng, chỉ cần nhìn nhanh vào màn hình trên tay cầm, bạn sẽ nhận được phản hồi sau khi chải. Bản đồ khoang miệng sẽ làm nổi bật những khu vực bạn cần giảm lực chải trong những lần sử dụng tiếp theo. Tính năng này cung cấp hướng dẫn chải răng được cá nhân hóa để mang đến sự chăm sóc tối ưu – tất cả đều nằm trong lòng bàn tay bạn.

    Công nghệ Sonicare thế hệ mới

    Công nghệ Sonicare thế hệ mới

    Bàn chải điện này sử dụng công nghệ Sonicare thế hệ mới, mang đến khả năng chải răng đáng tin cậy và ổn định nhất của chúng tôi, cho hiệu quả vượt trội trong mỗi lần sử dụng. Động cơ tự động điều chỉnh công suất, giúp duy trì hiệu suất làm sạch ngay cả khi bạn tiếp cận những vùng khó làm sạch. Công nghệ Sonicare Fluid Action hỗ trợ chuyển động của lông bàn chải, giúp đưa dòng chất lỏng len sâu giữa các kẽ răng và dọc theo đường viền nướu để làm sạch hiệu quả hơn.

    Cá nhân hóa trải nghiệm chăm sóc với màn hình tương tác

    Cá nhân hóa trải nghiệm chăm sóc với màn hình tương tác

    Dễ dàng vuốt để lựa chọn chế độ phù hợp, mức độ cường độ và nhận phản hồi tức thì trực tiếp trên màn hình màu tích hợp ở tay cầm. Lựa chọn các chế độ gồm: Clean (Làm sạch), Deep Clean (Làm sạch sâu), White (Làm trắng), Gum Health (Chăm sóc nướu) và Sensitive (Nhạy cảm). Ngoài ra, bạn có thể chọn 3 mức cường độ chải khác nhau: cao, trung bình và thấp.

    Trải nghiệm sự chăm sóc xứng đáng mỗi lần chải răng

    Trải nghiệm sự chăm sóc xứng đáng mỗi lần chải răng

    Ứng dụng Sonicare kết hợp cùng bàn chải Sonicare mang đến cảm giác như có một chuyên gia chăm sóc răng miệng cá nhân luôn đồng hành bên bạn. Ứng dụng cung cấp phản hồi và hướng dẫn theo thời gian thực thông qua bản đồ khoang miệng trực quan sinh động, đưa ra các mẹo giúp cải thiện kỹ thuật chải răng và theo dõi thói quen chăm sóc răng miệng hằng ngày. Theo dõi tiến trình của bạn trên bảng điều khiển được cá nhân hóa. Hãy cùng tận hưởng và ghi nhận những thành quả đạt được! Đây là người bạn đồng hành chăm sóc bản thân mỗi ngày, giúp bạn tự tin tỏa sáng với nụ cười rạng rỡ.

    Nâng tầm trải nghiệm chải răng

    Nâng tầm trải nghiệm chải răng

    Sonicare DiamondClean mới được trang bị lớp hoàn thiện cao cấp cùng thiết kế tinh tế, giúp nâng tầm trải nghiệm chải răng của bạn. Với cuộc sống năng động khi di chuyển, hộp đựng du lịch đồng thời đóng vai trò là bộ sạc, đảm bảo bàn chải luôn được sạc đầy dù bạn ở bất cứ đâu.

    Duy trì thói quen đánh răng tốt nhất với tính năng nhắc nhở thay đầu bàn chải

    Duy trì thói quen đánh răng tốt nhất với tính năng nhắc nhở thay đầu bàn chải

    Bạn có biết đầu bàn chải sẽ giảm hiệu quả sau ba tháng sử dụng không? Các chuyên gia nha khoa khuyến nghị nên thay đầu bàn chải định kỳ. Vì vậy, bàn chải Philips Sonicare được trang bị tính năng nhắc thay đầu bàn chải. Tính năng này theo dõi tần suất cũng như lực chải của bạn, sau đó nhắc nhở thay đầu bàn chải khi đến thời điểm cần đổi mới.

    Thông số kỹ thuật

    • Cường độ

      Cao
      To boost your clean
      Trung bình
      For an everyday clean
      Thấp
      For sensitive teeth and gums

    • Đặc điểm kỹ thuật

      Pin
      Rechargeable
      Thời gian hoạt động (pin đầy đến hết pin)
      14 ngày
      Kiểu pin
      Lithium ION
      Chế độ TẮT (không có phụ kiện)
      N/A
      Chế độ năng lượng thấp
      0.06 Watts

    • Thiết kế và hoàn thiện

      Màu sắc
      Powder White

    • Dịch vụ

      Bảo hành
      2-year limited warranty
      Hỗ trợ phần mềm
      Philips offers relevant software updates for a period of 2 years after the date of purchase.

    • Khả năng tương thích

      Khả năng tương thích với Android
      Android phones with Bluetooth 4.0 and above
      Công nghệ không dây Bluetooth
      Connected Sonicare app
      Khả năng tương thích với iOS
      iPhone with Bluetooth 4.0 and above

    • Dễ sử dụng

      Thân bàn chải
      Sleek and compact design
      Chỉ báo pin
      Visible on display
      Khả năng tương thích tay cầm
      Easy click-on brush heads
      Bộ hẹn giờ
      BrushPacer and SmartTimer

    • Bộ phận đi kèm

      Thân bàn chải
      1 DiamondClean 8000
      Đầu bàn chải
      1 A3 All-in-One
      Túi đựng du lịch
      1 Charging Travel Case
      Bộ sạc
      1 Charging Base and Stand

    • Hiệu suất làm sạch

      Lấy cao răng
      Hiệu quả gấp 20 lần*
      Gum Health
      Up to 15x healthier gums**
      Làm trắng
      Up to 100% more stain removal***
      Tốc độ
      62,000 brush movements / min

    • Chế độ

      Làm sạch
      For exceptional everyday clean
      Làm sạch sâu
      For an invigorating deep clean
      Gum Health
      Gently comforting your gums
      Sensitive
      For sensitive teeth and gums
      Trắng
      Giúp loại bỏ vết ố trên bề mặt răng

    • Công suất

      Điện áp
      100-240 V

    • Công nghệ Cảm biến thông minh

      Nhắc nhở thay mới
      Lets you know when to replace your brush head
      Smart pressure feedback
      Guides you to brush with the right pressure

    • Sonicare app

      Real-time coaching
      Receive instant feedback on pressure, motion, and coverage to improve your brushing technique as you go.
      Personalized guidance
      Get customized brushing tips based on your brushing patterns and habits.
      Progress reports
      Track your brushing habits and improvements over time with in-depth data and personalized insights.

    Badge-D2C

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    • so với bàn chải thường.
    • * ở chế độ Làm sạch so với bàn chải đánh răng thông thường sau 6 tuần.
    • ** trong chưa đầy 2 ngày so với bàn chải đánh răng thông thường.
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