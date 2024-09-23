Phụ kiện nồi chiên không dầu đầu tiên để hấp và xào

Hấp rau củ và bánh bao, và xào các bữa ăn lành mạnh cho gia đình. Bộ phụ kiện hấp và xào 2 trong 1 độc đáo của chúng tôi có thiết kế hình chảo phù hợp để nấu các món ăn châu Á. Khám phá những cách nấu ăn mới với ứng dụng HomeID của chúng tôi.