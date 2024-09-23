Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
HD9960/00
Phụ kiện nồi chiên không dầu đầu tiên để hấp và xào
Hấp rau củ và bánh bao, và xào các bữa ăn lành mạnh cho gia đình. Bộ phụ kiện hấp và xào 2 trong 1 độc đáo của chúng tôi có thiết kế hình chảo phù hợp để nấu các món ăn châu Á. Khám phá những cách nấu ăn mới với ứng dụng HomeID của chúng tôi.
Hấp rau củ và bánh bao
Xào các món ăn lành mạnh cho gia đình
Hệ thống khóa và lật độc đáo
Lấy cảm hứng trong ứng dụng HomeID
Biến nồi chiên không dầu thành nồi hấp bằng cách đổ nước vào chảo xào và đậy nắp hấp. Thưởng thức rau củ hấp bổ dưỡng cùng các loại bánh bao, dim sum thơm ngon và nhiều món khác nữa.
Nồi chiên hình chảo độc đáo của chúng tôi phù hợp để nấu các món xào châu Á. Đáy cong giúp dễ dàng đảo các nguyên liệu và nước sốt với hương vị đậm đà và màu vàng nâu. Nồi chiên cũng có thể dùng để nấu các món chiên chảo và xào chậm.
Tìm cảm hứng nấu ăn và pha cà phê với hơn 500 công thức và mẹo chế biến.
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