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  • Phụ kiện nồi chiên không dầu đầu tiên để hấp và xào
  • Phụ kiện nồi chiên không dầu đầu tiên để hấp và xào
  • Phụ kiện nồi chiên không dầu đầu tiên để hấp và xào
  • Phụ kiện nồi chiên không dầu đầu tiên để hấp và xào
  • Phụ kiện nồi chiên không dầu đầu tiên để hấp và xào
  • Phụ kiện nồi chiên không dầu đầu tiên để hấp và xào
  • Phụ kiện nồi chiên không dầu đầu tiên để hấp và xào
  • Phụ kiện nồi chiên không dầu đầu tiên để hấp và xào
  • Phụ kiện nồi chiên không dầu đầu tiên để hấp và xào
  • Phụ kiện nồi chiên không dầu đầu tiên để hấp và xào

Phụ kiện cho Airfryer XXL 8,3 lítBộ phụ kiện hấp và xào 2 trong 1

HD9960/00

Phụ kiện nồi chiên không dầu đầu tiên để hấp và xào

Hấp rau củ và bánh bao, và xào các bữa ăn lành mạnh cho gia đình. Bộ phụ kiện hấp và xào 2 trong 1 độc đáo của chúng tôi có thiết kế hình chảo phù hợp để nấu các món ăn châu Á. Khám phá những cách nấu ăn mới với ứng dụng HomeID của chúng tôi.

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Hai cách mới để tận hưởng chức năng của nồi chiên không dầu

Phụ kiện nồi chiên không dầu đầu tiên để hấp và xào

  • Hấp rau củ và bánh bao

  • Xào các món ăn lành mạnh cho gia đình

  • Hệ thống khóa và lật độc đáo

  • Lấy cảm hứng trong ứng dụng HomeID

Hấp các loại rau củ và bánh bao yêu thích của bạn

Hấp các loại rau củ và bánh bao yêu thích của bạn

Biến nồi chiên không dầu thành nồi hấp bằng cách đổ nước vào chảo xào và đậy nắp hấp. Thưởng thức rau củ hấp bổ dưỡng cùng các loại bánh bao, dim sum thơm ngon và nhiều món khác nữa.

Xào các món ăn châu Á ngon miệng

Xào các món ăn châu Á ngon miệng

Nồi chiên hình chảo độc đáo của chúng tôi phù hợp để nấu các món xào châu Á. Đáy cong giúp dễ dàng đảo các nguyên liệu và nước sốt với hương vị đậm đà và màu vàng nâu. Nồi chiên cũng có thể dùng để nấu các món chiên chảo và xào chậm.

Khai phá tiềm năng thực sự của ngôi nhà thông minh với HomeID

Khai phá tiềm năng thực sự của ngôi nhà thông minh với HomeID

Tìm cảm hứng nấu ăn và pha cà phê với hơn 500 công thức và mẹo chế biến.

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