NA342/00
Quan sát quá trình nấu, hương vị đa dạng
Chiên không dầu và có thêm 16 chức năng từ nướng nhanh đến hầm nhiều giờ. Các bữa ăn ngon, tự làm chỉ trong vài bước đơn giản. Trên nồi có cửa sổ quan sát được thiết kế để xem khi nào thức ăn đã chín hoàn toàn đến độ giòn, mềm hoàn hảo.Xem tất cả lợi ích
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Công nghệ RapidAir Plus được cấp bằng sáng chế với thiết kế hình sao độc đáo luân chuyển luồng khí nóng xung quanh và xuyên qua thực phẩm với luồng khí nhanh hơn, đảm bảo nấu chín đều cả bên trong và bên ngoài để có những bữa ăn ngon tại nhà trong thời gian ngắn hơn 30%*
Thiết kế đổi mới, cho phép bạn quan sát trong khi nấu và biết khi nào món ăn chín đến mức hoàn hảo.
Giảm đến 40% lượng mỡ thừa nhỏ giọt để có những bữa ăn lành mạnh hơn với hương vị trọn vẹn***. Giỏ đựng giữ thức ăn tách biệt với mỡ tích tụ trong nồi khi nấu.
Hơn 10.000 công thức nấu ăn được thiết kế riêng cho Nồi chiên không dầu Airfryer của bạn, kèm theo các hướng dẫn từng bước.****
Chọn trong số 16 chức năng nấu ăn từ nướng nhiệt độ thấp, nướng trực tiếp/nướng vỉ đến rã đông và hâm nóng. Cài đặt nhiệt độ thấp tới 40℃ và lên đến 24 giờ để khử nước và lên men.
Dung tích nấu đủ cho bữa ăn gia đình. Nồi chứa tới 1400 gam rau; 10 đùi gà; 6 miếng cá hồi hoặc 9 bánh muffin.
Màn hình cảm ứng dễ sử dụng có 12 cài đặt trước để lựa chọn: khoai tây chiên đông lạnh, khoai tây chiên tươi, đùi gà, thịt, cá, bữa sáng, rau, bánh muffin, thuần chay, trái cây sấy khô, giữ ấm và nút yêu thích mà bạn có thể lưu chế độ cài đặt trước của riêng mình.
Nấu nhanh hơn tới 50% và tiết kiệm tới 70% năng lượng khi nấu bằng Nồi chiên không dầu Philips Airfryer thay vì lò nướng.*****
Nồi chiên không dầu Philips Airfryer có lớp tráng chống dính và các bộ phận có thể tháo rời rửa được bằng máy rửa chén, nhờ vậy bạn tốn ít thời gian vệ sinh hơn và có nhiều thời gian hơn để thưởng thức những món ăn yêu thích của bạn
83% người tiêu dùng của chúng tôi thấy rằng đùi gà nấu trong Nồi chiên không dầu Philips Airfryer Series 3000 có vị ngon hơn so với nấu trong lò nướng.******
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