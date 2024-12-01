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  • Quan sát quá trình nấu, hương vị đa dạng Quan sát quá trình nấu, hương vị đa dạng Quan sát quá trình nấu, hương vị đa dạng
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    Series 3000 Nồi chiên Airfryer 7,2 lít

    NA342/00

    Overall rating / 5
    • Đánh giá

    Quan sát quá trình nấu, hương vị đa dạng

    Chiên không dầu và có thêm 16 chức năng từ nướng nhanh đến hầm nhiều giờ. Các bữa ăn ngon, tự làm chỉ trong vài bước đơn giản. Trên nồi có cửa sổ quan sát được thiết kế để xem khi nào thức ăn đã chín hoàn toàn đến độ giòn, mềm hoàn hảo.

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    Series 3000 Nồi chiên Airfryer 7,2 lít

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    Quan sát quá trình nấu, hương vị đa dạng

    Giòn, mềm và chín đều mọi lúc

    • Cửa sổ kính
    • Công nghệ RapidAir Plus
    • 16 chức năng nấu trong 1 nồi
    • Tiết kiệm thời gian và điện năng
    Nấu nhanh, chín đều với Công nghệ RapidAir Plus

    Nấu nhanh, chín đều với Công nghệ RapidAir Plus

    Công nghệ RapidAir Plus được cấp bằng sáng chế với thiết kế hình sao độc đáo luân chuyển luồng khí nóng xung quanh và xuyên qua thực phẩm với luồng khí nhanh hơn, đảm bảo nấu chín đều cả bên trong và bên ngoài để có những bữa ăn ngon tại nhà trong thời gian ngắn hơn 30%*

    Cửa sổ kính để theo dõi quá trình nấu

    Cửa sổ kính để theo dõi quá trình nấu

    Thiết kế đổi mới, cho phép bạn quan sát trong khi nấu và biết khi nào món ăn chín đến mức hoàn hảo.

    Giỏ đựng tách biệt với mỡ

    Giỏ đựng tách biệt với mỡ

    Giảm đến 40% lượng mỡ thừa nhỏ giọt để có những bữa ăn lành mạnh hơn với hương vị trọn vẹn***. Giỏ đựng giữ thức ăn tách biệt với mỡ tích tụ trong nồi khi nấu.

    Ứng dụng HomeID cho nguồn cảm hứng bất tận

    Ứng dụng HomeID cho nguồn cảm hứng bất tận

    Hơn 10.000 công thức nấu ăn được thiết kế riêng cho Nồi chiên không dầu Airfryer của bạn, kèm theo các hướng dẫn từng bước.****

    16 chức năng nấu ăn ngay trong tầm tay bạn

    16 chức năng nấu ăn ngay trong tầm tay bạn

    Chọn trong số 16 chức năng nấu ăn từ nướng nhiệt độ thấp, nướng trực tiếp/nướng vỉ đến rã đông và hâm nóng. Cài đặt nhiệt độ thấp tới 40℃ và lên đến 24 giờ để khử nước và lên men.

    Dung tích 7,2 lít cho cả gia đình

    Dung tích 7,2 lít cho cả gia đình

    Dung tích nấu đủ cho bữa ăn gia đình. Nồi chứa tới 1400 gam rau; 10 đùi gà; 6 miếng cá hồi hoặc 9 bánh muffin.

    Màn hình cảm ứng, điều khiển dễ dàng

    Màn hình cảm ứng, điều khiển dễ dàng

    Màn hình cảm ứng dễ sử dụng có 12 cài đặt trước để lựa chọn: khoai tây chiên đông lạnh, khoai tây chiên tươi, đùi gà, thịt, cá, bữa sáng, rau, bánh muffin, thuần chay, trái cây sấy khô, giữ ấm và nút yêu thích mà bạn có thể lưu chế độ cài đặt trước của riêng mình.

    Tiết kiệm thời gian và điện năng

    Tiết kiệm thời gian và điện năng

    Nấu nhanh hơn tới 50% và tiết kiệm tới 70% năng lượng khi nấu bằng Nồi chiên không dầu Philips Airfryer thay vì lò nướng.*****

    Dễ vệ sinh

    Dễ vệ sinh

    Nồi chiên không dầu Philips Airfryer có lớp tráng chống dính và các bộ phận có thể tháo rời rửa được bằng máy rửa chén, nhờ vậy bạn tốn ít thời gian vệ sinh hơn và có nhiều thời gian hơn để thưởng thức những món ăn yêu thích của bạn

    Giữ nguyên hương vị

    Giữ nguyên hương vị

    83% người tiêu dùng của chúng tôi thấy rằng đùi gà nấu trong Nồi chiên không dầu Philips Airfryer Series 3000 có vị ngon hơn so với nấu trong lò nướng.******

    Thông số kỹ thuật

    • Thông số chung

      Các bộ phận dùng với máy rửa chén

    • Quốc gia xuất xứ

      Sản xuất tại
      Trung Quốc

    • Đặc điểm kỹ thuật

      Nguồn
      2000 W
      Điện áp
      220-240 V
      Tần số
      50 Hz
      Số lượng trong gói
      1
      Sản phẩm pin
      Không

    • Thông số chung

      Vật liệu chính
      Nhựa
      Vật liệu phụ
      Ánh kim
      Dung tích
      7,2 lít
      Chịu nhiệt
      Chân chống trượt
      Nắp trong suốt
      Giao diện
      Kỹ thuật số
      Chiều dài dây
      1 m
      Hộc chứa dây nguồn
      Chức năng giữ ấm
      Chương trình
      12
      Số lượng giỏ
      1
      Ngăn có thể tháo rời
      Bộ hẹn giờ
      Bộ điều khiển từ xa
      Không
      Công nghệ vượt trội
      RapidAir Plus
      Công tắc bật/tắt tích hợp
      Tự động ngắt
      Núm vặn điều chỉnh nhiệt độ
      Không
      Đèn báo nguồn
      Tay nắm làm bằng chất liệu chống nóng
      Có thể vệ sinh bằng máy rửa chén
      Đèn báo nhiệt độ
      Vỏ máy cách nhiệt
      Nhiệt độ tối đa (°C)
      200°C
      Phụ kiện liên quan 1
      Bộ phụ kiện nướng trực tiếp
      Phụ kiện liên quan 2
      Bộ phụ kiện làm đồ ăn sáng
      Phụ kiện liên quan 3
      Bộ phụ kiện nấu 2 tầng
      Lớp tráng chống dính
      Bảo hành
      2 năm
      Một ngăn hoặc hai ngăn
      Một ngăn
      Khả năng kết nối
      Không

    • Khối lượng và kích thước

      Chiều dài sản phẩm
      453
      Chiều rộng sản phẩm
      333
      Chiều cao sản phẩm
      303,5
      Trọng lượng sản phẩm
      5,9 kg
      Kích thước sản phẩm
      453x333x303,5 mm
      Chiều dài gói hàng
      406
      Chiều rộng gói hàng
      406
      Chiều cao gói hàng
      406
      Trọng lượng gói hàng
      7,7 kg
      Kích thước gói hàng
      406x406x406 mm

    • Độ bền

      Vỏ
      Bao bì bền vững
      Bằng tay
      100% có thể tái chế

    Badge-D2C

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    • *So với thức ăn chiên tự làm bằng nồi chiên ngập dầu thông thường
    • **so với Nồi chiên không dầu Philips Airfryer có Công nghệ RapidAir
    • ***Đùi gà: ít chất béo hơn tới 40% so với gà sống
    • ****Số lượng công thức chế biến có thể khác nhau tùy theo từng quốc gia
    • *****Tỷ lệ phần trăm dựa trên phép đo trong phòng thí nghiệm nội bộ với Nồi chiên không dầu Philips Airfryer; nấu một miếng ức gà (cài đặt AF 160C không cần làm nóng trước) hoặc phi lê cá hồi (cài đặt AF 200C, không cần làm nóng trước) so với sử dụng lò nướng loại A. Tỷ lệ phần trăm chính xác có thể khác nhau tùy theo sản phẩm.
    • ******Thử nghiệm của MetrixLab với 30 người dùng Nồi chiên không dầu Philips Airfryer Series 3000 hiện tại, tháng 7 năm 2024
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