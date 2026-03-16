NA543/00
Chiên, nướng vỉ, nướng... và cả hấp nữa!
Thưởng thức tất cả, từ bánh bao mềm như mây, gà giòn vàng, đến cá hồi ngon tuyệt. Khám phá thế giới kết cấu mới với Nồi chiên không dầu Philips Dòng 5000 với Hơi nước.Xem tất cả lợi ích
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Bánh bao mềm mịn, rau củ mềm ngon và cá thơm ngọt, tất cả được chế biến trong nồi chiên không dầu với chức năng hơi nước của chúng tôi. Thiết bị cung cấp lượng hơi nước hoàn hảo mà không làm thức ăn bị ướt, giữ lại đến 87% dưỡng chất.
Giờ đây bạn có thể tận hưởng cả hai ưu điểm. Chiên không dầu và hấp cùng lúc để có lớp vỏ vàng giòn bên ngoài và độ mềm ngọt bên trong. Hoàn hảo cho bánh quế vàng giòn, bánh mì nướng giòn, thịt gà mọng nước và rau củ ngon tuyệt. Không còn tình trạng cháy hoặc chưa chín.
Lớp mỡ tích tụ trong giỏ được làm mềm và dễ dàng loại bỏ hơn với chức năng SteamClean tự động của chúng tôi.
Không còn tình trạng cháy hoặc chưa chín. Công nghệ RapidAir Plus với thiết kế hình sao độc đáo cho phép không khí nóng lưu thông nhanh hơn xung quanh và xuyên qua thực phẩm***, đảm bảo món ăn chín đều mọi lúc với lượng chất béo ít hơn đến 90%.*
Nấu được đến 1,4kg rau củ, 10 đùi gà, 6 miếng phi lê cá hồi, hoặc 9 bánh muffin.
Không cần phải đoán mò: Quan sát quá trình nấu qua cửa sổ và biết khi nào món ăn chín hoàn hảo.
Lớp phủ thế hệ mới của chúng tôi không chứa PFAS: chống dính, bền bỉ, bề mặt chống trầy xước và dễ làm sạch.
Khám phá 21 cách nấu ăn, từ nướng bánh và nướng vỉ đến hấp và hâm nóng. Cài đặt nhiệt độ thấp đến 40℃ và thời gian lên đến 24 giờ để sấy khô và lên men.
Hơn 10.000 công thức món ngon, dành riêng cho nồi chiên không dầu của bạn, với hướng dẫn từng bước đơn giản *****
Khi không cần chức năng hấp, chỉ cần tháo bình chứa nước để tiết kiệm không gian trên bàn bếp.
Nấu nhanh hơn đến 50% và tiết kiệm đến 70% năng lượng khi bạn nấu với Nồi chiên không khí kết hợp hấp Philips thay vì lò nướng.**
Không gây tiếng ồn làm phân tâm — thưởng thức cuộc trò chuyện hoặc âm nhạc trong khi nồi chiên không dầu hấp, nướng và nướng bánh.
Quốc gia xuất xứ
Đặc điểm kỹ thuật
Thông số chung
Khối lượng và kích thước
Độ bền
Bạn có thể xem trang web của chúng tôi tốt nhất bằng phiên bản mới nhất của Microsoft Edge, Google Chrome hoặc Firefox