Cụm từ tìm kiếm

  • Chiên, nướng vỉ, nướng... và cả hấp nữa! Chiên, nướng vỉ, nướng... và cả hấp nữa! Chiên, nướng vỉ, nướng... và cả hấp nữa!

    Nồi chiên Philips 5000 hơi nước 7,2L Airfryers

    NA543/00

    Overall rating / 5
    • Đánh giá

    Chiên, nướng vỉ, nướng... và cả hấp nữa!

    Thưởng thức tất cả, từ bánh bao mềm như mây, gà giòn vàng, đến cá hồi ngon tuyệt. Khám phá thế giới kết cấu mới với Nồi chiên không dầu Philips Dòng 5000 với Hơi nước.

    Xem tất cả lợi ích

    Nồi chiên Philips 5000 hơi nước 7,2L Airfryers

    Các sản phẩm tương tự

    Xem tất cả Airfryer

    Chiên, nướng vỉ, nướng... và cả hấp nữa!

    Hấp, chiên không dầu hoặc thử cả hai cùng một lúc!

    • Công nghệ Hơi nước giữ nguyên nhiều chất dinh dưỡng hơn
    • Chức năng Hấp-chiên cho món ăn vừa giòn vừa mọng nước hoàn hảo
    • Chức năng Tự động làm sạch bằng hơi nước giúp dễ dàng vệ sinh
    • Công nghệ RapidAir Plus giúp nấu món ăn chín đều mọi lúc
    • Cửa sổ quan sát nấu nướng để thuận tiện
    Hấp hoàn hảo cho kết cấu mềm, tinh tế

    Hấp hoàn hảo cho kết cấu mềm, tinh tế

    Bánh bao mềm mịn, rau củ mềm ngon và cá thơm ngọt, tất cả được chế biến trong nồi chiên không dầu với chức năng hơi nước của chúng tôi. Thiết bị cung cấp lượng hơi nước hoàn hảo mà không làm thức ăn bị ướt, giữ lại đến 87% dưỡng chất.

    Giòn bên ngoài, Mọng nước bên trong - Sức mạnh của chức năng Steamfry

    Giòn bên ngoài, Mọng nước bên trong - Sức mạnh của chức năng Steamfry

    Giờ đây bạn có thể tận hưởng cả hai ưu điểm. Chiên không dầu và hấp cùng lúc để có lớp vỏ vàng giòn bên ngoài và độ mềm ngọt bên trong. Hoàn hảo cho bánh quế vàng giòn, bánh mì nướng giòn, thịt gà mọng nước và rau củ ngon tuyệt. Không còn tình trạng cháy hoặc chưa chín.

    Vệ sinh dễ dàng

    Vệ sinh dễ dàng

    Lớp mỡ tích tụ trong giỏ được làm mềm và dễ dàng loại bỏ hơn với chức năng SteamClean tự động của chúng tôi.

    Nấu nhanh hơn, luôn cho kết quả hoàn hảo

    Nấu nhanh hơn, luôn cho kết quả hoàn hảo

    Không còn tình trạng cháy hoặc chưa chín. Công nghệ RapidAir Plus với thiết kế hình sao độc đáo cho phép không khí nóng lưu thông nhanh hơn xung quanh và xuyên qua thực phẩm***, đảm bảo món ăn chín đều mọi lúc với lượng chất béo ít hơn đến 90%.*

    Kích thước phù hợp cho nhu cầu hàng ngày của bạn

    Kích thước phù hợp cho nhu cầu hàng ngày của bạn

    Nấu được đến 1,4kg rau củ, 10 đùi gà, 6 miếng phi lê cá hồi, hoặc 9 bánh muffin.

    Không cần kéo giỏ ra để kiểm tra thức ăn!

    Không cần kéo giỏ ra để kiểm tra thức ăn!

    Không cần phải đoán mò: Quan sát quá trình nấu qua cửa sổ và biết khi nào món ăn chín hoàn hảo.

    Lớp phủ gốm

    Lớp phủ gốm

    Lớp phủ thế hệ mới của chúng tôi không chứa PFAS: chống dính, bền bỉ, bề mặt chống trầy xước và dễ làm sạch.

    Một thế giới đa dạng hoàn toàn mới

    Một thế giới đa dạng hoàn toàn mới

    Khám phá 21 cách nấu ăn, từ nướng bánh và nướng vỉ đến hấp và hâm nóng. Cài đặt nhiệt độ thấp đến 40℃ và thời gian lên đến 24 giờ để sấy khô và lên men.

    Nguồn cảm hứng vô tận với ứng dụng HomeID

    Nguồn cảm hứng vô tận với ứng dụng HomeID

    Hơn 10.000 công thức món ngon, dành riêng cho nồi chiên không dầu của bạn, với hướng dẫn từng bước đơn giản *****

    Tiết kiệm không gian với bình chứa nước có thể tháo rời

    Tiết kiệm không gian với bình chứa nước có thể tháo rời

    Khi không cần chức năng hấp, chỉ cần tháo bình chứa nước để tiết kiệm không gian trên bàn bếp.

    Nấu nhanh hơn, tiết kiệm thời gian và năng lượng

    Nấu nhanh hơn, tiết kiệm thời gian và năng lượng

    Nấu nhanh hơn đến 50% và tiết kiệm đến 70% năng lượng khi bạn nấu với Nồi chiên không khí kết hợp hấp Philips thay vì lò nướng.**

    Vận hành êm ái

    Vận hành êm ái

    Không gây tiếng ồn làm phân tâm — thưởng thức cuộc trò chuyện hoặc âm nhạc trong khi nồi chiên không dầu hấp, nướng và nướng bánh.

    Thông số kỹ thuật

    • Quốc gia xuất xứ

      Sản xuất tại
      Trung Quốc

    • Đặc điểm kỹ thuật

      Nguồn
      2000 W
      Điện áp
      220-240 V
      Tần số
      50 Hz
      Số lượng trong gói
      1
      Sản phẩm pin
      Không

    • Thông số chung

      Vật liệu chính
      Ánh kim
      Vật liệu phụ
      Nhựa
      Màu sắc
      Màu sâm panh
      Dung tích
      7,2 lít
      Chịu nhiệt
      Chân chống trượt
      Nắp trong suốt
      Giao diện
      Kỹ thuật số
      Chiều dài dây
      1m
      Hộc chứa dây nguồn
      Không
      Chức năng giữ ấm
      Chương trình
      12
      Phương pháp nấu nướng
      Chiên, Quay, Nướng vỉ, Nướng, Nấu một nồi, Xào, Áp chảo, Nấu từ đông lạnh, Hâm nóng, Rã đông, Sấy khô, Nướng bánh mì, Giữ ấm, Hầm, Lên men, Ngâm dầu, Hấp
      Số lượng giỏ
      1
      Ngăn có thể tháo rời
      Phạm vi thời gian
      0 phút – 24 Giờ
      Phạm vi nhiệt độ
      40–200°C
      Bộ điều khiển từ xa
      Không
      Công nghệ vượt trội
      RapidAir Plus
      Công tắc bật/tắt tích hợp
      Tự động ngắt
      Núm vặn điều chỉnh nhiệt độ
      Đèn báo nguồn
      Tay nắm làm bằng chất liệu chống nóng
      Có thể vệ sinh bằng máy rửa chén
      Đèn báo nhiệt độ
      Vỏ máy cách nhiệt
      Nhiệt độ tối đa (°C)
      200℃
      Phụ kiện liên quan 1
      Bộ phụ kiện nướng trực tiếp
      Phụ kiện liên quan 2
      Bộ phụ kiện nướng bánh
      Lớp phủ gốm
      Bảo hành
      2 năm
      Một ngăn hoặc hai ngăn
      Một giỏ
      Khả năng kết nối
      Không

    • Khối lượng và kích thước

      Chiều dài sản phẩm
      457mm
      Chiều rộng sản phẩm
      334mm
      Chiều cao sản phẩm
      320 mm
      Trọng lượng sản phẩm
      7,7kg
      Kích thước sản phẩm
      457×334×320 mm
      Chiều dài gói hàng
      520mm
      Chiều rộng gói hàng
      372mm
      Chiều cao gói hàng
      370 mm
      Trọng lượng gói hàng
      2,2kg
      Kích thước gói hàng
      520×372×370 mm

    • Độ bền

      Vỏ
      Bao bì bền vững
      Bằng tay
      100% có thể tái chế

    Badge-D2C

    Nhận hỗ trợ cho sản phẩm này

    Tìm mẹo sản phẩm, câu hỏi thường gặp, sách hướng dẫn sử dụng và thông tin về an toàn & tuân thủ.
    Clippin

    Tìm phụ kiện hoặc phụ tùng thay thế

    Đến trang Bộ phận và phụ kiện

    Phụ kiện

    Sản phẩm gợi ý

    Các sản phẩm đã xem gần đây

    Đánh giá

    Hãy là người đầu tiên đánh giá món này

    • *So sánh với khoai tây chiên được nấu trong nồi chiên ngập dầu thông thường
    • **Dựa trên đo lường trong phòng thí nghiệm nội bộ, Nồi chiên không dầu Philips; nấu ức gà (160°C không làm nóng trước) hoặc phi lê cá hồi (200°C, không làm nóng trước) so với sử dụng lò nướng hạng A. Tỷ lệ phần trăm chính xác có thể thay đổi theo từng sản phẩm.
    • ***so với Nồi chiên không dầu Philips với công nghệ RapidAir
    • ****Đo lường từ phòng thí nghiệm bên ngoài, dựa trên hàm lượng vitamin C trong bông cải xanh.
    • *****Số lượng công thức có thể khác nhau tùy theo quốc gia
    • ******So sánh dựa trên việc nấu nguyên con gà trong 80 phút sử dụng chức năng hấp & chiên không khí so với chức năng chiên không khí
    2004 - 2026 © Philips Electronics N.V. Đã đăng ký Bản quyền.

    Bạn có thể xem trang web của chúng tôi tốt nhất bằng phiên bản mới nhất của Microsoft Edge, Google Chrome hoặc Firefox