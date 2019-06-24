Sẵn sàng cho bữa tiệc âm nhạc dù ở bất cứ đâu.

Loa Bluetooth chống thấm nước này tuy có kích thước nhỏ nhưng chắc chắn sẽ làm bạn ngạc nhiên với âm bass chắc và âm thanh uy lực. Với thời lượng phát nhạc lên tới 8 giờ nên dù là tiệc bên hồ bơi hay phòng tắm trong nhà, bạn sẽ luôn sẵn sàng cho những bữa tiệc âm nhạc sống động nhất.