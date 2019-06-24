Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
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BT150A/00
Sẵn sàng cho bữa tiệc âm nhạc dù ở bất cứ đâu.
Loa Bluetooth chống thấm nước này tuy có kích thước nhỏ nhưng chắc chắn sẽ làm bạn ngạc nhiên với âm bass chắc và âm thanh uy lực. Với thời lượng phát nhạc lên tới 8 giờ nên dù là tiệc bên hồ bơi hay phòng tắm trong nhà, bạn sẽ luôn sẵn sàng cho những bữa tiệc âm nhạc sống động nhất.
Bluetooth
Màu xanh dương
Chất lượng âm thanh tuyệt đỉnh bất chấp không gian. Mẫu loa chống thấm nước xếp hạng IPX7 này có thể nổi và ngâm trong nước ở độ sâu tới 1 m trong tối đa 30 phút.
Loa có thời lượng phát nhạc lên tới 8 giờ sau khi được sạc đầy. Thời gian sạc kéo dài khoảng 3 giờ và được thực hiện dễ dàng qua cáp micro USB đi kèm.
Điều khiển nhạc bằng các nút ở mặt bên của loa. Nhấn nút để phát nhạc và nhấn đúp vào nút tăng/giảm âm lượng để chuyển bài. Lưới loa có đèn LED chiếu sáng một màu màu xanh dương hoặc nhấp nháy màu sắc ngẫu nhiên.
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