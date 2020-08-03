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  • Nước tinh khiết với Bình nước cầm tay thuận tiện mang theo Nước tinh khiết với Bình nước cầm tay thuận tiện mang theo Nước tinh khiết với Bình nước cầm tay thuận tiện mang theo

    GoZero Bình nước cầm tay

    AWP2722LIR/97

    Nước tinh khiết với Bình nước cầm tay thuận tiện mang theo

    Bộ lọc GoZero Adventure đảm bảo nước uống sạch bằng cách lọc tới 99,999%* các mầm bệnh lây truyền qua đường nước bao gồm vi khuẩn, vi rút và nang. Bộ lọc cũng giúp giảm các hạt nhỏ, hóa chất và kim loại nặng, đồng thời cải thiện mùi vị và độ trong của nước.

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    GoZero Bình nước cầm tay

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    Nước tinh khiết với Bình nước cầm tay thuận tiện mang theo

    Uống nước sạch dù đi bất cứ đâu

    • 20oz/590ml
    • Lọc tức thời
    • LDPE không chứa BPA
    • Vàng chanh
    Chống bụi

    Chống bụi

    Bình nước cầm tay có một nắp chống bụi, để miệng bình luôn sạch sẽ.

    Chống rò rỉ

    Chống rò rỉ

    Thiết kế chống rò rỉ đảm bảo không đổ tràn nước bên trong túi đựng của bạn.

    Có thể rửa bằng máy rửa chén

    Có thể rửa bằng máy rửa chén

    Ngoại trừ bộ lọc, tất cả các bộ phận của bình đều có thể rửa được bằng máy rửa chén (tối đa 50 độ C).

    Uống nước sạch mọi lúc mọi nơi

    Được trang bị lõi lọc hấp thụ điện cải tiến, sau khi bạn châm nước vào, bộ lọc Adventure sẽ lọc tới 99,999%* các mầm bệnh lây truyền qua đường nước, đồng thời giảm các hạt nhỏ, hóa chất và kim loại nặng để bạn có thể uống nước sạch mọi lúc mọi nơi**.

    Bộ hẹn giờ sẽ nhắc nhở bạn khi nào cần thay thế bộ lọc

    Bộ hẹn giờ sẽ nhắc nhở bạn khi nào cần thay thế bộ lọc để đạt hiệu quả sử dụng tốt nhất.

    Thông số kỹ thuật

    • Điều kiện đối với nước đầu vào

      Bộ lọc Adventure AWP294/AWP295
      • Nước sạch
      • 5-38 độ C
      • Không dùng để lọc nước biển
      Bộ lọc Fitness AWP286/AWP287
      • Nước máy đô thị
      • 5-38 độ C

    • Thông số chung

      Mô-đun lọc thay thế
      • Bộ lọc Fitness AWP286/AWP287
      • Bộ lọc Adventure AWP294/AWP295
      Màu sắc
      Vàng chanh
      Tuổi thọ bộ lọc
      1 tháng
      Chất liệu bình
      LDPE không chứa BPA
      Số lượng bộ lọc
      Gói 1 sản phẩm
      Dung tích bình (ngoại trừ bộ lọc)
      590ml/20oz
    Badge-D2C

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    • *Dựa trên kết quả thử nghiệm của tổ chức thử nghiệm và chứng nhận quốc tế SGS trong các điều kiện phòng thí nghiệm.
    • **Luôn sử dụng nguồn nước sạch nhất và đáng tin cậy nhất có thể. Hiệu suất lọc và tuổi thọ bộ lọc được công bố đã được tiến hành trong điều kiện phòng thí nghiệm. Hiệu quả có thể bị hạn chế bởi các điều kiện môi trường hoặc vệ sinh vốn có thể khiến cho nước bị nhiễm bẩn lại sau khi lọc.
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