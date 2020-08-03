AWP2722GRR/97
Nước tinh khiết với Bình nước cầm tay thuận tiện mang theo
Bộ lọc GoZero Adventure đảm bảo nước uống sạch bằng cách lọc tới 99,999%* các mầm bệnh lây truyền qua đường nước bao gồm vi khuẩn, vi rút và nang. Bộ lọc cũng giúp giảm các hạt nhỏ, hóa chất và kim loại nặng, đồng thời cải thiện mùi vị và độ trong của nước.Xem tất cả lợi ích
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Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Bình nước cầm tay có một nắp chống bụi, để miệng bình luôn sạch sẽ.
Thiết kế chống rò rỉ đảm bảo không đổ tràn nước bên trong túi đựng của bạn.
Ngoại trừ bộ lọc, tất cả các bộ phận của bình đều có thể rửa được bằng máy rửa chén (tối đa 50 độ C).
Được trang bị lõi lọc hấp thụ điện cải tiến, sau khi bạn châm nước vào, bộ lọc Adventure sẽ lọc tới 99,999%* các mầm bệnh lây truyền qua đường nước, đồng thời giảm các hạt nhỏ, hóa chất và kim loại nặng để bạn có thể uống nước sạch mọi lúc mọi nơi**.
Bộ hẹn giờ sẽ nhắc nhở bạn khi nào cần thay thế bộ lọc để đạt hiệu quả sử dụng tốt nhất.
Điều kiện đối với nước đầu vào
Thông số chung
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