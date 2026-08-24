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7000 series TV màn hình LED 4K UHD

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7000 seriesTV màn hình LED 4K UHD

75PUT7029/56

7000 series TV màn hình LED 4K UHD

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The Philips Smart TV app turns your smartphone or tablet into a smart remote, letting you switch channels, adjust volume, browse apps, and fine-tune your Ambilight settings with ease.

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Philips Smart TV App

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Tờ rơi thương mại được bản địa hóa

  • PDF tệp, 798 kB
  • 24 August 2026

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