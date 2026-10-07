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7000 seriesTV màn hình LED 4K UHD

75PUT7029/56

4.2

| (36) Đánh giá

Giao diện hiện đại. Hoạt động thông minh. Hình ảnh sống động.

Google smart TV của Philips với độ phân giải 4K luôn mang đến hình ảnh sống động bất kể nội dung là phim ảnh, chương trình truyền hình, trò chơi hay sự kiện thể thao.

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TV màn hình LED 4K UHD

Giao diện hiện đại. Hoạt động thông minh. Hình ảnh sống động.

  • TV màn hình LED 189 cm (75") 4K UHD

  • Hỗ trợ các định dạng HDR chính

  • Google TV™

Nội dung giải trí bạn yêu thích, với một chút trợ giúp từ Google.

Nội dung giải trí bạn yêu thích, với một chút trợ giúp từ Google.

Bạn muốn xem gì? Google TV tập hợp các bộ phim, chương trình, v.v. từ các ứng dụng và gói đăng ký của bạn, đồng thời sắp xếp chúng dành riêng cho bạn. Bạn sẽ nhận được đề xuất dựa trên nội dung bạn thích và thậm chí bạn có thể sử dụng ứng dụng Google TV trên điện thoại để sắp xếp danh sách xem của bạn khi đang di chuyển.

Google Assistant cho phép điều khiển TV bằng giọng nói.

Google Assistant cho phép điều khiển TV bằng giọng nói.

Philips Google TV cho phép bạn điều khiển bằng giọng nói để chơi game, xem phim trên Netflix hoặc tìm kiếm nội dung và ứng dụng trong Cửa hàng Google Play. Bạn cũng có thể điều khiển tất cả các thiết bị gia dụng thông minh tương thích với Google Assistant như điều chỉnh độ sáng của đèn hay hạ nhiệt độ khi xem phim vào buổi tối.

Nhiều lựa chọn giải trí hơn với Cửa hàng Google Play

Nhiều lựa chọn giải trí hơn với Cửa hàng Google Play

Vượt xa trải nghiệm xem TV thông thường với Cửa hàng Google Play nơi bạn có thể tải xuống hàng ngàn bộ phim, chương trình TV, nhạc, ứng dụng và game trực tuyến.

Thông số kỹ thuật

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Đánh giá

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Ý kiến của khách hàng dưới dạng đánh giá sản phẩm và xếp hạng sao rất hữu ích đối với tất cả khách hàng. Những đánh giá này giúp bạn tìm hiểu thêm về sản phẩm và hỗ trợ bạn đưa ra quyết định mua hàng. Bất kỳ khách hàng nào đã mua sản phẩm trực tuyến hoặc tại cửa hàng đều có thể gửi đánh giá

4.2

trên 5

36

Đánh giá

07/10/2026

Malaysia

Malaysia

Philips 8500 series 65 in TV.

A top grade tv and highly recommended buy. Fantastic sound like in cinema. Enjoyingto the fullest.

Ưu điểm

Fully satisfied.

Khuyết điểm

Nil.

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho 8500 series 65PQT8530 4K UHD QLED TV

Ngày Sử Dụng 2026-08-20

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho 8500 series 65PQT8530 4K UHD QLED TV

Ngày Sử Dụng 2026-08-20

04/08/2026

Malaysia

Malaysia

86PQT8530/68

This is superb TV - SImilar to watch in mini cinema.

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho 8500 series 86PQT8530 4K UHD QLED TV

Ngày Sử Dụng 2026-06-01

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho 8500 series 86PQT8530 4K UHD QLED TV

Ngày Sử Dụng 2026-06-01

04/07/2026

Malaysia

Malaysia

Phillips Google TV in my heart

Everything is awesome and superb. Love it so much. No regret at all.

Ưu điểm

Brightness and vivid colours.

Khuyết điểm

None

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho 7300 series 65PUT7330 4K UHD LED TV

Ngày Sử Dụng 2026-07-04

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho 7300 series 65PUT7330 4K UHD LED TV

Ngày Sử Dụng 2026-07-04

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  • Cập nhật sản phẩm mới và mẹo sống khỏe
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

  1. Tính năng lịch phát sóng điện tử (EPG) và trải nghiệm xem thực (lên đến 8 ngày) tùy thuộc vào quốc gia và nhà cung cấp dịch vụ.

  2. TV của Philips không đảm bảo 100% khả năng tương tác với tất cả các thiết bị HDMI CEC

  3. Chức năng của TV thay đổi tùy theo các ứng dụng và thiết bị thông minh Chromecast tích hợp. Để biết thêm chi tiết, vui lòng truy cập các trang sản phẩm về Chromecast tích hợp.

  4. Hình ảnh mô tả trên trang web là hình ảnh không theo hợp đồng. Vui lòng luôn tham khảo TV thực tế được bán trong trung tâm phân phối hoặc cửa hàng bán lẻ.

  5. Amazon Prime có sẵn ở các ngôn ngữ và quốc gia được chọn.

  6. Cần có gói đăng ký Disney+. Tuân theo các điều khoản tại https://www.disneyplus.com (c) 2020 Disney và các đơn vị liên quan. Disney+ có sẵn ở các ngôn ngữ và quốc gia được chọn.

  7. Cần có gói đăng ký Netflix. Tuân theo các điều khoản tại https://www.netflix.com

  8. Google TV là tên trải nghiệm phần mềm của thiết bị này và là nhãn hiệu của Google LLC.

  9. Google TV là tên trải nghiệm phần mềm của thiết bị này và là nhãn hiệu của Google LLC. YouTube,Ok Google và các nhãn mác khác là nhãn hiệu của Google LLC.

  10. Các cung cấp ứng dụng Smart TV có thể khác nhau tùy theo dòng TV và quốc gia. Để biết thêm chi tiết, vui lòng truy cập: www.philips.com/smarttv.

  11. Do các giới hạn truyền tải của công nghệ không dây Bluetooth, có thể xảy ra hiện tượng trễ âm thanh nhẹ khi bạn nghe âm thanh từ tai nghe bluetooth hoặc loa bluetooth của bạn. Khi hiện tượng này xảy ra, bạn có thể thấy nhân vật cử động miệng nhưng tiếng nói bị chậm đi đôi chút

  12. Ứng dụng Philips TV Remote App và các chức năng liên quan sẽ khác nhau tùy theo dòng TV, nhà vận hành và quốc gia, cũng như dòng thiết bị thông minh và hệ điều hành. Để biết thêm chi tiết, vui lòng truy cập: www.philips.com/TVRemoteapp.

  13. Google Assistant có sẵn trên Philips Android TV chạy trên phiên bản hệ điều hành Android O (8) trở lên. Google Assistant có sẵn ở các ngôn ngữ và quốc gia được chọn.

  14. Kích thước bộ nhớ (Flash): 16G, dung lượng đĩa còn trống thực tế có thể khác nhau (phụ thuộc vào, ví dụ như, ứng dụng đã cài đặt sẵn, hệ điều hành đã cài đặt, v.v.)

  15. Hình ảnh chỉ mang tính minh họa.