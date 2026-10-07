Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
75PUT7029/56
Giao diện hiện đại. Hoạt động thông minh. Hình ảnh sống động.
Google smart TV của Philips với độ phân giải 4K luôn mang đến hình ảnh sống động bất kể nội dung là phim ảnh, chương trình truyền hình, trò chơi hay sự kiện thể thao.
TV màn hình LED 189 cm (75") 4K UHD
Hỗ trợ các định dạng HDR chính
Google TV™
Bạn muốn xem gì? Google TV tập hợp các bộ phim, chương trình, v.v. từ các ứng dụng và gói đăng ký của bạn, đồng thời sắp xếp chúng dành riêng cho bạn. Bạn sẽ nhận được đề xuất dựa trên nội dung bạn thích và thậm chí bạn có thể sử dụng ứng dụng Google TV trên điện thoại để sắp xếp danh sách xem của bạn khi đang di chuyển.
Philips Google TV cho phép bạn điều khiển bằng giọng nói để chơi game, xem phim trên Netflix hoặc tìm kiếm nội dung và ứng dụng trong Cửa hàng Google Play. Bạn cũng có thể điều khiển tất cả các thiết bị gia dụng thông minh tương thích với Google Assistant như điều chỉnh độ sáng của đèn hay hạ nhiệt độ khi xem phim vào buổi tối.
Vượt xa trải nghiệm xem TV thông thường với Cửa hàng Google Play nơi bạn có thể tải xuống hàng ngàn bộ phim, chương trình TV, nhạc, ứng dụng và game trực tuyến.
4.2
trên 5
36
Đánh giá
Mohansan
07/10/2026
Malaysia
Philips 8500 series 65 in TV.
A top grade tv and highly recommended buy. Fantastic sound like in cinema. Enjoyingto the fullest.
Ưu điểm
Fully satisfied.
Khuyết điểm
Nil.
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho 8500 series 65PQT8530 4K UHD QLED TV
Ngày Sử Dụng 2026-08-20
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho 8500 series 65PQT8530 4K UHD QLED TV
Ngày Sử Dụng 2026-08-20
Chutzz
04/08/2026
Malaysia
86PQT8530/68
This is superb TV - SImilar to watch in mini cinema.
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho 8500 series 86PQT8530 4K UHD QLED TV
Ngày Sử Dụng 2026-06-01
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho 8500 series 86PQT8530 4K UHD QLED TV
Ngày Sử Dụng 2026-06-01
04/07/2026
Malaysia
Phillips Google TV in my heart
Everything is awesome and superb. Love it so much. No regret at all.
Ưu điểm
Brightness and vivid colours.
Khuyết điểm
None
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho 7300 series 65PUT7330 4K UHD LED TV
Ngày Sử Dụng 2026-07-04
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho 7300 series 65PUT7330 4K UHD LED TV
Ngày Sử Dụng 2026-07-04
Tính năng lịch phát sóng điện tử (EPG) và trải nghiệm xem thực (lên đến 8 ngày) tùy thuộc vào quốc gia và nhà cung cấp dịch vụ.
TV của Philips không đảm bảo 100% khả năng tương tác với tất cả các thiết bị HDMI CEC
Chức năng của TV thay đổi tùy theo các ứng dụng và thiết bị thông minh Chromecast tích hợp. Để biết thêm chi tiết, vui lòng truy cập các trang sản phẩm về Chromecast tích hợp.
Hình ảnh mô tả trên trang web là hình ảnh không theo hợp đồng. Vui lòng luôn tham khảo TV thực tế được bán trong trung tâm phân phối hoặc cửa hàng bán lẻ.
Amazon Prime có sẵn ở các ngôn ngữ và quốc gia được chọn.
Cần có gói đăng ký Disney+. Tuân theo các điều khoản tại https://www.disneyplus.com (c) 2020 Disney và các đơn vị liên quan. Disney+ có sẵn ở các ngôn ngữ và quốc gia được chọn.
Cần có gói đăng ký Netflix. Tuân theo các điều khoản tại https://www.netflix.com
Google TV là tên trải nghiệm phần mềm của thiết bị này và là nhãn hiệu của Google LLC.
Google TV là tên trải nghiệm phần mềm của thiết bị này và là nhãn hiệu của Google LLC. YouTube,Ok Google và các nhãn mác khác là nhãn hiệu của Google LLC.
Các cung cấp ứng dụng Smart TV có thể khác nhau tùy theo dòng TV và quốc gia. Để biết thêm chi tiết, vui lòng truy cập: www.philips.com/smarttv.
Do các giới hạn truyền tải của công nghệ không dây Bluetooth, có thể xảy ra hiện tượng trễ âm thanh nhẹ khi bạn nghe âm thanh từ tai nghe bluetooth hoặc loa bluetooth của bạn. Khi hiện tượng này xảy ra, bạn có thể thấy nhân vật cử động miệng nhưng tiếng nói bị chậm đi đôi chút
Ứng dụng Philips TV Remote App và các chức năng liên quan sẽ khác nhau tùy theo dòng TV, nhà vận hành và quốc gia, cũng như dòng thiết bị thông minh và hệ điều hành. Để biết thêm chi tiết, vui lòng truy cập: www.philips.com/TVRemoteapp.
Google Assistant có sẵn trên Philips Android TV chạy trên phiên bản hệ điều hành Android O (8) trở lên. Google Assistant có sẵn ở các ngôn ngữ và quốc gia được chọn.
Kích thước bộ nhớ (Flash): 16G, dung lượng đĩa còn trống thực tế có thể khác nhau (phụ thuộc vào, ví dụ như, ứng dụng đã cài đặt sẵn, hệ điều hành đã cài đặt, v.v.)
Hình ảnh chỉ mang tính minh họa.