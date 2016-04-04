BDM4350UC/00
4K Ultra HD
Màn hình Philips chuyên nghiệp 43” Ultra HD cho phép bạn mở rộng không gian hiển thị, xem hình ảnh lớn và đầy đủ chi tiết với 4K Ultra HD (độ phân giải gấp bốn lần so với Full HD).Xem tất cả lợi ích
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Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Màn hình của Philips sử dụng các bảng hiển thị hiệu suất cao để cung cấp hình ảnh có độ phân giải UltraClear, 4K UHD (3840 x 2160). Cho dù bạn đang cần hình ảnh cực kỳ chi tiết theo yêu cầu chuyên nghiệp cho các giải pháp CAD, sử dụng ứng dụng đồ họa 3D hoặc một tiện ích tài chính hoạt động trên những bảng tính lớn, màn hình Philips sẽ khiến cho hình ảnh và đồ họa của bạn thật sống động.
Màn hình IPS sử dụng công nghệ tiên tiến cho bạn góc nhìn rộng 178/178 độ, cho phép xem màn hình từ gần như bất kỳ góc nào. Không như bảng TN chuẩn, màn hình IPS cho bạn hình ảnh sinh động cao với màu sắc sống động, giúp cho màn hình không chỉ lý tưởng cho các ứng dụng xem ảnh, video và duyệt web, mà cho cả các ứng dụng chuyên nghiệp yêu cầu luôn có độ chính xác màu và độ sáng ổn định.
Tính năng MultiView của Philips trên màn hình 4K UHD mở rộng này cho phép bạn xử lý được tới bốn hệ thống, mỗi hệ thống hiển thị trên một màn hình định dạng Full HD. Bạn có thể dùng chế độ PbP (Picture-by-Picture) để theo dõi bốn hệ thống trên một màn hình giúp tăng cường kiểm soát phòng hay kiểm soát an ninh; hoặc cho nhiều thiết bị khác nhau như hai notebook đồng thời đặt cạnh nhau giúp quá trình cộng tác được hiệu quả hơn. Hoặc bạn có thể dùng chế độ PiP (Picture-in-Picture) để xem một nguồn cấp hình ảnh trận đấu bóng đá trực tiếp từ thiết bị giải mã tín hiệu truyền hình của bạn trong khi đang làm việc trên máy tính.
Độ sáng và màu sắc thường hay thay đổi là hiện tượng bình thường trên màn hình LCD. Chế độ Philips SmartUniformity cung cấp hình ảnh có độ sáng chính xác, cần thiết cho những người làm công việc chụp ảnh, thiết kế và in ấn. Với một hệ số màu sắc dùng để đánh giá độ chính xác của màu, chế độ này được hiệu chỉnh để đáp ứng sự đồng nhất độ sáng trung bình lớn hơn 95%. Việc chọn chế độ này sẽ tạo ra những hình ảnh hiển thị chính xác và đồng đều cao.
SmartImage là công nghệ độc quyền tiên tiến của Philips, phân tích nội dung hiển thị trên màn hình và mang lại cho bạn hiệu suất hiển thị tối ưu. Giao diện thân thiện với người dùng này cho phép bạn chọn nhiều chế độ như Office (Văn phòng), Photo (Hình ảnh), Movie (Phim ảnh), Game (Trò chơi), Economy (Tiết kiệm) v.v. để phù hợp với ứng dụng đang sử dụng. Dựa trên sự lựa chọn đó, SmartImage tối ưu động độ tương phản, độ bão hòa màu và độ sắc nét của hình ảnh và video để có được hiệu quả hiển thị tột bậc. Tùy chọn chế độ Economy (Tiết kiệm) mang đến cho bạn khả năng tiết kiệm năng lượng. Tất cả trong thời gian thực với việc chỉ cần nhấn một nút!
Liên kết độ nét cao di động (MHL) là giao tiếp âm thanh/video di động để kết nối trực tiếp điện thoại di động và các thiết bị bỏ túi khác với màn hình có độ nét cao. Cáp MHL tùy chọn cho phép bạn kết nối đơn giản thiết bị di động có khả năng MHL với màn hình Philips MHL lớn này và xem video HD thật như cuộc sống với âm thanh kỹ thuật số đầy đủ. Giờ đây bạn không chỉ thưởng thức trò chơi, ảnh, phim hoặc các ứng dụng di động khác trên màn hình lớn, mà bạn còn có thể sạc pin đồng thời cho thiết bị di động của bạn vì vậy bạn sẽ không bao giờ bị hết pin giữa chừng.
Thiết kế đường viền mảnh tạo ra hình dáng kiểu cách cho màn hình công cộng để khớp với nhau một cách tinh vi trong hầu hết các môi trường. Hơn nữa, thiết kế này giúp cho màn hình thật lý tưởng cho tường video ma trận xếp lớp.
Cặp loa stereo chất lượng cao được tích hợp trong một thiết bị màn hình. Loa có thể nhìn thấy hướng ra mặt trước hoặc ẩn đi hướng xuống dưới, hướng lên trên, hướng ra đằng sau, v.v. tùy thuộc vào kiểu và thiết kế.
USB 3.0 tốc độ cực cao có tốc độ truyền 5,0 gbit/giây, nhanh hơn 10 lần so với tiêu chuẩn USB 2.0, làm giảm đáng kể thời gian truyền dữ liệu đồng thời giúp bạn tiết kiệm thời gian và tiền bạc. Với băng thông cao hơn, tốc độ truyền cực cao, quản lý nguồn điện tốt hơn và hiệu suất tổng thể tuyệt vời, USB 3.0 đặt ra tiêu chuẩn toàn cầu mới nhất, cho phép bạn sử dụng thiết bị có dung lượng lưu trữ cao. Giờ đây, bạn không phải mất nhiều thời gian đợi băng thông được giải phóng. Chức năng FastCharge mới cho phép bạn sạc điện thiết bị nhanh chóng. USB 3.0 cũng được thiết kế để tương thích ngược với các thiết bị USB 2.0.
Màn hình Philips này được trang bị các đầu cắm đa kết nối tiên tiến nhất như VGA, Display Port, đầu nối HDMI đa năng cho phép bạn thưởng thức nội dung video và âm thanh không nén có độ phân giải cao. Giờ đây, kết nối DisplayPort và HDMI 2.0 mới cho phép hiển thị hình ảnh mượt mà với độ phân giải 4K đầy đủ ở 60Hz. Các kết nối USB đảm bảo rằng bạn có tốc độ truyền dữ liệu cực cao đồng thời có được khả năng kết nối tổng thể. Không phụ thuộc vào nguồn được sử dụng, bạn có thể đảm bảo rằng màn hình Philips này sẽ đảm bảo khoản đầu tư của bạn không bị lạc hậu nhanh!
Kiểu gắn VESA đảm bảo tương thích với hàng loạt kiểu gắn lắp khác nhau.
Chỉ cần bật nhẹ công tắc cứng 0 watt có vị trí thuận tiện ở phía sau, bạn có thể cắt hoàn toàn màn hình ra khỏi nguồn điện AC. Điều này cho phép tiêu thụ điện bằng không, giúp giảm phát thải carbon hơn nữa
Hình ảnh/Hiển thị
Khả năng kết nối
Tiện lợi
Công suất
Kích thước
Trọng lượng
Điều kiện vận hành
Tính bền vững
Tuân thủ quy định và tiêu chuẩn
Tủ
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