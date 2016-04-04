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    Brilliance Màn hình LCD 4K Ultra HD

    BDM4350UC/00

    4K Ultra HD

    Màn hình Philips chuyên nghiệp 43” Ultra HD cho phép bạn mở rộng không gian hiển thị, xem hình ảnh lớn và đầy đủ chi tiết với 4K Ultra HD (độ phân giải gấp bốn lần so với Full HD).

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    Brilliance Màn hình LCD 4K Ultra HD

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    4K Ultra HD

    Xem hình ảnh lớn với đầy đủ chi tiết

    • 43 (đường chéo 42,51" / 108 cm)
    • 3840 x 2160 (4K UHD)
    Độ phân giải UltraClear 4K UHD (3840x2160) cho độ chính xác cao

    Độ phân giải UltraClear 4K UHD (3840x2160) cho độ chính xác cao

    Màn hình của Philips sử dụng các bảng hiển thị hiệu suất cao để cung cấp hình ảnh có độ phân giải UltraClear, 4K UHD (3840 x 2160). Cho dù bạn đang cần hình ảnh cực kỳ chi tiết theo yêu cầu chuyên nghiệp cho các giải pháp CAD, sử dụng ứng dụng đồ họa 3D hoặc một tiện ích tài chính hoạt động trên những bảng tính lớn, màn hình Philips sẽ khiến cho hình ảnh và đồ họa của bạn thật sống động.

    Công nghệ góc nhìn rộng IPS LED cho độ chính xác hình ảnh và màu sắc

    Công nghệ góc nhìn rộng IPS LED cho độ chính xác hình ảnh và màu sắc

    Màn hình IPS sử dụng công nghệ tiên tiến cho bạn góc nhìn rộng 178/178 độ, cho phép xem màn hình từ gần như bất kỳ góc nào. Không như bảng TN chuẩn, màn hình IPS cho bạn hình ảnh sinh động cao với màu sắc sống động, giúp cho màn hình không chỉ lý tưởng cho các ứng dụng xem ảnh, video và duyệt web, mà cho cả các ứng dụng chuyên nghiệp yêu cầu luôn có độ chính xác màu và độ sáng ổn định.

    MultiView 4K xử lý 4 hệ thống trên một màn hình

    MultiView 4K xử lý 4 hệ thống trên một màn hình

    Tính năng MultiView của Philips trên màn hình 4K UHD mở rộng này cho phép bạn xử lý được tới bốn hệ thống, mỗi hệ thống hiển thị trên một màn hình định dạng Full HD. Bạn có thể dùng chế độ PbP (Picture-by-Picture) để theo dõi bốn hệ thống trên một màn hình giúp tăng cường kiểm soát phòng hay kiểm soát an ninh; hoặc cho nhiều thiết bị khác nhau như hai notebook đồng thời đặt cạnh nhau giúp quá trình cộng tác được hiệu quả hơn. Hoặc bạn có thể dùng chế độ PiP (Picture-in-Picture) để xem một nguồn cấp hình ảnh trận đấu bóng đá trực tiếp từ thiết bị giải mã tín hiệu truyền hình của bạn trong khi đang làm việc trên máy tính.

    SmartUniformity cho hình ảnh đồng nhất

    SmartUniformity cho hình ảnh đồng nhất

    Độ sáng và màu sắc thường hay thay đổi là hiện tượng bình thường trên màn hình LCD. Chế độ Philips SmartUniformity cung cấp hình ảnh có độ sáng chính xác, cần thiết cho những người làm công việc chụp ảnh, thiết kế và in ấn. Với một hệ số màu sắc dùng để đánh giá độ chính xác của màu, chế độ này được hiệu chỉnh để đáp ứng sự đồng nhất độ sáng trung bình lớn hơn 95%. Việc chọn chế độ này sẽ tạo ra những hình ảnh hiển thị chính xác và đồng đều cao.

    SmartImage thiết lập sẵn để có được cài đặt hình ảnh tối ưu dễ dàng

    SmartImage thiết lập sẵn để có được cài đặt hình ảnh tối ưu dễ dàng

    SmartImage là công nghệ độc quyền tiên tiến của Philips, phân tích nội dung hiển thị trên màn hình và mang lại cho bạn hiệu suất hiển thị tối ưu. Giao diện thân thiện với người dùng này cho phép bạn chọn nhiều chế độ như Office (Văn phòng), Photo (Hình ảnh), Movie (Phim ảnh), Game (Trò chơi), Economy (Tiết kiệm) v.v. để phù hợp với ứng dụng đang sử dụng. Dựa trên sự lựa chọn đó, SmartImage tối ưu động độ tương phản, độ bão hòa màu và độ sắc nét của hình ảnh và video để có được hiệu quả hiển thị tột bậc. Tùy chọn chế độ Economy (Tiết kiệm) mang đến cho bạn khả năng tiết kiệm năng lượng. Tất cả trong thời gian thực với việc chỉ cần nhấn một nút!

    Công nghệ MHL cho phép thưởng thức nội dung di động trên màn hình lớn

    Công nghệ MHL cho phép thưởng thức nội dung di động trên màn hình lớn

    Liên kết độ nét cao di động (MHL) là giao tiếp âm thanh/video di động để kết nối trực tiếp điện thoại di động và các thiết bị bỏ túi khác với màn hình có độ nét cao. Cáp MHL tùy chọn cho phép bạn kết nối đơn giản thiết bị di động có khả năng MHL với màn hình Philips MHL lớn này và xem video HD thật như cuộc sống với âm thanh kỹ thuật số đầy đủ. Giờ đây bạn không chỉ thưởng thức trò chơi, ảnh, phim hoặc các ứng dụng di động khác trên màn hình lớn, mà bạn còn có thể sạc pin đồng thời cho thiết bị di động của bạn vì vậy bạn sẽ không bao giờ bị hết pin giữa chừng.

    Thiết kế có gờ mỏng cho hình dáng kiểu cách

    Thiết kế đường viền mảnh tạo ra hình dáng kiểu cách cho màn hình công cộng để khớp với nhau một cách tinh vi trong hầu hết các môi trường. Hơn nữa, thiết kế này giúp cho màn hình thật lý tưởng cho tường video ma trận xếp lớp.

    Loa 7 Watt, công suất cao để trình diễn hết mức

    Cặp loa stereo chất lượng cao được tích hợp trong một thiết bị màn hình. Loa có thể nhìn thấy hướng ra mặt trước hoặc ẩn đi hướng xuống dưới, hướng lên trên, hướng ra đằng sau, v.v. tùy thuộc vào kiểu và thiết kế.

    Hub USB 3.0 cho khả năng tiếp cận tiện lợi và sạc nhanh

    USB 3.0 tốc độ cực cao có tốc độ truyền 5,0 gbit/giây, nhanh hơn 10 lần so với tiêu chuẩn USB 2.0, làm giảm đáng kể thời gian truyền dữ liệu đồng thời giúp bạn tiết kiệm thời gian và tiền bạc. Với băng thông cao hơn, tốc độ truyền cực cao, quản lý nguồn điện tốt hơn và hiệu suất tổng thể tuyệt vời, USB 3.0 đặt ra tiêu chuẩn toàn cầu mới nhất, cho phép bạn sử dụng thiết bị có dung lượng lưu trữ cao. Giờ đây, bạn không phải mất nhiều thời gian đợi băng thông được giải phóng. Chức năng FastCharge mới cho phép bạn sạc điện thiết bị nhanh chóng. USB 3.0 cũng được thiết kế để tương thích ngược với các thiết bị USB 2.0.

    SmartConnect với các kết nối DisplayPort, HDMI và VGA

    Màn hình Philips này được trang bị các đầu cắm đa kết nối tiên tiến nhất như VGA, Display Port, đầu nối HDMI đa năng cho phép bạn thưởng thức nội dung video và âm thanh không nén có độ phân giải cao. Giờ đây, kết nối DisplayPort và HDMI 2.0 mới cho phép hiển thị hình ảnh mượt mà với độ phân giải 4K đầy đủ ở 60Hz. Các kết nối USB đảm bảo rằng bạn có tốc độ truyền dữ liệu cực cao đồng thời có được khả năng kết nối tổng thể. Không phụ thuộc vào nguồn được sử dụng, bạn có thể đảm bảo rằng màn hình Philips này sẽ đảm bảo khoản đầu tư của bạn không bị lạc hậu nhanh!

    Giá lắp VESA để thiết lập thuận lợi

    Kiểu gắn VESA đảm bảo tương thích với hàng loạt kiểu gắn lắp khác nhau.

    Tiêu thụ điện bằng không với công tắc cứng 0 watt

    Chỉ cần bật nhẹ công tắc cứng 0 watt có vị trí thuận tiện ở phía sau, bạn có thể cắt hoàn toàn màn hình ra khỏi nguồn điện AC. Điều này cho phép tiêu thụ điện bằng không, giúp giảm phát thải carbon hơn nữa

    Thông số kỹ thuật

    • Hình ảnh/Hiển thị

      Kích thước bảng
      42,51 inch (108 cm)
      Tỉ lệ kích thước
      16:9
      Tấm nền
      LCD IPS
      Loại đèn nền
      Hệ thống W-LED
      Khoảng cách điểm ảnh
      0,2451 x 0,2451mm
      Độ phân giải tốt nhất
      3840 x 2160 @ 60Hz
      Độ sáng
      300  cd/m²
      Độ đồng nhất độ sáng
      96~105%
      Số màu màn hình
      Hỗ trợ màu 1,07 tỉ màu (10 bit )
      Tỉ lệ tương phản (thông thường)
      1200:1
      SmartContrast
      50.000.000:1
      Thời gian phản hồi (thông thường)
      5 ms (Thời gian điểm ảnh chuyển giữa hai mức xám)*
      Góc nhìn
      • 178º (Ngang) / 178º (Dọc)
      • @ C/R > 20
      Nâng cao hình ảnh
      SmartImage
      Khung xem hiệu quả
      941,2 (Ngang) x 529,4 (Dọc)
      Tần số quét
      VGA/HDMI: 30 - 99 kHz ; DP: 30 - 160 kHz (Ngang) / VGA: 56 - 80 Hz ; HDMI/DP: 23 - 80 Hz (Dọc)
      sRGB
      MHL
      1080P @ 60Hz
      Delta E
      <3
      Flicker Free
      Lớp phủ màn hình hiển thị
      Chống chói, 3H, Độ lóa 1%

    • Khả năng kết nối

      Đầu vào tín hiệu
      • VGA (Analog)
      • DisplayPort x 2
      • HDMI (2.0) - MHL x 2
      USB
      USB 3.0x4 (1 bộ sạc nhanh)*
      Đầu vào đồng bộ
      • Đồng bộ riêng rẽ
      • Đồng bộ khi bật xanh
      Âm thanh (Vào/Ra)
      • Cổng vào âm thanh máy tính
      • Cổng ra tai nghe

    • Tiện lợi

      Loa tích hợp
      7 W x 2
      Tương thích "cắm vào và hoạt động"
      • DDC/CI
      • Mac OS X
      • sRGB
      • Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
      Tiện lợi cho người dùng
      • SmartImage
      • MultiView
      • Người dùng
      • Menu
      • Bật/tắt nguồn
      Ngôn ngữ OSD
      • Tiếng Bồ Đào Nha Brazil
      • Tiếng Séc
      • Tiếng Hà Lan
      • Tiếng Anh
      • Tiếng Phần Lan
      • Tiếng Pháp
      • Tiếng Đức
      • Tiếng Hy Lạp
      • Tiếng Hungary
      • Tiếng Ý
      • Tiếng Nhật Bản
      • Tiếng Hàn Quốc
      • Tiếng Ba Lan
      • Tiếng Bồ Đào Nha
      • Tiếng Nga
      • Tiếng Trung giản thể
      • Tiếng Tây Ban Nha
      • Tiếng Thụy Điển
      • Tiếng Trung truyền thống
      • Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ
      • Ukraina
      Tiện lợi khác
      • Khóa Kensington
      • Gắn VESA (200x200mm)
      Phần mềm điều khiển
      SmartControl
      MultiView
      • PIP (2 thiết bị)
      • PBP (4 thiết bị)

    • Công suất

      Chế độ tiết kiệm
      46,5 W (điển hình)
      Nguồn điện
      • Cài sẵn
      • AC 100-240 V, 50-60 Hz
      Chế độ tắt
      Không watt với công tắc AC
      Chế độ bật
      63,1 W (điển hình) (Phương pháp kiểm tra EnergyStar 6.0)
      Chế độ chờ
      <0,5 W (điển hình)
      Chỉ báo đèn LED nguồn
      • Vận hành - Trắng
      • Chế độ chờ - Trắng (nhấp nháy)

    • Kích thước

      Đóng gói, tính theo mm (Rộng x Cao x Sâu)
      1070 x 680 x 160  mm
      Sản phẩm không kèm chân đế (mm)
      968 x 562 x 82  mm
      Sản phẩm kèm chân đế (chiều cao tối đa)
      968 x 630 x 259  mm

    • Trọng lượng

      Sản phẩm với bao bì (kg)
      14,29  kg
      Sản phẩm kèm chân đế (kg)
      9,72  kg
      Sản phẩm không kèm chân đế (kg)
      9,40  kg

    • Điều kiện vận hành

      Độ cao so với mực nước biển
      Hoạt động: +12.000 ft (3.658 m), Không hoạt động: +40.000 ft (12.192 m)
      Phạm vi nhiệt độ (vận hành)
      0°C đến 40°C  °C
      MTBF
      70.000 giờ (loại trừ đèn nền)  giờ
      Độ ẩm tương đối
      20%-80  %
      Phạm vi nhiệt độ (bảo quản)
      -20°C đến 60°C  °C

    • Tính bền vững

      Môi trường và năng lượng
      • EnergyStar 6.0
      • RoHS
      Vật liệu đóng gói có thể tái chế
      100  %
      Các chất cụ thể
      • Vỏ không chứa PVC / BFR
      • Không chứa thủy ngân

    • Tuân thủ quy định và tiêu chuẩn

      Chứng nhận tuân thủ quy định
      • CECP
      • WEEE
      • KCC
      • PSE
      • VCCI
      • J-MOSS
      • EPA
      • BSMI
      • SEMKO
      • RCM
      • Dấu CE
      • FCC Lớp B
      • EAC
      • cETLus
      • TUV/ISO9241-307
      • PSB
      • E-standby
      • SASO
      • CB
      • China RoHS
      • UKRAINIAN
      • Kuwait
      • KUCAS
      • ICES-003

    • Tủ

      Bề mặt
      Sáng bóng (Khung mặt trước) / Mặt vân (Chân đế / Nắp sau)
      Chân
      Silver
      Khung mặt trước
      Đen
      Nắp sau
      Đen

    • Trong hộp có gì?

      Cáp
      VGA, HDMI, DP, Âm thanh, Nguồn
      Màn hình kèm chân đế
      Tài liệu hướng dẫn sử dụng

    Badge-D2C

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    • Màn hình Philips này có xác nhận MHL. Tuy nhiên, trong trường hợp thiết bị MHL của bạn không kết nối hoặc hoạt động đúng cách, hãy kiểm tra phần Câu hỏi thường gặp hoặc nhà cung cấp dành cho thiết bị MHL của bạn để được hướng dẫn. Chính sách của nhà sản xuất thiết bị của bạn có thể yêu cầu bạn phải mua cáp hoặc bộ chuyển đổi MHL có thương hiệu cụ thể của họ để có thể hoạt động
    • Yêu cầu thiết bị di động có xác nhận MHL tùy chọn và cáp MHL (không đi kèm). Vui lòng kiểm tra sự tương thích với nhà cung cấp thiết bị MHL của bạn.
    • Tiết kiệm năng lượng của ErP bằng chế độ chờ/tắt không áp dụng với tính năng sạc MHL
    • Để xem danh sách đầy đủ các sản phẩm có hỗ trợ MHL, hãy tham khảo www.mhlconsortiun.org
    • Sạc nhanh tuân theo chuẩn USB BC 1.2
    • Giá trị thời gian phản hồi bằng SmartResponse
    • Cần có bốn đầu vào cho 4 hệ thống trên một màn hình.
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