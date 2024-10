1.Philips đảm bảo với người mua (“Người tiêu dùng” hoặc “Bạn”) rằng các sản phẩm của hãng không có khuyết tật về chất liệu, thiết kế và tay nghề dưới dạng bình thường sử dụng theo hướng dẫn sử dụng và tuân theo các điều khoản và điều kiện sau đây. 2.Thời gian bảo hành cho Sản phẩm kéo dài đến hai (2) năm đối với các sản phẩm kể từ ngày mua Sản phẩm, được ghi lại bằng bằng chứng mua hàng hợp lệ. QUAN TRỌNG - bạn phải xuất trình phiếu bảo hành và bằng chứng mua hàng hợp lệ (Hóa đơn nếu được yêu cầu), trong đó phải xác định rõ ràng địa điểm mua, ngày mua, model sản phẩm và số sê-ri sản phẩm. Sản phẩm được trả lại mà không có bằng chứng mua hàng hợp lệ hoặc bằng chứng mua hàng đã bị thay đổi hoặc không thể đọc được, sẽ không được bảo hành có giới hạn. 3.Trong thời gian bảo hành, Philips hoặc nhà cung cấp dịch vụ được ủy quyền của Philips sẽ sửa chữa miễn phí các bộ phận và mô-đun của Sản phẩm bị lỗi nghiêm trọng bằng các bộ phận mới hoặc được tân trang, và trả lại Sản phẩm đó cho Người tiêu dùng trong tình trạng hoạt động. Philips sẽ giữ lại các bộ phận, mô-đun hoặc thiết bị bị lỗi. Điều kiện giới hạn bảo hành - -Sản phẩm được sửa chữa hoặc thay thế sẽ được bảo hành có giới hạn đối với số dư của thời hạn bảo hành có giới hạn ban đầu. - Phí kiểm tra sẽ được tính nếu phát hiện Sản phẩm không bị lỗi do những nguyên nhân sau: Không có điện vì phích cắm điện không được cắm vào hoặc không bật hoặc không có nguồn tại các điểm có điện.

Sử dụng nguồn điện / điện áp sai.

Sản phẩm được phát hiện là đã được kiểm tra theo thông số kỹ thuật của sản phẩm (tức là không tìm thấy lỗi). 4.Giới hạn bảo hành này không bao gồm: - Khiếu nại về việc mất sử dụng hoặc bất tiện do bất kỳ sự cố nào, thiệt hại do sét, nước hoặc chất lỏng xâm nhập khác, hỏa hoạn, lũ lụt, tai nạn, sơ suất, sử dụng sai hoặc xử lý / hoạt động không đúng cách. - Sản phẩm đã bị hư hỏng do cài đặt, sửa chữa, thay đổi hoặc sửa đổi bởi các tổ chức hoặc cá nhân dịch vụ không được ủy quyền. - Sản phẩm có tên kiểu máy, số sê-ri hoặc số sản xuất bị xóa, thay đổi, không đọc được hoặc có vẻ khác với loại Sản phẩm được chứng nhận. - Các khiếm khuyết hoặc các bộ phận cần thay thế do hao mòn thông thường, ăn mòn, rỉ sét hoặc vết bẩn, vết xước, vết lõm trên vỏ hoặc lớp sơn của Sản phẩm. - Các khiếm khuyết hoặc lỗi trong Sản phẩm (không bao gồm thiết bị hiển thị) đã được sử dụng cho mục đích thương mại hoặc công nghiệp hoặc đã được thuê hoặc cho thuê hoặc được sử dụng cho mục đích phi gia dụng / không phải trong gia đình.