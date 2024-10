- Khiếu nại về việc mất sử dụng hoặc bất tiện do bất kỳ sự cố nào, thiệt hại do sét, nước hoặc chất lỏng xâm nhập khác, hỏa hoạn, lũ lụt, tai nạn, sơ suất, sử dụng sai hoặc xử lý / hoạt động không đúng cách. - Sản phẩm đã bị hư hỏng do cài đặt, sửa chữa, thay đổi hoặc sửa đổi bởi các tổ chức hoặc cá nhân dịch vụ không được ủy quyền. - Sản phẩm có tên kiểu máy, số sê-ri hoặc số sản xuất bị xóa, thay đổi, không đọc được hoặc có vẻ khác với loại Sản phẩm được chứng nhận. - Các khiếm khuyết hoặc các bộ phận cần thay thế do hao mòn thông thường, ăn mòn, rỉ sét hoặc vết bẩn, vết xước, vết lõm trên vỏ hoặc lớp sơn của Sản phẩm. - Các khiếm khuyết hoặc lỗi trong Sản phẩm (không bao gồm thiết bị hiển thị) đã được sử dụng cho mục đích thương mại hoặc công nghiệp hoặc đã được thuê hoặc cho thuê hoặc được sử dụng cho mục đích phi gia dụng / không phải trong gia đình.