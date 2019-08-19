Nghe âm thanh theo cách riêng của bạn

Danh sách phát hấp dẫn. Podcast mới nhất. Những tai nghe đặt trên tai không dây này mang đến âm thanh sắc nét và âm trầm mạnh mẽ. Vòng ôm đầu nhẹ đến mức bạn khó nhận ra và phần củ tai có thể gập phẳng xuống. Bạn có thể nghe suốt 11 giờ. Dư dả cho cả ngày lẫn đêm.