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  • Nghe âm thanh theo cách riêng của bạn Nghe âm thanh theo cách riêng của bạn Nghe âm thanh theo cách riêng của bạn

    Tai nghe không dây

    TAUH202WT/00

    Nghe âm thanh theo cách riêng của bạn

    Danh sách phát hấp dẫn. Podcast mới nhất. Những tai nghe đặt trên tai không dây này mang đến âm thanh sắc nét và âm trầm mạnh mẽ. Vòng ôm đầu nhẹ đến mức bạn khó nhận ra và phần củ tai có thể gập phẳng xuống. Bạn có thể nghe suốt 11 giờ. Dư dả cho cả ngày lẫn đêm.

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    Tai nghe không dây

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    Nghe âm thanh theo cách riêng của bạn

    • Bộ kích âm thanh 32mm/kín phía sau
    • Đặt trên tai
    • Thời gian phát nhạc lên tới 15 giờ
    • Có thể gập gọn lại được

    Thời gian phát 15 giờ. Nghe cả ngày và đêm.

    Với thời gian phát 15 giờ và bộ kích âm thanh neodim 32 mm, bạn có thể tận hưởng âm thanh sống động và âm trầm mạnh mẽ. Sạc đầy từ 2 đến 3 giờ

    Thời gian sạc 2-3 giờ.

    Sạc đầy từ 2 đến 3 giờ.

    Bộ kích âm thanh neodim 32 mm. Âm thanh sống động. Âm trầm mạnh mẽ.

    Bộ kích âm thanh neodim 32 mm mang lại âm thanh sống động và âm trầm mạnh mẽ.

    Micrô tích hợp với chức năng khử tiếng vọng để cho ra âm thanh rõ ràng

    Không còn tiếng vọng khó chịu khi bạn đang nói chuyện qua điện thoại nữa. Với chức năng khử tiếng vọng âm thanh của chúng tôi, bạn luôn có thể nghe được rõ ràng và không gián đoạn.

    Thiết kế có thể gấp phẳng giúp cất vào túi áo hoặc túi xách dễ dàng

    Núm chụp tai có thể gấp phẳng và xoay ngược vào trong, giúp bạn dễ dàng cất vào túi áo hoặc túi xách. Chỉ cần gấp lại rồi mang theo bên người.

    Nút đa chức năng. Dễ dàng điều khiển nhạc và cuộc gọi

    Dễ dàng điều khiển nhạc và cuộc gọi qua nút đa chức năng. Nếu bạn không thích bài đang nghe, hãy bỏ qua bằng cách nhấn giữ. Nếu bạn muốn từ chối cuộc gọi và tiếp tục nghe, chỉ cần nhấn nút là xong.

    Núm chụp tai mềm có thể đổi góc để tạo sự thoải mái tối đa

    Miếng đệm mềm và thoáng khí giúp bạn cảm thấy thực sự thoải mái khi nghe nhạc trong thời gian dài.

    Thiết kế có thể gấp gọn giúp cất vào túi áo hoặc túi xách dễ dàng

    Với thiết kế có thể gấp phẳng, bạn có thể dễ dàng gấp tai nghe BASS+ lại và cất đi. Đây là lựa chọn lý tưởng để bạn mang theo khi đi du lịch.

    Thông số kỹ thuật

    • Âm thanh

      Dải tần số
      20 - 20.000 Hz
      Đường kính loa
      32mm
      Trở kháng
      32 Ohm
      Công suất vào tối đa
      10 mW
      Độ nhạy
      102 dB (1k Hz)
      Loại driver
      Động

    • Khả năng kết nối

      Micrô
      Micrô tích hợp
      Phiên bản Bluetooth
      4,2
      Không dây
      Cấu hình Bluetooth
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      Khoảng cách tối đa
      Lên đến 10  m
      Loại truyền dẫn không dây
      Bluetooth

    • Hộp các tông ngoài

      Chiều dài
      21.2  cm
      Số lượng hộp đóng gói tiêu dùng
      3
      Chiều rộng
      16.5  cm
      Tổng trọng lượng
      1.039  kg
      Chiều cao
      24  cm
      GTIN
      1 48 95229 10051 7
      Trọng lượng
      0.5166  kg
      Trọng lượng bì
      0.5224  kg

    • Tiện lợi

      Điều khiển âm lượng

    • Công suất

      Có thể sạc lại
      Thời gian phát nhạc
      15  giờ
      Thời gian nói chuyện
      10 giờ
      Thời gian sạc
      3  giờ
      Dung lượng pin (Tai nghe)
      240  mAh
      Tuổi thọ pin
      160 hr
      Loại pin (Tai nghe)
      Lithium Polymer (tích hợp sẵn)

    • Kích thước hộp đóng gói

      Chiều cao
      22.5  cm
      Dạng đóng gói
      Hộp
      Dạng đặt giá để
      Treo
      Chiều rộng
      19.5  cm
      Chiều sâu
      4.8  cm
      Số lượng sản phẩm bao gồm
      1
      EAN
      48 95229 10051 0
      Tổng trọng lượng
      0.284  kg
      Trọng lượng
      0.1722  kg
      Trọng lượng bì
      0.1118  kg

    • Kích thước sản phẩm

      Chiều cao
      18.5  cm
      Chiều rộng
      16.5  cm
      Chiều sâu
      4  cm
      Trọng lượng
      0.145  kg

    • Phụ kiện

      Hướng dẫn khởi động nhanh
      Cáp sạc
      Cáp USB

    • Thiết kế

      Màu sắc
      Trắng
      Kiểu đeo
      Tai nghe ôm đầu
      Thiết kế có thể gập lại
      Dẹp
      Vật liệu ghép tai
      Da tổng hợp
      Vừa vặn với tai
      Đặt trên tai
      Loại củ tai
      Kín phía sau

    • UPC

      UPC
      8 40063 20031 9

    Badge-D2C

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