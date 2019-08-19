Tai nghe không dây
Nghe âm thanh theo cách riêng của bạn
Danh sách phát hấp dẫn. Podcast mới nhất. Những tai nghe đặt trên tai không dây này mang đến âm thanh sắc nét và âm trầm mạnh mẽ. Vòng ôm đầu nhẹ đến mức bạn khó nhận ra và phần củ tai có thể gập phẳng xuống. Bạn có thể nghe suốt 15 giờ. Dư dả cho cả ngày lẫn đêm.
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Nghe âm thanh theo cách riêng của bạn Bộ kích âm thanh 32mm/kín phía sau Đặt trên tai Thời gian phát nhạc lên tới 15 giờ Có thể gập gọn lại được Thời gian phát 15 giờ. Nghe cả ngày và đêm.
Với thời gian phát 15 giờ và bộ kích âm thanh neodim 32 mm, bạn có thể tận hưởng âm thanh sống động và âm trầm mạnh mẽ. Sạc đầy từ 2 đến 3 giờ
Thời gian sạc 2-3 giờ.
Sạc đầy từ 2 đến 3 giờ.
Bộ kích âm thanh neodim 32 mm. Âm thanh sống động. Âm trầm mạnh mẽ.
Bộ kích âm thanh neodim 32 mm mang lại âm thanh sống động và âm trầm mạnh mẽ.
Micrô tích hợp với chức năng khử tiếng vọng để cho ra âm thanh rõ ràng
Không còn tiếng vọng khó chịu khi bạn đang nói chuyện qua điện thoại nữa. Với chức năng khử tiếng vọng âm thanh của chúng tôi, bạn luôn có thể nghe được rõ ràng và không gián đoạn.
Thiết kế có thể gấp phẳng giúp cất vào túi áo hoặc túi xách dễ dàng
Núm chụp tai có thể gấp phẳng và xoay ngược vào trong, giúp bạn dễ dàng cất vào túi áo hoặc túi xách. Chỉ cần gấp lại rồi mang theo bên người.
Nút đa chức năng. Dễ dàng điều khiển nhạc và cuộc gọi
Dễ dàng điều khiển nhạc và cuộc gọi qua nút đa chức năng. Nếu bạn không thích bài đang nghe, hãy bỏ qua bằng cách nhấn giữ. Nếu bạn muốn từ chối cuộc gọi và tiếp tục nghe, chỉ cần nhấn nút là xong.
Núm chụp tai mềm có thể đổi góc để tạo sự thoải mái tối đa
Miếng đệm mềm và thoáng khí giúp bạn cảm thấy thực sự thoải mái khi nghe nhạc trong thời gian dài.
Thiết kế có thể gấp gọn giúp cất vào túi áo hoặc túi xách dễ dàng
Với thiết kế có thể gấp phẳng, bạn có thể dễ dàng gấp tai nghe BASS+ lại và cất đi. Đây là lựa chọn lý tưởng để bạn mang theo khi đi du lịch.
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Hiển thị tất cả tính năng sản phẩm Thu gọn tính năng sản phẩm Thông số kỹ thuật
Âm thanh
Dải tần số
20 - 20.000 Hz Đường kính loa
32mm Trở kháng
32 Ohm Công suất vào tối đa
10 mW Độ nhạy
102 dB (1k Hz) Loại driver
Động
Khả năng kết nối
Micrô
Micrô tích hợp Phiên bản Bluetooth
4,2 Không dây
Có Cấu hình Bluetooth Khoảng cách tối đa
Lên đến 10
m Loại truyền dẫn không dây
Bluetooth
Hộp các tông ngoài
Chiều dài
21.2
cm Số lượng hộp đóng gói tiêu dùng
3 Chiều rộng
16.5
cm Tổng trọng lượng
1.039
kg Chiều cao
24
cm GTIN
1 69 51613 99521 8 Trọng lượng
0.5166
kg Trọng lượng bì
0.5224
kg
Tiện lợi
Điều khiển âm lượng
Có
Công suất
Có thể sạc lại
Có Thời gian phát nhạc
15
giờ Thời gian nói chuyện
10 giờ Thời gian sạc
3
giờ Dung lượng pin (Tai nghe)
240
mAh Tuổi thọ pin
160 hr Loại pin (Tai nghe)
Lithium Polymer (tích hợp sẵn)
Kích thước hộp đóng gói
Chiều cao
22.5
cm Dạng đóng gói
Hộp Dạng đặt giá để
Treo Chiều rộng
19.5
cm Chiều sâu
4.8
cm Số lượng sản phẩm bao gồm
1 EAN
69 51613 99521 1 Tổng trọng lượng
0.284
kg Trọng lượng
0.1722
kg Trọng lượng bì
0.1118
kg
Kích thước sản phẩm
Chiều cao
18.5
cm Chiều rộng
16.5
cm Chiều sâu
4
cm Trọng lượng
0.145
kg
Phụ kiện
Hướng dẫn khởi động nhanh
Có Cáp sạc
Cáp USB
Thiết kế
Màu sắc
Đen Kiểu đeo
Tai nghe ôm đầu Thiết kế có thể gập lại
Dẹp Vật liệu ghép tai
Da tổng hợp Vừa vặn với tai
Đặt trên tai Loại củ tai
Kín phía sau
UPC
UPC
8 40063 20208 5
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