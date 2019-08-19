Thời gian hoàn toàn thuộc về bạn

Hãy tạo ra không gian của riêng mình. Những tai nghe đặt trên tai này sẽ mang đến cho bạn âm thanh sắc nét và âm trầm mạnh mẽ. Vòng ôm đầu nhẹ đến mức bạn khó nhận ra. Các dây cáp phẳng giúp tránh bị rối. Phần củ tai mềm và có thể gập phẳng xuống khi bạn cần xếp gọn tai nghe lại để mang đi.