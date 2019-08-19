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  • Thời gian hoàn toàn thuộc về bạn Thời gian hoàn toàn thuộc về bạn Thời gian hoàn toàn thuộc về bạn

    Tai nghe có micrô

    TAUH201WT/00

    Thời gian hoàn toàn thuộc về bạn

    Hãy tạo ra không gian của riêng mình. Những tai nghe đặt trên tai này sẽ mang đến cho bạn âm thanh sắc nét và âm trầm mạnh mẽ. Vòng ôm đầu nhẹ đến mức bạn khó nhận ra. Các dây cáp phẳng giúp tránh bị rối. Phần củ tai mềm và có thể gập phẳng xuống khi bạn cần xếp gọn tai nghe lại để mang đi.

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    Tai nghe có micrô

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    Thời gian hoàn toàn thuộc về bạn

    • Bộ kích âm thanh 32mm/kín phía sau
    • Đặt trên tai
    • Miếng đệm củ tai thoáng khí
    • Có thể gập gọn lại được

    Cáp dài 1,2 m lý tưởng khi sử dụng ngoài trời

    Chiều dài cáp lý tưởng để giúp bạn tự do đặt thiết bị âm thanh của mình tại nơi bạn muốn.

    Bộ kích âm thanh neodim 32 mm. Âm thanh sống động. Âm trầm mạnh mẽ.

    Bộ kích âm thanh neodim 32 mm mang lại âm thanh sống động và âm trầm mạnh mẽ.

    Micrô tích hợp với chức năng khử tiếng vọng để cho ra âm thanh rõ ràng.

    Micrô tích hợp với chức năng khử tiếng vọng giúp âm thanh luôn rõ ràng khi bạn muốn trò chuyện.

    Thiết kế có thể gấp phẳng giúp cất vào túi áo hoặc túi xách dễ dàng.

    Núm chụp tai có thể gấp phẳng và xoay ngược vào trong, giúp bạn dễ dàng cất vào túi áo hoặc túi xách. Chỉ cần gấp lại rồi mang theo bên người.

    Bộ phận điều khiển từ xa nội tuyến. Dễ dàng kiểm soát nhạc và cuộc gọi.

    Bộ phận điều khiển từ xa nội tuyến giúp bạn dễ dàng nhận cuộc gọi hoặc tạm dừng nghe nhạc mà không cầm chạm vào điện thoại thông minh. Micrô tích hợp với chức năng khử tiếng vọng giúp âm thanh luôn rõ ràng khi bạn đang trò chuyện.

    Bộ phận ôm đầu nhẹ và có thể điều chỉnh.

    Chỉ nặng 195 g, tai nghe không dây đặt trên tai này giúp bạn đắm mình trong âm nhạc một cách thực sự thoải mái.

    Núm chụp tai mềm có thể đổi góc để tạo sự thoải mái tối đa

    Miếng đệm mềm và thoáng khí giúp bạn cảm thấy thực sự thoải mái khi nghe nhạc trong thời gian dài.

    Thiết kế gập gọn lại được để tiện cho việc mang theo

    Thiết kế gập gọn lại được, dễ mang theo, cho phép bạn mang theo âm nhạc đi bất kỳ đâu.

    Thông số kỹ thuật

    • Âm thanh

      Dải tần số
      20 - 20.000 Hz
      Đường kính loa
      32mm
      Trở kháng
      32 Ohm
      Công suất vào tối đa
      10mW
      Độ nhạy
      102 dB (1k Hz)
      Loại driver
      Động

    • Khả năng kết nối

      Micrô
      Micrô tích hợp
      Bề mặt gia công tinh của bộ kết nối
      mạ crôm
      Chiều dài cáp
      1.2  m
      Bộ kết nối
      3.5  mm

    • Hộp các tông ngoài

      Chiều dài
      21.2  cm
      Số lượng hộp đóng gói tiêu dùng
      3
      Chiều rộng
      16.5  cm
      Tổng trọng lượng
      0.928  kg
      Chiều cao
      24  cm
      GTIN
      1 48 95229 10053 1
      Trọng lượng
      0.4263  kg
      Trọng lượng bì
      0.5017  kg

    • Kích thước hộp đóng gói

      Chiều cao
      22.5  cm
      Dạng đóng gói
      Hộp
      Dạng đặt giá để
      Treo
      Chiều rộng
      19.5  cm
      Chiều sâu
      4.8  cm
      Số lượng sản phẩm bao gồm
      1
      EAN
      48 95229 10053 4
      Tổng trọng lượng
      0.247  kg
      Trọng lượng
      0.1421  kg
      Trọng lượng bì
      0.1049  kg

    • Kích thước sản phẩm

      Chiều cao
      18.5  cm
      Chiều rộng
      13.5  cm
      Chiều sâu
      4  cm
      Trọng lượng
      0.142  kg

    • Thiết kế

      Màu sắc
      Trắng
      Kiểu đeo
      Tai nghe ôm đầu
      Thiết kế có thể gập lại
      Phẳng/Ngược vào trong
      Vật liệu ghép tai
      Da tổng hợp
      Vừa vặn với tai
      Đặt trên tai
      Loại củ tai
      Kín phía sau

    • UPC

      UPC
      8 40063 20030 2

    Badge-D2C

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